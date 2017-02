Dažādu steidzamu naudas gūšanas veidu priekšrocības un trūkumi

Kad steidzami ir vajadzīga nauda, ir vairāki veidi, kā to iegūt. Naudu var gan nopelnīt, piemēram, pārdodot savas mantas vai meklējot papildus darbu, vai arī ņemot ātros kredītus jeb credit rapid , kā arī daudzos citos veidos. Katram no šiem veidiem ir savas priekšrocības un trūkumi, līdz ar to katrs no tiem ir piemērots atšķirīgās situācijās. Kādas ir populārāko naudas gūšanas veidu priekšrocības un trūkumi, un kā tam vajadzētu ietekmēt izvēli katrā situācijā?

Naudas aizņemšanās no tuviniekiem

Viens no populārākajiem naudas gūšanas veidiem gadījumos, kad nauda ir vajadzīga steidzami, ir aizņemšanās no tuviniekiem. Parasti tas ir pirmais variants, ko cilvēki izmēģina. Naudas aizdevumiem no tuviniekiem patiešām ir ļoti lielas priekšrocības, proti, tas dod iespēju aizņemties uz ļoti izdevīgiem atmaksas nosacījumiem, turklāt, tas ir mazāk riskanti kredītņēmējam, nekā ņemt oficiālus aizdevumus, jo gadījumos, ja rodas problēmas atmaksāt aizdevumu, nav jāsatraucas par parāda piedziņu un tiesas procesiem. Galvenais trūkums šim naudas gūšanas veidam ir risks sabojāt attiecības ar sev vistuvākajiem cilvēkiem, un šīs attiecības bieži vien ir vērtīgāka par jebkādu naudu. Šādu aizdevuma veidu vajadzētu izmantot tikai tādos gadījumos, kad esat pārliecināts, ka spēsit naudu atdot, un tikai tad, ja nauda ir patiešām steidzami nepieciešama.

Otrā darba meklēšana

Nonākot finanšu grūtībās, daudzi cenšas atrast jaunu ienākumu avotu, visbiežāk, papildus darbu. Šī naudas gūšanas veida lielākā priekšrocība ir iespēja gūt pašam savu naudu, tādā vaidā neesot nevienam parādā un neuzņemoties nekādu risku, tomēr tas nav tik vienkārši kā varētu likties. Pirmkārt, šis naudas gūšanas veids nebūs piemērots, ja nauda vajadzīga patiešām steidzami, jo darba meklējumi, visticamāk, prasīs kādu laiku, turklāt, arī alga tiks izmaksāta tikai pēc viena nostrādāta mēneša. Vēl, uzņemoties papildus darbu, ir jāapdomā, vai tas vispār ir iespējams un vai tam pietiks laika. Piemēram, cilvēkam, kam ir ģimene un citi pienākumi, otrs darbs var izrādīties pārāk apgrūtinošs. Papildus darbs būs piemērots naudas gūšanas veids tad, kad ir nepieciešami regulāri papildus ienākumi un kas brīvā laika ir pietiekoši daudz, lai to varētu uzņemties.

Dažādu mantu pārdošana

Arī savu mantu pārdošana ir visai populārs naudas gūšanas veids. Tāpat kā otrs darbs, arī mantu pārdošana ļauj iegūt naudu, neuzņemoties kredītsaistības un līdz ar to arī neuzņemoties lieku risku, turklāt, vēl tā ir iespēja naudu iegūt salīdzinoši ātri un bez liekas piepūles. Mīnuss ir tas, ka šādā veidā naudu var iegūt tikai vienu reizi, jo lieku mantu nevienam nav bezgalīgi daudz, turklāt, bieži vien summas, ko iespējams nopelnīt, ir visai niecīgas, ja vien neesat gadiem ilgi krājuši mantas, kuras ir saglabājušās labā stāvoklī, vai arī ja jums nav kādas īpaši vērtīgas mantas, ko vēlētos pirkt kolekcionāri. Šis naudas gūšanas veids ir ļoti labs visdažādākajās situācijās, ja vien tas ir iespējams, proti, ja jums tiešām ir ko pārdot.

Patēriņa kredīts

Kad ir nepieciešama nauda, daudzi izvēlas ņemt patēriņa kredītus. Tas bieži vien tiešām ir labs risinājums, jo ar patēriņa kredītu iespējams saņemt salīdzinoši lielas naudas summas un to atmaksas termiņi ir garāki nekā daudziem citiem kreditēšanas pakalpojumiem, piemēram, kredītkartēm vai ātrajiem kredītiem, turklāt, arī procentu likmes ir zemākas. Lielākais mīnuss ir tas, ka patēriņa kredīti nav pieejami visiem, jo pirms to izsniegšanas rūpīgi tiek izvērtēta potenciālā kredītņēmēja maksātspēja, un šī izvērtēšana arī aizņem mazliet laika, līdz ar to nauda nav pieejama tūlītēji. Turklāt, kaut arī patēriņa kredīti ir mazāk riskanti nekā ātrie kredīti, tie tomēr uzliek zināmu atbildību un risku. Patēriņa kredīti ir piemēroti brīžiem, kad nepieciešams aizņemties lielākas summas.

Ātrais kredīts

Ļoti populārs risinājums brīžos, kad pietrūkst nauda, ir ātrie kredīti. Lielākā priekšrocība šāda veida kredītiem ir ātrā un ērtā pieejamība. Ātros kredītus var saņemt gandrīz ikviens jau dažu minūšu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas. Šim naudas gūšanas veidam ir samērā daudz mīnusu. Pirmkārt, ātrie kredīti izmaksā diezgan dārgi, jo tiem ir augstas procentu likmes. Otrkārt, tas ir īstermiņa risinājums, jo naudu jau pēc neilga laika ir jāatmaksā. Treškārt, ātrie kredīti ir ļoti riskanti un kredītņēmējiem bieži vien rodas grūtības tos atmaksāt, un, ceturtkārt, arī ātrie kredīti ne vienmēr ir pieejami. Piemēram, ātrie kredīti bez darba vietas jeb credit rapid fara acte tiek izsniegti vien retos gadījumos, kā arī kredītņēmējiem ar sabojātu kredītvēsturi diez vai kāda kredītiestāde piešķirs ātro kredītu. Šo kreditēšanas veidu vajadzētu izvēlēties tikai tad, ja nauda patiešām vajadzīga steidzami un ja kredītņēmējs ir pārliecināts, ka spēs atdot aizdevumu noteiktajā termiņā.

Iespēju gūt naudu parasti ir samērā daudz, un to, kurš no variantiem ir labāks, ir jānosaka pēc konkrētās situācijas. Reizēm izdevīgāk un labāk būs mēģināt naudu nopelnīt pašām, bet reizēm daudz labāk būs to aizņemties. Galvenais ir domāt racionāli un izvērtēt savas iespējas.