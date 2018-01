Kā janvārī pavadīt tumšos vakarus ar mīļoto cilvēku? Mums ir pāris idejas!

Apkopojām dažus variantus, kā janvārī romantiski un interesanti pavadīt laiku kopā ar savu otro pusīti. Jo par to jādomā ne tikai mīlestības mēnesī februārī, bet ik dienu, tādā veidā stiprinot attiecības un arvien atklājot vienam otrā kaut ko jaunu.



Idejas noderēs arī tad, ja tiek meklēta dāvana diviem , vēloties iepriecināt kādu mīlošu pāri, kurš pelnījis izbaudīt patīkamu vakaru.





1. Maltīte ārpus mājas





Kāpēc gan ikvakara rutīnu ar gatavošanu un ēšanu mājās neaizstāt ar maltīti restorānā? Tā ir randiņu klasika, tomēr pārbaudītas vērtības taču nekad nepieviļ. Izpētiet atsauksmes un izvēlieties restorānu, kurā pavadīt nesteidzīgu vakaru divatā — ar sarunām, gardu maltīti un bez domām par netīrajiem traukiem. Jūs noteikti to jau sen esat pelnījuši!







Ja vēl esat mazu bērnu vecāki, tad droši vien mirkļu, ko pavadīt diviem vien, ir ļoti maz. Un visticamāk, ka mājās to izdarīt ir gandrīz neiespējami. Tāpēc došanās uz restorānu ir labs risinājums. Auklīte vai vecmāmiņa var izlīdzēt ar bērnu pieskatīšanu, bet jūs tikmēr pavadiet vakaru restorānā. Šāda izraušanās no ikdienas rutīnas ar darbu, mājas soli un rūpēm par bērniem tiks no sirds izbaudīta.







Ja draugu pārim drīzumā ir kāda jubileja, tad ziniet, ka restorāna apmeklējums būs lieliska dāvana diviem.





2. Relaksējošas ūdens procedūras

Tā tā vien meklējam iespējas būt siltumā. Viens no veidiem, kā izbaudīt gan siltumu, gan palutināt ķermeni, ir abiem doties uz relaksējošām ūdens procedūrām. Ūdens ir viens no dabiskajiem relaksantiem. Atkarībā no iespējām un vēlmēm var izvēlēties ūdens procedūras kādā SPA salonā, bet tikpat labi varēs atpūsties arī ūdens atrakciju parku SPA zonās, kur varēs izbaudīt spirdzinošus kokteiļus un varbūt arī izmēģināt kādu atrakciju.







Ja vēlaties nedalītu divvientulību, tad salonu piedāvājums būs piemērotāks, bet tad jārēķinās ar lielākām izmaksām.







3. Zvaigžņu vērošana observatorijā

Aizraujoša un neparasta nodarbe kādam tumšam un skaidram janvāra vakaram, kas arī noderēs kā dāvana diviem, ir iespēja vērot zvaigžņotās debesis observatorijā “StarSpace”. Kas gan var būt romantiskāk par divatni zem zvaigžņotā un bezgalīgā debesjuma? Varēsiet nesteidzīgi parunāties, baudīt siltu dzērienu un kādu līdzi paņemtu našķi. Protams, ka šādu aktivitāti var īstenot tikai tad, ja laika apstākļi tam ir labvēlīgi — ir skaidras debesis un vēja ātrums brāzmās nav ātrāks par 15 m/s.







4. Pastaiga pa naksnīgo Rīgu

Ja abi esat aktīvāku nodarbju cienītāji, tad kādu janvāra vakaru varat veltīt, lai dotos garākā pastaigā pa mūsu pašu Rīgu. Ikdienas steigā bieži vien nepamanām, cik tā patiesībā ir skaista. Un janvārī pilsēta vēl ir savā svētku kārtā, parkos ir lampiņas, dažādi citi gaismekļi, objekti, tāpēc vakara pastaiga būs īpaši skaista. Izstaigājiet pilsētas centru, vēsturiskās ieliņas, paverieties uz Daugavu! Meklējiet un atklājiet no jauna savu īpašo Rīgas sajūtu, kādu nevar noķert dienā. Tumsa maina ļoti daudz, tā saliek citus akcentus, vairāk izceļ to, ko var izjust ar citām maņām, ne tikai ar redzi.





5. Vīnu degustācija — lielisks iesākums romantiskam vakaram

Tomēr vairums pāru tumšos janvāra vakarus labprātāk izvēlas pavadīt siltās un omulīgās telpās. Kā būtu, ja šādu patīkamu vidi vēl papildinātu ar glāzi laba vīna? Vai pat vairākām? Vīnu degustācija kopā ar mīļoto cilvēku — relaksējošs un arī izglītojošs pasākums. Jūs ne tikai nobaudīsiet labus vīnus, bet arī par tiem vairāk uzzināsiet.







Tā vietā, lai vīnu malkotu mājās, dariet to kādā restorānā, kur profesionāls vīnzinis jūs ievedīs šī senā dzēriena pasaulē. Pēc tam, kad būsiet baudījuši nesteidzīgus mirkļus viens otra un laba vīna sabiedrībā, varēsiet vēl romantiskākā gaisotnē turpināt vakaru mājās.







Vīna degustācija arī ir viena no labām izvēlēm, ja tiek meklēta dāvana diviem.





6. Vakars uz dīvāna — saldējums un laba filma

Ja esat no tiem pāriem, kuri vienmēr meklē iespējas pavadīt laiku ārpus mājas, tad varbūt jums laiks izbaudīt to, cik patīkams patiesībā ir mājas miers un omulība. Tumšs janvāra vakars bez steigas var tikt aizvadīts mājās uz mīkstā dīvāna, kur jūs, tērpušies ērtās pidžamās un ar omītes adītajām zeķēm kājās, bruņojušies ar saldējuma krājumiem, ļaujaties laba kino valdzinājumam.







Ko skatīties? Tas jau ir jūsu pašu gaumes jautājums — romantiskais kino, drāma, komēdija, fantastika vai pat šausmu filma. Tie ir brīži, kad patiešām saprotam, ka esam kopā ar īsto cilvēku, jo ar viņu ir ērti, jautri, omulīgi un vienmēr interesanti arī visikdienišķākajās situācijās. Ne vienmēr jāmeklē kādi izsmalcināti veidi, kā izbaudīt divatni.