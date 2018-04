Finanšu padomi, kurus vajadzētu ignorēt

Vai arī jums reizēm nešķiet, ka teju ikvienam ir viedoklis par to, kā jums vajadzētu tērēt savu naudu? Iespējams, daži no šiem padomiem ir vērā ņemami, taču lielākā daļa tomēr ir tādu, kurus var droši ignorēt, jo tie tikai nodara vairāk ļaunuma, nekā labuma. Lai būtu droši, kurus tieši no padomiem ignorēt, esam izveidojuši mazu sarakstiņu.



* Nekustamā īpašuma iegāde vienmēr ir labs ieguldījums

Vairāki eksperti nemitīgi norāda uz to, ka nekustamā īpašuma pirkšana ir daudz labāka nekā īrēšana. Tas liek cilvēkiem domāt, ka, ja viņi izīrē dzīvokli vai māju, tad viņi automātiski ir zaudētāji. Gluži pretēji, īre var ietaupīt naudu ilgtermiņā. Nekustamā īpašuma iegāde vienmēr ir saistīta ar augstām darījumu izmaksām un pēc iegādes – ar augstiem uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem. Turklāt, nav garantijas, ka iegādātajam nekustamajam īpašumam vērtība laika gaitā palielināsies vai vismaz saglabāsies tajā pašā līmenī. Bez tam, grūti to nosaukt par ieguldījumu, ja jūs tanī dzīvojat un ar jūsu nekustamā īpašuma palīdzību netiek gūti nekādi papildus ienākumi, gluži otrādi – tikai izdevumi.



* Nekad neuzņematies parādus

Vienkāršā tautas gudrība saka, ka nav tādas lietas kā izdevīgākais kredīts un ka parāds vienmēr ir slikts. Tomēr reālajā dzīvē naudas aizdevums var būt noderīgs vairākām veiksmīgām naudas pārvaldības stratēģijām. Galvenais ir nepārsniegt savas saistības, izprotot savu personību, un spēju un apņemšanos savlaicīgi atmaksāt parādus. Un ir cilvēki, kuriem vienmēr ir grūtības uzkrāt naudu, bet nesagādā absolūti nekādu problēmu atmaksāt aizņēmumu, katru mēnesi tam atliekot noteikto naudas summu. Situācijas ir dažādas un arī aizdevumi un to saistības var būt ar pozitīvu iezīmi.

* Universitātes grāds ir obligāts, ja vēlaties labi pelnīt

Ir taisnība, ka daudzi darba devēji mūsdienās it kā savos darba sludinājumos pieprasa universitātes diploma esamību, taču tikpat daudz ir arī labi apmaksātu darba iespēju tiem, kam ir tehniskas zināšanas, kas iegūtas kādos noteiktos kursos vai reizēm pat pašmācības ceļā. Ja vien esat savas jomas eksperts un varat to ar darbiem pierādīt – ne jau diploms būs tas, kas spēlēs par labu jūsu algas pielikumam.



* Vienmēr strādājiet pie plāna “B”

Katra cilvēka karjerai vai privātajam uzņēmumam ir piedzīvojama lejupslīde, taču ir svarīgi turpināt virzīties uz nosprausto mērķi, nevis nolaist rokas pie pirmajām zaudējumu pazīmēm. Tas nenozīmē, ka jums vajadzētu būt stūrgalvīgiem un ļaut jūsu karjerai vai uzņēmumam nonākt strupceļā, bet kā privātpersonai un uzņēmējiem jums ir jātic saviem spēkiem un primārajam plānam “A”, lai sasniegtu savus mērķus šodien un ilgtermiņā.

* Pirms uzkrājumu veikšanas, vispirms ir jāatmaksā visas parādsaistības

Jā, šo patiešām iesaka daudzi cilvēki - uzkrāt naudu tikai tad, kad jūsu parāds tiek atmaksāts. Bet šo padomu jūs droši varat to ignorēt, jo jūs varat veikt abas darbības vienlaicīgi.

* Vienmēr jāiegulda tikai tur, kur var saņemt lielākos atmaksas procentus

Protams, jūs vēlaties ieguldīt savus sūri, grūti nopelnītos naudas līdzekļus drošos un ienesīgos finanšu rīkos, taču augstāku procentu nodrošināšana ne vienmēr ir gudrākā stratēģija, ja domājam tieši drošos un ienesīgos terminos, jo šāda tipa investīciju risks var būt pārāk liels vai arī tām var būt ievērojama dalības maksa.