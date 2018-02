Sals pieņemas spēkā – parūpējieties par savu suni!

Šonedēļ Latvijā tiks sasniegta -20 grādu atzīme, un stipra sala laikā pastiprināta uzmanība ir jāpievērš ne tikai pašiem sev, bet arī mūsu četrkājainajiem draugiem – suņiem. Pastaigas pa slidenām ielām, kas kaisītas ar sāli – var būtiski apdraudēt dzīvnieka veselību. Vēršot ikviena suņa saimnieka uzmanību, “If apdrošināšana” sniedz padomus, kā vislabāk rīkoties šādos laikapstākļos.

Kā liecina Lauksaimniecības datu centra reģistrs, Latvijā šobrīd ir reģistrēti vairāk nekā 111 tūkstoši suņu. Katra suņa saimnieka dienaskārtībā ietilpst pastaiga svaigā gaisā ar savu četrkājaino draugu, kuram šis laiks ir ļoti nozīmīgs, līdz ar to tam ir jābūt patīkamam un priekpilnam. Taču ziemā nereti pastaiga var izvērsties dažādi, jo laikapstākļi mēdz būt visskarbākie. Slidenas ielas var izraisīt lūzumus, bet izkaisīts sāls – iekaisumu ķepās. Kā izvairīties no tā, ka ķepainis pastaigas laikā sāk klibot vai smilkstēt?

Padomi, kā parūpēties par četrkājainajiem draugiem:

Apstrādāt suņa ķepas. Lai palīdzētu sunim izvairīties no sāpēm un ārstēšanās nākotnē, pirms došanās pastaigā – palutiniet viņa ķepas, tās noslaucot ar plānu lupatiņu, uz kuras ir balzams vai vazelīns. Tāpat vēl no veterinārārstu puses tiek ieteikti uz vasku balstīti mitrinātāji, kas paredzēti, lai aizsargātu viņa ķepas. Savukārt, dodoties pastaigā, paņemiet līdzi maza izmēra dvieli, lai pēc vajadzības no suņa ķepām varētu notīrītu sniegu, ledu vai sāli, kas mēdz pielipt ne tikai pie ķepām, bet arī pie ķermeņa un vēdera.

Pārdomāt pastaigu vietu. Ja tas ir iespējams, izvēlēties citu pastaigu maršrutu, kurā potenciāli varētu būt mazāk izkaisīts sāls. Mēģiniet atrast kādu parku ar klaju lauku vai mežu, kur suns var izbaudīt tīru un mīkstu sniegu.

Apsvērt apavu iegādi. Speciāli apavi suņiem varētu ķepaiņus pasargāt vislabāk no visa – sāls, aukstuma un ledus. Svarīgi izvēlēties apavus, kuriem ir speciāla siksna, kas ļauj regulēt aiztaisīšanas stiprumu. Zābakiem noteikti nevajadzētu būt aizvērtiem par stipru, kā arī vēlams, lai to zole būtu arī aprīkota ar protektoru. Lai veicinātu pieradumu pie zābakiem, ļaujiet sunim sākumā ar tiem pastaigāt pa māju.

Rūpes pēc pastaigas. Pārrodoties mājās, sunim var sākt rasties vēlme nolaizīt ķepas. To noteikti nevajadzētu pieļaut, jo sāls nereti satur ķīmiskas vielas, kas var izraisīt sliktu dūšu, vemšanu vai caureju. Pārmērīga sāls uzņemšana var izraisīt arī aknu bojājumus, krampjus vai pat nāvi. Lai novērstu sekas, pēc atgriešanās no pastaigas – nomazgājiet suņa ķepas ar viegli siltu ūdeni un noslaukiet tās ar mīkstu dvieli.

Apdrošināt mājdzīvnieku. Parūpējieties par sava mīluļa drošību savlaicīgi! Ja Jums ir šķirnes vai bezšķirnes suns vecumā no 6 mēnešiem līdz 8 gadiem, apdrošiniet savu mīluli un pasargājiet sevi no neparedzētiem izdevumiem! Apdrošināšana darbojas jebkurā no gadalaikiem, tostarp ziemā, kad četrkājainajam draugam var rasties kāda no aukstāk minētajām likstām.

Der atcerēties!

Neļaujiet sunim dzert no peļķēm un ēst sniegu – tas ir tikpat kaitīgi, kā nenotīrītu ķepu laizīšana.