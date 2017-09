Kā izkļūt no ātro kredītu parādiem?

Mūsdienās ātrie kredīti ir visai vilinoši. Ir pieejami salīdzinoši lēti aizdevumi ar zemām procentu likmēm (billig lån med lav rente), līdz ar to, iespēja paņemt kredītu un visu kāroto iegūt uzreiz šķiet daudz labāka nekā naudas krāšana. Tomēr, tieši šāds domāšanas veids ir iemesls tam, kāpēc tik daudzi cilvēki nonāk ātro kredītu slazdā un savu paņemtos aizdevumus vairs nespēj atmaksāt. Tam seko soda procenti un citas sankcijas, kas var novest pat līdz tiesu procesiem. Ja arī jūs esat iekļuvis ātro kredītu jūgā un ņemat arvien jaunus kredītus, lai atdotu vecos un vēl iegūtu papildus finanšu līdzekļus tekošo tēriņu segšanai, to ar steigu ir jāmaina. Šeit būs rīcības plāns, kas palīdzēs izkļūt no ātro kredītu parādiem pēc iespējas ātrāk un vienkāršāk.

Saprotiet situāciju

Ja esat nobriedis kredītu atmaksai, tad pirmā lietam kas jādara, ir jāapkopo informācija par visiem kredītiem, to apmaksas termiņiem, iespējamajiem termiņu pagarinājumiem un plānotajiem soda procentiem. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai varētu saprast, kuri kredīti jāatmaksā vispirms un kuri var pagaidīt. Visus kredītus uzreiz noteikti neatmaksāsiet, tāpēc ļoti nopietni izvērtējiet situāciju un pārskatāmi apkopojiet visu informāciju, kas jums pieejama.







Izstrādājiet taupības plānu





Paralēli tam, ir jāizveido arī stingrs taupības plāns. Ja līdz šim jums nauda katru mēnesi ir pietrūkusi, tad, ir tikai loģiski saprotams, ka ar pašreizējajiem naudas tērēšanas paradumiem, kredītu nekad neatdosiet un tikai slīksiet vēl dziļāk šajā bedrē. Jums ir jāpārskata visi savi tēriņi un jāatrod uz ko varat ietaupīt. Tā kā jums būs vajadzīgi lieli finanšu līdzekļi kredītu apmaksai, taupības plānam jābūt visai stingram. Ir jāatsakās no pilnīgi visa liekā un jāizmanto visi iespējamie naudas taupīšanas veidi. Tas nebūs viegli, taču, ja turpināsiet šķiesties ar naudu, varat rēķināties ar to, ka nākotnē būs jādzīvo vēl daudz taupīgāk, jo finansiālā situācija tiks nopietni sabojāta.







Meklējiet papildus ienākumus





Vēl vajadzētu padomāt arī par to, kur gūt papildus ienākumus. Nereti ar taupīšanu vien nepietiek, lai gana ātri varētu veikt visu kredītu apmaksu. Būtu ļoti labi, ja jūs varētu atrast īslaicīgu papildu darbu, vai, piemēram, strādāt virsstundas savā esošajā darba vietā. Ja tas nav iespējams, vismaz padomājiet, vai jums nav kaut kas vērtīgs, ko varētu pārdot, piemēram, auto. Ja visu laiku esat dzīvojis, neskaitot naudu, noteikti, jums būs grūti no kaut kā atteikties, taču tas tiešām nav liels upuris, ja tas palīdzēs jums atgūt finansiālo stabilitāti.







Sāciet pakāpenisku kredītu apmaksu





Kad jūs esat ieguvis/ietaupījis naudu, tā uzreiz jānovirza kredītu apmaksai. Šeit jāņem talkā iepriekš

sastādītais sarakts ar kredītiem, kas sarindoti pēc atmaksas prioritātēm. Sāciet apmaksāt tos kredītus, kuriem ir augstākās procentu likmes un īsākie atmaksas termiņi. Svarīgākais ir nepieļaut/ apstādināt soda procentu augšanu. Ja iespējams, veiciet kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu tiem kredītiem, ko uzreiz nespējat atmaksāt. Tiklīdz kā tiek gūti jauni ienākumi, noteikti ir daļu, atkarībā no iespējām, jānovirza kredītu atmaksai.







Mācieties no savām kļūdām





Visbeidzot, ir jāmācās no savām kļūdām un jāizvairās no ātrajiem kredītiem, ja vien tā nav ārkārtas situācija un aizdevums ir vienīgais glābiņš. Daudzi kredītņēmēji kredītu purvā iegrimst atkārtoti, jo domā, ka, pēc visa piedzīvotā, būs iespējama ātra SMS kredīta atmaksa jeb sms lån hurtig udbetaling. Kas gan ir viens kredīts, ja izdevās apmaksāt vairākus uzreiz? Tomēr, tas nozīmē tikai atgriešanos pie vecajiem, sliktajiem ieradumiem un atkārtotu sevis pakļaušanu kredītu slazdam. Pēc visu kredītu atmaksas ir jārīkojas tieši pretēji – jātaupa un jāveido naudas uzkrājumi, lai kredītus ņemt nevajadzētu.