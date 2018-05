4 iemesli, kāpēc neaizmirst par ikgadējo vizīti pie ginekologa

Ja runājam par sievietes veselības minimumu, tad vizīte pie ginekologa reizi gadā noteikti tajā ietilpst. Tieši profilaktiskā vizīte, ko rekomendē veikt vismaz vienu reizi gadā, ir tas ieradums, ko katrai sievietei jāveido jau no agras jaunības, kad ginekologs tiek apmeklēts pirmo reizi.

Kādi tad ir svarīgākie argumenti par labu tam, ka vizīte pie ginekologa nedrīkstētu tikt aizmirsta vai pārāk ilgi atlikta? Visos gadījumos vienojošais faktors, kāpēc neatlikt vizīti, ir sievietes intīmās veselības monitorēšana un sekošana līdzi dinamikā, lai laikus atklātu ginekoloģiskās saslimšanas. Savlaicīga diagnostika ļauj problēmu risināt vieglāk un ātrāk, pat glābt dzīvību.

1.Pasargāt sevi no onkoloģiskām saslimšanām

Ikgadējās apskates viena no obligātām sastāvdaļām ir dažādu analīžu veikšana. Viena no tām ir dzemdes kakla citoloģiskā analīze, ko reizi trijos gados apmaksā valsts, bet tomēr to nepieciešams veikt katru gadu. Kā arī manuāla krūšu pārbaude, lai pārliecinātos, ka nav aizdomīgu veidojumu. Onkoloģiskās saslimšanas ginekoloģijā ir izplatītas, tāpat arī raksturīgi tas, ka diemžēl slimības atklāj novēloti. Tad ārstēšana jau ir smaga un varbūt arī neefektīva, pakļaujot pacientes dzīvību riskam. Vienīgā iespēja stāties pretī onkoloģiskajām kaitēm ir regulāri apmeklēt ginekologu un veikt visas vajadzīgās pārbaudes, lai pamanītu vēzi vēl tā iedīglī.

2.Uzraudzīt kontracepcijas lietošanu

Viens no galvenajiem jautājumiem, ar kuru sievietes pašas dodas pie ginekologa — vajadzība pēc kontracepcijas. Ja ginekologs jau ir izrakstījis kontracepciju, ko sieviete lieto, tas nenozīmē, ka var pie ārsta neiet. Kontracepcija ir jāuzrauga, jo var rasties vajadzība to koriģēt vai nomainīt. Par to spriež ārsts.

Kontracepcijas tabletes, spirāle un citi izsargāšanās veidi tomēr kaut kādā mērā ietekmē sievietes ķermeni, var būt arī riski, ko ārstam ir jāizvērtē, lai lieki neapdraudētu pacienti. Tāpēc reizi gadā ar savu ginekologu jāpārrunā arī kontracepcijas jautājums.

3.Veikt ginekoloģisko ultrasonogrāfiju

Par ginekoloģisko veselību ārsts var spriest ne tikai pēc analīzēm un pacientes vārdiem, jo ir kaites, kas nav redzamas analīzēs un var arī neradīt simptomus, varbūt paciente tos nespēj atpazīt, jau ir pieradusi. Tāpēc būtiska sievietes veselības monitoringa sastāvdaļa ir arī ginekoloģiskā ultrasonogrāfija reizi gadā. Tās laikā ar ultrasonogrāfijas metodi tiek pārbaudīti mazā iegurņa orgāni un to stāvoklis. Tas ļauj atklāt problēmas, ko citā veidā var arī neizdoties.

4.Plānojot bērniņu

Plānojot bērniņu, nepietiek tikai ļauties mīlas priekiem un aizmirst par izsargāšanos. Jābūt arī atbildīgiem par savu veselību, lai ķermenis, kurā sāks augt mazulis, būtu vesels. Ginekologs jāinformē par vēlmi tuvākajā laikā ieņemt bērniņu, lai ārsts varētu veikt dažādas pārbaudes, pārliecināties, ka iespējamo grūtniecību neapdraud saslimšanas. Ārstēt ginekoloģiskās kaites jau tad, kad grūtniecība iestājusies, ir daudz grūtāk un arī bīstamāk, tāpēc labāk veselību sakārtot pirms tam.