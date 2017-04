Autoskola “Credo Autoprieks” aicina jaunus kursantus

Viena no valstī pieredzējušākajām autoskolām “Credo Autoprieks” aicina pievienoties jaunus kursantus dienas, vakara un brīvdienu apmācību grupās. Autoskolā “Credo Autoprieks” vadītāja apliecību var iegūt 10 dažādās kategorijās (A, B, BE, C, CE, D, DE, 95, ADR un Traktortehnika).





Zīmīgi, ka autoskola šajā nozarē strādā jau 15 gadus un mācības noris 19 filiālēs visā Latvijā. Ik mēnesi kursos piedalās vairāk nekā 40 mācību grupu un ik gadu mācības sekmīgi beidz vairāk kā 5000 kursantu.





Autoskolas kolektīvā strādā zinoši, augsti kvalificēti pasniedzēji un braukšanas instruktori. Tādējādi autoskola sagatavo zinošus un pārliecinātus jaunos autobraucējus, kuri ir pārliecināti par savām prasmēm un ir ieguvuši izpratni par auto tehnisko bāzi.





Ar ko atšķiras autoskola “Credo Autoprieks”?





* Autoskola ir ģeogrāfiski viegli pieejama. Valstī darbojas 19 autoskolas filiāles ar kursantiem ērtu darba laiku.

* Tiek piedāvāta individuāla pieeja. Autoskolā ir radīta pozitīva, atsaucīga apmācību vide un visiem kursantiem palīdz atrast labāko braukšanas instruktoru. Tāpat pieejami “Lateko Līzings” pakalpojumi mācību maksas nomaksai.

* Autoskolu raksturo augsti kvalitātes standarti un sociālā atbildība. Skolas apmācību metodes ir radītas teorijas un braukšanas prakses veiksmīgai apguvei, kā arī autoskola organizē ar ceļu satiksmes drošības veicināšanu saistītus pasākumus.

* Autoskolā allaž ir pieejama visa jaunākā informācija par izmaiņām Ceļu Satiksmes Noteikumos, nosacījumiem eksāmenu kārtošanā teorijā un satiksmē.

* Autoskolā tiek izmantotas gan klasiskas un sen pārbaudītas, gan mūsdienīgas mācību metodes. Teorijas nodarbībās kursanti veic pierakstus, izmanto CSDD izstrādātās testa un noteikumu grāmatas, tiek skatīti video un veikti testa eksāmeni. Autoskolas mājaslapā ir pieejami tiešsaistes eksāmeni. Arī jaunākās telefonu aplikācijas kursanti mācību procesā izmanto.

* Mācību procesā tiek ievērotas katra kursanta intereses. Ja ir nepieciešams, kursanti var apmeklēt nodarbības dažādos laikos vai grupās, kā arī mainīt braukšanas instruktorus. Pasniedzēji ir vienmēr atsaucīgi un laipni, neliedz padomus un izskaidro visus kursantam neskaidros jautājumus, piemēram, ceļu satiksmes uzdevumus teorijas uzdevumu grāmatā.

* Teorijas mācību laikā tiek veltīts pietiekami ilgs laiks pārrunām un jautājumiem. Nekad netiek īstenota steidzīga teorijas apguve, kursanti var dalīties pieredzē. Visu mācību laikā valda pozitīva, draudzīga un atbalstoša atmosfēra, tādēļ neviens nebaidās uzdot jautājumus un tie nepaliek neatbildēti.