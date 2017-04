Veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, jāievēro drošības noteikumi

Lauksaimniecības sezonas sākumā AS „Sadales tīkls” aicina saimniecisko darbu veicējus rūpēties par savu un apkārtējo cilvēku drošību un ievērot elektrodrošības noteikumus, strādājot elektrolīniju tuvumā. Ikvienam jāatceras, ka darbi elektrolīniju aizsargjoslās ir jāsaskaņo un gaisvadu elektrolīniju tuvumā nedrīkst strādāt ar tehniku, kuras augstums no zemes virsmas pārsniedz 4,5 metrus. Elektrodrošības pasākumu neievērošana apdraud cilvēka dzīvību!

AS „Sadales tīkls” katru gadu atgādina par drošību, veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, tomēr elektrotīkla bojājumu skaits, kurus izraisa tehnikas vadītāja kļūme, neuzmanība vai nievājoša attieksme pret darba drošību, pieaug. Pērn ir reģistrēti 327 gadījumi, kad ar traktoriem, kombainiem, pašizgāzējiem u.c. tehniku vai mehānismiem ir sarauti gaisvadu elektrolīniju vadi un bojāti balsti, bet šā gada trijos mēnešos reģistrēti 102 šādi elektrotīkla bojājumi, un katram šādam negadījumam var būt letālas sekas. Negadījumi elektrolīniju tuvumā visbiežāk rodas, kad tehnikas vadītājs nezina vai ir aizmirsis drošības noteikumus, kā arī noguruma un ikdienas darba rutīnā nepamana elektrolīnijas, kuras lauku un mežu ainavās gadu desmitiem atrodas vienās un tajās pašās vietās.

Viens šāds notikums reģistrēts vakar, 5.aprīlī, Nīcas novadā, kur ekskavators ar strēli aizķēra vidējā sprieguma 20kV (kilovolti) gaisvadu elektrolīnijas vadu un tā vadītājs guva smagu elektrotraumu.

Veicot darbus elektrolīniju tuvumā, jāievēro Aizsargjoslu likums, kas nosaka, ka gaisvadu elektrolīniju ar spriegumu līdz 20kV aizsargjoslās nedrīkst strādāt ar tehniku, kas ir augstāka par 4,5 metriem no zemes virsmas. Gadījumos, ja nepieciešams veikt darbus elektrolīniju aizsargjoslā ar tehniku, kuras augstums pārsniedz 4,5 metrus, darbi jāsaskaņo ar elektrolīnijas īpašnieku vai valdītāju, jo šādās situācijās iespējams organizēt elektrolīnijas atslēgumu. Jāņem vērā, ka darbi jāsaskaņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu veikšanas, jo par plānoto elektroenerģijas piegādes pārtraukumu AS „Sadales tīkls” informē visus uzņēmuma klientus, kuru objektus skar šīs elektrolīnijas atslēgums.

Ja, veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā, ir noticis negadījums un tehnika ir skārusi elektrolīnijas vadus, vadītājam jāmēģina ar tehniku nokļūt pēc iespējas tālāk no notikuma vietas, bet ja tomēr ar tehniku pārvietoties nav iespējams, no tās ir jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jāattālinās ar palēcieniem vai tipinot vismaz par 8 metriem. Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar zemi, jo, ja viena kāja tiek atrauta no otras, noslēdzas elektriskais loks un sekas var būt letālas.

Veiksmīgi tiekot prom no notikuma vietas, nedrīkst tajā atgriezties! Neskatoties uz vēlēšanos glābt tehniku, ir jārīkojas atbildīgi, ievērojot maksimālu drošību. Par negadījumu nekavējoties jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 112, vai AS „Sadales tīkls”, zvanot 8404. Līdz ierodas glābšanas dienests vai AS „Sadales tīkls” darbinieki, nedrīkst pieļaut citu personu piekļuvi bīstamajai zonai! Ja elektrolīnijas vadi ir trūkuši un atrodas uz zemes, nevar uzskatīt, ka pa tiem vairs neplūst strāva!

