VUGD Vidzemē pārbaudīja ugunsdrošību nakts laikā 101 objektā, kurā naktīs uzturas cilvēki

Lai pārbaudītu ugunsdrošības prasību ievērošanu un dežurējošā personāla zināšanas par rīcību ugunsgrēka gadījumā nakts laikā, decembrī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes amatpersonas veica neplānotās ugunsdrošības pārbaudes sociālās aprūpes iestādēs, slimnīcās, izglītības iestādēs, pansionātos, rehabilitācijas centros un viesnīcās – vietās, kur naktīs uzturas cilvēki.

Lai novērstu traģisku ugunsnelaimju izcelšanās iespējamību, VUGD ugunsdrošības inspektori regulāri veic publisko ēku ugunsdrošības pārbaudes ar mērķi identificēt nepilnības un uzdot ēku īpašniekiem tās novērst. Decembrī nakts laikā neplānotās ugunsdrošības pārbaudes tika veiktas 101 objektā Vidzemē – 26 sociālās aprūpes iestādēs, 6 slimnīcās, 15 internātos, 19 dienesta viesnīcās, 9 pirmsskolas izglītības iestādēs, 14 pansionātos, 5 viesnīcās, 3 sociālās dzīvojamās mājās, divos bērnu un ģimenes centros, kā arī divos rehabilitācijas centros. Nakts pārbaudēs ugunsdrošības inspektori pārbaudīja evakuācijas ceļus, brīvu durvju atvēršanu, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju sistēmas darbību un dežurējošā personālā zināšanas par rīcību ugunsgrēka gadījumā.

Pārbaužu laikā konstatēts, ka vairākos objektos ir problēmas ar evakuācijas izejas durvju atvēršanu – cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkotas ar slēdzenēm, kas liedz atvērt durvis līdz trim sekundēm no telpas iekšpuses, tāpat vairākos objektos ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nebija darba kārtībā un dežurējošajam personālam trūka zināšanas un pārliecības, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, piemēram, nespēja pastāstīt, kā rīkosies, uz kādu tālruņa numuru zvanīs un kā organizēs cilvēku evakuāciju.

Par konstatētajiem pārkāpumiem VUGD Vidzemes reģiona brigādes ugunsdrošības inspektori sagatavos pārbaudes aktus ar pārkāpumu novēršanas termiņiem, kurus iesniegs atbildīgajām personām par ugunsdrošību objektos.

Kā zināms, pagājušā gadā apritēja 10 gadi kopš viena no traģiskākajiem ugunsgrēkiem, kad Kuldīgas rajona Alsungas pagasta sociālā aprūpes centrā naktī izcēlās ugunsgrēks, kurā dzīvības zaudēja 23 cilvēki. Šī nelaime atklāja to, cik reizēm neaizsargāti no ugunsnelaimes ir tieši sociālo aprūpes centru iemītnieki, tāpēc ugunsdrošības prasību ievērošanai minētajās iestādēs VUGD vienmēr pievērš īpašu.

VUGD atgādina: ja ir izcēlies ugunsgrēks, nekavējoties zvaniet ugunsdzēsējiem glābējiem uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112!