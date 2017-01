VUGD kopā ar NMPD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un nekāpt uz ledus!

Iestājoties aukstajam laikam, ledū ielūzt un noslīkst ne tikai makšķernieki, bet arī cilvēki, kuri pastaigājas pa ledu. Tādēļ šodien Valmierā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) kopā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem skaidroja, kādēļ ir bīstami atrasties uz ledus un, kā pareizi rīkoties, ja kāds ir ielūzis ledū.

VUGD apkopotā statistika liecina, ka aizvadītajos piecos gados ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpnēm izcēluši vairāk noslīkušu cilvēku, nekā gāja bojā ugunsgrēkos. 2016.gadā no ūdenstilpnēm izcelti 110 noslīkuši cilvēki, bet ugunsgrēkos gāja bojā 95. Tas skaidrojams ar cilvēku pārgalvīgas un neapdomīgas rīcības izraisītiem traģiskiem negadījumiem atpūšoties tieši pie ūdenstilpnēm. Un ne tikai vasarā, bet arī ziemas mēnešos. VUGD atgādina ka atrasties uz ledus ir bīstami un tas apdraud cilvēka veselību un dzīvību.

Ledus kārta veidojas pakāpeniski, sākot no krasta, un tāpēc, tālāk no krasta ledus var vēl būs nevienmērīgs un cilvēks var ielūzt. Papildus, tas ir plānāks vietās, kur ūdenskrātuvēs ietek rūpnieciskie ūdeņi, pie tiltiem un vietās, kur aug niedres, krūmi vai atrodas citi priekšmeti. Turklāt uz ledus segas sasnigušais sniegs veido mānīgu priekšstatu par to, ka ledus sega ir izveidojusies bieza.

VUGD Vidzemes reģiona brigādes (VRB) komandiera vietnieks Andrejs Rjabkovs: “Mēs aicinām ikvienu iedzīvotāju nepaiet vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bērni vai pusaudži slidinās pa nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību, bet, ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam pa tālruni 112. “

Šodien preses konferences laikā VUGD VRB Valmieras daļas ugunsdzēsēji glābēji praktiski demonstrēja, kā notiek ledū ielūzuša cilvēka glābšana un kā pareizi jārīkojas šādos gadījumos.

VUGD VRB Valmieras daļas ugunsdzēsējs glābējs Reinis Persis: “Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, makšķernieki ir aicināti līdzi ņemt dažādus palīglīdzekļus – ledus irbuļus vai āķus, ar kuru palīdzību var ieķerties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā. Šādus irbuļus vai āķus katrs pats var uztaisīt arī mājas apstākļos, piemēram, pielietojot koka gabalu un naglas. Gribu uzsvērt - pilns makšķerēšanas tērps, kuram ir peldfunkcija, vai glābšanas veste ļaus pēc ielūšanas ledū peldēt pa ūdens virsu un izkļūt no ledainā ūdens.”

Savukārt NMPD Vidzemes reģionālā centra mediķi izskaidroja, kā pareizi iedzīvotājiem ir jāsniedz pirmā medicīniskā palīdzība līdz NMPD mediķu ierašanās brīdim. NMPD Vidzemes reģionālā centra priekšnieka vietniece Sniedze Bračka norāda, ka “svarīgi ir vispirms zvanīt glābšanas dienestiem un tikai tad censties palīdzēt cietušajam – nogādāt aizvējā, mazināt saskarsmi ar ledu un sniegu, sasegt ar sausām drēbēm, folija segu. Ļoti bieži šīs minūtes un līdzcilvēku rīcība ir izšķirošas, lai cietušo izglābtu.”

Valmieras pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks Armands Miķelsons uzsvēra skaidrojošā darba nozīmi – ik dienu pašvaldības policijas darbinieki pievērš uzmanību ūdenstilpnēm un gan maziem, gan arī lieliem valmieriešiem skaidro un atgādina, ka uz ledus atrasties ir bīstami.

Kopumā aizvadītajā ziemas periodā (no 2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada 31.martam) ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpnēm izcēla 24 noslīkušus cilvēkus, bet izglāba 11.