Kā aizņemties atbildīgi?

Mūsdienās visi kredīti Latvijā ir salīdzinoši viegli pieejami, līdz ar to, cilvēki aizdevumus nereti ņem bez liekas apdomāšanas. “Izvērtējiet savas iespējas atmaksāt aizdevumu”, daudziem kredītņēmējiem ir tikai tukša frāze, kas dzirdama un lasāma visās kreditoru reklāmās, taču patiesībā tai ir ļoti liela nozīme. Atbildīgas aizņemšanās principu ievērošana ļauj izvairīties no nopietnām finanšu problēmām, kas saistītas ar kredītu ņemšanu, tāpēc, pirms steidzaties ņemt kārtējo aizdevumu, apdomājiet sekojošas lietas.

Izvērtējiet nepieciešamību pēc kredīta

Vispirms jau ir jāizvērtē paša aizdevuma nepieciešamība. Daudziem ir ļoti nepareizs priekšstats par to, kam īsti domāti īstermiņa aizdevumi. Visbiežāk tie tiek ņemti tieši dažādu preču iegādei vai pakalpojumu apmaksai, kas nebūt nav pirmās nepieciešamības produkti. Cilvēki vienkārši domā, ka kredīti ir lielisks veids, kā celt savas dzīves līmeni, taču jāsaprot, ka kredīti nav papildus ienākumi, bet gan drīzāk lieki izdevumi, jo par kredītu jāatdod un par to vēl jāmaksā procenti. Ātros kredītus nekādā gadījumā nedrīkst ņemt vienkārši, lai iegūtu visu kāroto. Tos var ņemt, piemēram, ja steidzami nepieciešama nauda kāda tiešām neatliekama pirkuma veikšanai vai arī tad, ja kādu iemeslu dēļ jūs plānotajā laikā neesat saņēmis savus tekošos ienākumus. Tikai tad, ja godīgi sev varat pateikt, ka bez aizdevuma nekādi nevarat iztikt, varat to ņemt.

Izvērtējiet savu brīvo ienākumu apjomu



Tālāk, protams, jāizvērtē, vai kredītu vispār varēsiet atdot. Pirmā lieta, kas uz to norāda ir ienākumu un izdevumu apjoms. Arī paši kreditori ļoti rūpīgi izvērtē potenciālo kredītņēmēju maksātspēju, taču galvenais, ko viņi ņem vērā ir ienākumu apjoms. Ja ienākumi ir augsti, pastāv liela iespēja, ka kredīts tiks piešķirts, taču, jums pašam ir jāizvērtē, vai jūsu ienākumu un izdevumu starpība nav pārāk maza, lai šo kredītu varētu atdot. Protams, ja jums ir lieli ienākumi un lieli tēriņi, noteikti, ka var atrast veidus kā ietaupīt, taču vai jūs būsiet spējīgs to paveikt? Tikai jūs varat novērtēt to, cik liels ir jūsu gribasspēks un cik spējīgs būsiet sagādāt naudu kredīta atmaksai.

Izvērtējiet savas finansiālās situācijas stabilitāti

Bez ienākumu un izdevumu apjoma ļoti būtiska ir arī finansiālā stabilitāte. Nereti ātrie kredīti tiek ņemti tieši tad, kad radies kāds finanšu satricinājums. No vienas puses ir loģiski šādā brīdī meklēt papildus finansējumu, bet, no otras puses, finansiālā līdzsvara zudums diezgan tieši norāda uz to, ka jums būs problēmas ar kredīta atmaksu. Ja nezināt vai un kad jūs varat cerēt uz nākamajiem ienākumiem, jums nevajadzētu vēl vairāk riskēt. Iespējams esošās problēmas ar kredīta palīdzību jūs arī atrisināsiet, bet tas radīs jaunas, daudz lielākas problēmas, kas var novest pat līdz parāda piedziņai un tiesu procesiem. Ja neesat drošs par savu finansiālo stabilitāti, labāk meklēt citus veidus, kur steidzami iegūt papildus finanšu līdzekļus.

Izvērtējiet visus kredītu piedāvājumus



Pie atbildīgas aizņemšanās principiem pieder arī kreditoru un viņu sniegto pakalpojumu izvērtēšana. Nereti cilvēki vienkārši ņem kredītu pie pirmā kreditora, kas ienāk prātā, jo pastāv uzskats, ka visu nebanku sektora kreditoru sniegtie pakalpojumi ir ļoti līdzīgi. Jāsaka, ka līdzīgi tie nudien arī ir, taču vienādi gan nē. Atšķiras gan minimālās un maksimālās aizdevuma summas, gan atmaksas termiņi, gan dažādi papildus pakalpojumi, piemēram, termiņa pagarināšanas iespējas. Izvērtējot, kura kreditora piedāvājums ir jums visizdevīgākais, pastāv daudz mazāka iespēja, ka radīsies problēmas ar šī kredīta atmaksu. Atrast sev izdevīgāko kreditēšanas piedāvājumu jums palīdzēs kredītu salīdzinātājs Compeuro.lv.