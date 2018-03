Ģeniāli padomi, kā ietaupīt uz ceļojumiem

Kā ietaupīt naudu ceļojumā ir viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, kad sākat plānot ilgi gaidīto atvaļinājumu un sākat aplēst tā izmaksas. Tas, protams, ir lielisks jautājums un noteikti ir vērts patērēt laiku, lai izpētītu visas iespējas, lai atgriešanās mājās no ceļojuma jūs neievestu. Par laimi, mums ir daži ieteikumi jums, ko droši varēsiet sākt izmantot jau ar nākamo ceļojumu, kas ieplānots jūsu šī gada kalendārā. Ja arī jūs katru gadu cenšaties ieplānot vismaz vienu ceļojumu savu prioritāšu sarakstā, jo vēlaties atpūsties un izvairīties no ikdienas dzīves rutīnas, radot prātā paliekošas atmiņas, tad lasiet vien tālāk, lai uzzinātu, ka to atļauties bez pārlieku lieliem izdevumiem.



1.Ja saprotat, ka ceļojuma izdevumus nespēsiet segt vienā maksājumā paša spēkiem, tad ātrie kredīta piedāvājumi varētu būt jūsu izeja. Taču jums noteikti būs nepieciešams salīdzināt ātros kredītus ( jämför snabblån ), pirms izvēlēsieties par labu kādam no tiem. Latvijā šādu pakalpojumu piedāvā vairāk nekā 40 dažādu ne-banku finanšu iestāžu, tāpēc kredītu salīdzināšanas portāli būs jūsu labākie palīgi, lai atrastu “vislētāko” kredītu, kurā jūs lieki nepārmaksāsiet.

2.Kad rezervējat biļetes un viesnīcas - izmantojiet privāto pārlūkošanas logu jeb inkognito. Papildus arī pārliecinieties, ka esat iztīrījuši visus pārlūkprogrammas sīkfailus, kad meklējat lidojumus vai viesnīcu numuriņus. Tīmekļa vietnēm ir savi veidi, kā izsekot tam, kādas cenas jums iepriekš ir tikušas piedāvātas un nākamajā apmeklējumā tās jau piedāvās jums augstākas cenas, tāpēc, lai patiesi tiktu pie pašiem konkurētspējīgākajiem un lētākajiem piedāvājumiem, pārliecinieties, ka pārlūkojat šo mājaslapu saturu “pa kluso” (no virtuālās pasaules viedokļa).

3.Ceļojumiem maksimāli izmantojiet brīvās dienas kalendārā. Šis ir pavisam vienkāršs padoms, bet ne vienmēr cilvēki par to aizdomājas. Ja pat pusi no atvaļinājuma varat “segt” no kalendārā esošajām, sarkanajām dienām, jūs ietaupīsiet savas atvaļinājuma dienas un ietaupīsiet arī naudu. Ja brīva ir tikai viena diena – izplānojiet īsākus braucienus, kuros varat apmeklēt muzejus vai tūristu iecienītas vietas, bez tam – to ieejas vienmēr ir lētākas vai pat bez maksas sarkanajos datumos.

4.Ceļojuma laikā nekautrējieties runāt ar vietējiem iedzīvotājiem. Viņi vislabāk pārzina savu miestu un tāpēc jūs iegūsiet labākos padomus dažādos jautājumos – no labākajiem restorāniem, pastaigu takām, muzejiem, līdz pat romantiskākajām piekrastēm un ballīšu vietām. Vietējie zina to, ko jūs nekad internetā neatradīsiet.

5.Patērējiet vairāk laika mazākā skaitā jaunu vietu. Izbaudiet lēno ceļošanu, tā vietā, lai iesvīstu nepārtrauktā skrējienā no viena valsts gala uz otru vai 6 nedēļu laikā apmeklētu 8 dažādas valstis, izvēlieties iepazīt vienu reģionu līdz mielēm. Saspringts lidojumu, autobusu un vilcienu braucienu grafiks var ne tikai iedzīt lielu robu jūsu budžetā, bet arī pārlieku nogurdinās jūs un no katras valsts jūs būsiet redzējuši vien tik, cik garām braucot pa logu ir iespējams.

6.Pielāgojiet savus ceļojuma plānus lidojumu laikiem, nevis lidojumus saviem plāniem. Lidojiet nepopulārās dienas stundās, piemēram, vēlu naktī vai agrā rīta stundā, tas palielinās jūsu iespējas saņemt vislētāko lidojumu piedāvājumus. Otrdienas un trešdienas parasti ir tās dienas, kurās var atrast vislētākās biļetes, tāpēc vajadzētu izvairīties no brīvdienu lidojumiem, kad cenas ir visaugstākās.