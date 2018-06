Mūsdienās naudas aizdevums vairs nav nekas neparasts, kuram labprātīgi piesakas drosmīgi cilvēki, zinot to, ka viņi spēs to atmaksāt. Ja ir radusies situācija, kad nepieciešams iegādāties savu automašīnu, un nav pietiekami naudas līdzekļi, tad labākais risinājums ir auto kredīts, ko piedāvā arī kompānija ONEfinance.lv.





Kādēļ pieteikties auto līzingam?

Esat tikko ieguvis auto vadītāja apliecību un sapņojat par savu pirmo automašīnu? Varbūt līdz šim pārvietojāties ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu, bet nu, lai varētu veikt pilnvērtīgi visus darba pienākumus un laicīgi nokļūtu no punkta A uz punktu B, ērtāk būtu pārvietoties ar savu automašīnu. Iespējams, ka jau labu laiku braucat ar savu auto, bet tas savu laiku ir nokalpojis, un nepieciešams iegādāties jaunu, vai varbūt līdzšinējā automašīna ir par mazu Jūsu mainītajiem dzīves apstākļiem un vajadzībām. Iemesli ir dažādi, tomēr visiem ir viens ieteicams risinājums, kas ļaus Jums vairs par šo problēmu, kur dabūt nepieciešamo naudas summu, nesatraukties – auto kredīts. Pieteikties auto līzingam!





Auto kredīta noformēšanas process

Lai pieteiktos auto kredīta saņemšanai, nav jāsatraucas, ka kaut ko nemācēsiet pats izdarīt. Tas ir ērti un vienkārši, turklāt, ja kaut kas ir neskaidrs, varat sazināties ar ONEfinance.lv klientu konsultantu, zvanot pa tālruni 27787787, un Jums visu izskaidros un atbildēs uz visiem jautājumiem. Atveriet mājaslapu ONEfinace.lv, aizpildiet tiešsaistes pieteikuma anketu, kurā varēsiet pārbaudīt savu atbilstību kredītam un to, cik lielu naudas summu varat saņemt auto iegādei, un gaidiet atbildi par līguma parakstīšanu un kredīta saņemšanu.





Kredīta nosacījumi

Ja Jūs esat Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 21 līdz 70 gadiem, kam ir norēķinu konts kādā no Latvijas bankām, un Jūsu ikmēneša ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir vismaz 260 EUR, tad droši varat pieteikties auto kredītam. ONEfinance.lv, domājot par saviem klientiem un atšķiroties no citiem aizdevējiem, piedāvā iespēju noformēt kredītu bez maksas. Turklāt, lai saņemtu kredītu, Jums pat nebūs jādodas ārpus mājas. Varat pieteikumu aizpildīt internetā, un pēc tam līgumu parakstīt ar eParakstu vai saņemt ar kurjera piegādi.







Auto kredīta priekšrocības

Noformējot kredītu ar ONEfinance.lv, Jūs varat savu automašīnu izvēlēties un iegādāties pie jebkura atzīta dīlera Latvijā. Vēl kāda priekšrocība, kas iepriecina auto kredīta klientus – Jūs varat iegādāties automašīnu bez ķīlas. Izskatot katra klienta vēlmes, iespējas un vajadzības, tiks piedāvāts vislabākais risinājums, arī auto līzings bez pirmās iemaksas.

ONEfinance.lv rūp katrs jaunais un esošais klients, un ir gatavi darīt visu iespējamo, lai sadarbība abām pusēm būtu izdevīga. Ja kādā citā bankā vai pie aizdevējiem neesat varējis saņemt auto kredītu, nebaidieties sazināties ar mūsu klientu konsultantu. Izvērtējot esošo situāciju, noteikti atradīsim piemērotu risinājumu.