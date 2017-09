Kā ietaupīt, veicot mājokļa remontu?

Ikvienā mājoklī reiz pienāk brīdis, kad nepieciešams mazāks vai lielāks remonts. Cilvēki ik pēc pāris gadiem izvēlas veikt kosmētisko remontu savā mājoklī. Protams, to var uzticēt arī profesionāļiem, tomēr, kad tiek veikts kosmētiskais remonts, bieži vien pietiek arī ar pašu spēkiem, jo remonts nav sarežģīts. Tas, protams, ir diezgan laikietilpīgi, tāpēc jārēķinās, ka būs nepieciešams tam veltīt gana daudz laika, tomēr gala rezultāts būs lielisks un priecēs ne tikai tavas acis, bet arī ciemiņu!

Protams, lai veiktu mājokļa remontu ir nepieciešami arī finansiālie līdzekļi. Ir vairākas lietas, kuras obligāti nepieciešams ņemt vērā pirms kosmētiskā remonta veikšanas. Šajā rakstā pastāstīsim par visām šīm lietām, lai tu varētu pienācīgi sagatavoties kosmētiskā remonta veikšanai savā mājoklī.

Pirms sāc – aprēķini

Pirms iegādājies visas nepieciešamās lietas, lai varētu veikt mājokļa remonta, noteikti ir nepieciešams aprēķināt visas iespējamās izmaksas. Jāsaprot arī cik lielu budžetu esi gatavs atvēlēt mājokļa remonta veikšanai. Lai varētu saprast, cik daudz naudas tev būs nepieciešams, pirms tam vari sastādīt sarakstu ar visām nepieciešamajām lietām, lai veiktu iecerēto remontu. Attiecīgi, ja neesi pārliecināts par kādu lietu, jebkurā laikā tev ir iespējams konsultēties ar zinošiem speciālistiem, kas spēs ieteikt pašu piemērotāko variantu tieši tavai situācijai.

Protams, tev nepieciešams rēķināties ar dažādām neparedzētām izmaksām, piemēram, iespējams, tev būs nepieciešams iegādāties vairāk krāsu bundžu nekā sākotnēji bija plānots, vai arī būs nepieciešams iegādāties kādu jaunu lietu, jo vecā vairs neiederas jaunajā interjerā. Visas šīs lietas maksā naudu, tāpēc noteikti nepieciešams pirms tam iekļaut arī budžetu neparedzētiem izdevumiem, lai varētu visus šos izdevumus apmaksāt. Protams, ir pieejami arī dažādi aizdevumi remonta veikšanai, tomēr tev nepieciešams saprast, vai tas tev šajā situācijā būs nepieciešams.

Izvēlies, kur iegādāsies visas šīs lietas

Kad esi izveidojis sarakstu ar visām nepieciešamajām lietām, kuras būs vajadzīgas, lai varētu veikt kvalitatīvu mājokļa remontu, protams, ir jāapzinās, kurā veikalā to visu iegādāties. Ir vairākas iespējas, kur iegādāties nepieciešamos materiālus. Viena no tām, protams, ir specializētie būvmateriālu veikali, kuros varēsi iegādāties kvalitatīvas preces, kuras noderēs, veicot remontu.

Vēl viens variants ir ielūkoties dažādos sludinājumos, jo nereti cilvēki pārdod būvmateriālus, kuri ir palikuši pāri no viņu veiktā remonta. Tādā veidā par salīdzinoši draudzīgām cenām iespējams iegādāties nepieciešamos materiālus. Protams, pirms tam noteikti ir nepieciešams pārliecināties par to, kāda ir šo būvmateriālu kvalitāte un vai tie tiešām der tavam mājoklim.

Kvalitāte par saprātīgām cenām

Tas, ka būvmateriāli maksā dārgi vēl nenozīmē, ka arī to kvalitāte ir lieliska. Nav nepieciešami aizdevumi, lai varētu iegādāties kvalitatīvas lietas, ja beigās izrādās, ka tās bija iespējams iegādāties lētāk. Tāpēc pirms iegādājies nepieciešamās preces, noteikti salīdzini cenas vairākos veikalos, lai varētu saprast, kurš piedāvājums tev ir pats izdevīgākais. Noteikti arī atceries, ka ne vienmēr nepieciešami augstākās kvalitātes lietas, lai veiktu remontu. Piemēram, ja pirms tapešu līmēšanas esi izlēmis, ka sienu špaktelēsi, nav nepieciešams iegādāties dārgu akrila špakteli – tās vietā vari iegādāties lētāku, tomēr ne sliktāku špakteli.

Tas pats attiecas arī, ja esi izlēmis krāsot ne tikai sienas, bet arī radiatorus, logus vai durvis – nav nepieciešams iegādāties speciālu krāsu – krāsot šīs lietas vari ar pašu vienkāršāko balto krāsu, kas pieejama par draudzīgām cenām.



Domā ilgtermiņā

Veicot remontu sava mājoklī, tev noteikti nepieciešams pievērst uzmanību tam, kādus materiālus izvēlies, lai veiktu attiecīgo remontu. Piemēram, izvēloties apdares materiālus, noteikti pievērs uzmanību tam, ka vislabāk būtu iegādāties tieši krāsojamās tapetes, jo tādā veidā varēsi pavisam ātri un vienkārši nomainīt sienu krāsu, ja pēc laiciņa parādīsies šāda vēlme.

Savukārt, ja līmēsi parastās tapetes, tad jārēķinās, ka no sākuma būs nepieciešams likvidēt vecās tapetes, lai varētu uzlīmēt jaunas. Tas pats attiecas arī uz grīdas seguma izvēli. Ja izvēlies, piemēram, laminātu vai parketu, tad noteikti nepieciešams atcerēties, ka šāds grīdas segums prasa diezgan regulāru kopšanu un pēc laiciņa to vajadzēs atjaunot, kā rezultātā ilgtermiņā tev būs nepieciešams maksāt vēl lielāku naudu par grīdas seguma atjaunošanu.

Protams, pirms remonta veikšanas ir jāsaprot, cik lielu daļu no dzīvojamās platības esi gatavs remontēt. Iespējams, ka esi paredzējis remontēt tikai daļu no mājoklī esošajām telpām, tomēr izdevīgāk būtu atjaunot arī citas istabas, tādā veidā ietaupot naudu par materiālu iegādi. Un, protams, no sākuma nepieciešams arī padomāt par dizainu kādu esi izvēlējies – vai tas saskan ar citām istabām u.c.

Bez šaubām viss atkarīgs no tā, cik liels remonts tev ir ieplānots – ja remonts būs mazs, tad nebūs nepieciešami tik lieli naudas līdzekļi, savukārt, ja esi ieplānojis kapitālremontu, tad jārēķinās, ka būs nepieciešama diezgan liela naudas summa, lai varētu iegādāties visus nepieciešamos materiālus tā īstenošanai.