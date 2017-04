VID: reģionālie klientu apkalpošanas centri turpinās apkalpot iedzīvotājus klātienē trīs dienas nedēļā

Sākot ar šī gada 5.aprīli Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) reģionālie klientu apkalpošanas centri turpinās apkalpot iedzīvotājus klātienē trīs darba dienas nedēļā, bet atlikušajās darba dienās veiks iesniegto dokumentu izskatīšanu, apstrādi, kā arī citus ar nodokļu administrēšanu saistītus pienākumus.





Šā gada 1. martā, sākoties gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai, VID reģionālajos klientu apkalpošanas centros sniedza pakalpojumus klātienē atkarībā no klientu plūsmas intensitātes. Līdz ar to iedzīvotāji, kuri vēl nebija ievērojuši VID darba laika izmaiņas, tika apkalpoti klātienē piecas darba dienas nedēļā (nevis trīs, kā tas ir spēkā no šī gada 1.februāra).

Patlaban pirmajiem gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas mēnešiem raksturīgā klientu plūsma ir samazinājusies. Tādēļ, sākot ar šī gada 5.aprīli, VID reģionālie klientu apkalpošanas centri atgriežas pie klientu apkalpošanas klātienē trīs darba dienas nedēļā - pirmdien no 9.00 līdz 18.00, otrdien un ceturtdien no 9.00 līdz 17.00. Savukārt trešdien un piektdien VID darbinieki veiks iesniegto dokumentu izskatīšanu, apstrādi, kā arī citus ar nodokļu administrēšanu saistītus pienākumus. Rīgas klientu apkalpošanas centrā Talejas ielā 1 klienti joprojām tiek apkalpoti piecas dienas nedēļā: pirmdien no 9.00 līdz 19.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no 9.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00.

Kā ziņots, darba laiks tika mainīts no 2017. gada 1. februāra, pirms rūpīgi izvērtējot klientu apkalpošanas centru noslodzi un VID ieguldījumu informācijas tehnoloģiju attīstībā, kā rezultātā daudzi procesi ir automatizēti un vairums pakalpojumu iedzīvotājiem pieejami attālināti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), būtiski samazinot nepieciešamību apmeklēt VID klātienē.

Atgādinām, ka šobrīd visā Latvijā darbojas 77 VPVKAC, kuros iedzīvotāji var saņemt biežāk klātienē izmantotos VID pakalpojumus un saņemt palīdzību darbam ar VID EDS. Precīza informācija par VPVKAC adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv pieejama plaša informācija (skaidrojoši metodiskie materiāli, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem), kā arī vairākas bezmaksas mobilās aplikācijas viedtālruņu lietotājiem. Savukārt, zvanot uz VID informatīvo tālruni 67120000, ir iespējams uzzināt vispārīgu informāciju par VID kompetencē esošiem jautājumiem, bet detalizētākas atbildes var saņemt, nosūtot savu jautājumu elektroniski vai pa pastu.