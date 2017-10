VUGD: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās konstatē vairākus pārkāpumus

Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī ņemot vērā traģisko ugunsgrēku Londonā un Latvijā notikušos ugunsgrēkus daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) līdz 15.septembrim izlases kārtībā pārbaudīja ugunsdrošību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās visā valstī.

Divu mēnešu laikā tika pārbaudīta 991 daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Pārbaužu rezultāti liecina, ka raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi ir saistīti ar to, ka nav veiktas elektroinstalācijas pārbaudes, kā tas bija konstatēts 812 ēkās no visām pārbaudītajām mājām. Tāpat vairāk nekā puse pārbaudīto dzīvojamo māju iedzīvotāji nav iepazīstināti ar dzīvojamās mājas ugunsdrošības instrukciju. Toties vismaz trešdaļai no pārbaudītajām ēkām nav izstrādāta dzīvojamās mājas ugunsdrošības instrukcija vai nepieciešama tās pārstrāde, kā tas novērots vismaz trešdaļai no pārbaudītajām ēkām. Savukārt ēkās, kurās ierīkota automātiskā dūmu un karstuma kontroles sistēma vai iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāni, lielākoties minētās ugunsdrošībai nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas nav darba kārtībā.



Cita starpā 230 pārbaudītajās dzīvojamās mājas tika konstatēta materiālu un priekšmetu uzglabāšana tiem neparedzētās vietās: kāpņu telpās, gaiteņos, tehniskajās telpās, kā arī evakuācijas ceļu neatbilstība ugunsdrošības prasībām – aizdarītas durvis evakuācijas ceļos, pieļauta materiālu un priekšmetu glabāšana un tml. Dažādu priekšmetu un materiālu uzglabāšana evakuācijas ceļos iespējamā ugunsgrēka gadījumā var traucēt cilvēku evakuācijai, kā arī samazina evakuācijas ceļa platumu.

VUGD ik gadu veic dzīvojamo māju ugunsdrošības pārbaudes, bet šogad līdztekus plānotajām ugunsdrošības pārbaudēm, kā arī ņemot vērā notikušos ugunsgrēkus tieši daudzstāvu dzīvojamās ēkās, izlases kārtībā Rīgas pilsētā tika pārbaudītas 12 stāvu un augstākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas; pārējās republikas pilsētās – 6 un vairāk stāvu ēkas, bet novados – ugunsdrošības pārbaudes tika veiktas 3 un vairāk stāvu ēkās. Pārbaudīto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldniekiem vai īpašniekiem ir uzdots novērst konstatētos ugunsdrošības prasību pārkāpumus noteiktā termiņā, kā arī tie ir informēti par atbildību, ja šie pārkāpumi netiek novērsti noteiktajā laikā.

VUGD atgādina, ka daudzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem ir pienākums rūpēties ne tikai jārūpējas par sava īpašuma ugunsdrošību, bet arī par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās. Ugunsdrošības pārbaužu mērķis dzīvojamās mājas ir veicināt ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājās, kā arī dzīvokļu īpašnieku līdzatbildību par ugunsdrošības prasību ievērošanu dzīvojamās mājas koplietošanas telpās.

Veikto ugunsdrošības pārbaužu laikā tika pievērsta uzmanība tam, vai iedzīvotāji ir iepazīstināti ar daudzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošības instrukciju, un ēkas ugunsaizsardzības sistēmu darbspējai un evakuācijas ceļu atbilstībai, piemēram, vai gaiteņos un kāpņu telpās nav novietoti materiāli un priekšmeti, vai durvis uz kāpņu telpām ir brīvi atveramas un tās ir aprīkotas ar pašaizvēršanas mehānismiem un tamlīdzīgi.