Kā pārdomāti tikt vaļā no parādiem?

Mūsdienās reti kurš cilvēks nav uzņēmies finansiālas saistības, ar kurām jāsadzīvo pat gadiem. Arī pastāvošā ekonomiskā situācija valstī daļai cilvēku gandrīz vai spiež un mudina dzīvot, nepārtraukti uzņemoties jaunas parādsaistības. Lielākoties cilvēki gados un tie, kuri raduši dzīvot minimālismā, spējuši veidot uzkrājumus, kuru dēļ tiem nav bijusi nekāda vajadzība no kāda aizņemties, lai ne tikai realizētu savus sapņus, bet arī atrisinātu kādas problēmas, kurām risinājums ir tikai nauda. Kļūt par parādnieku nav grūti, veidi ir dažādi – hipotekārais kredīts, auto līzings, patēriņa kredīts vai kādas preces iegāde uz nomaksu, kas ar aizdevēju saista pāris vai pat vairākus desmitus gadu. Un kur nu bez īstermiņa saistībām – ātrajiem kredītiem, kas tiek reklamēti uz katra stūra, vai aizņemšanās no draugiem vai radiem. Kā tikt galā ar uzņemtajām parādsaistībām un veikt to pārdomātāku atmaksu?



Daļai cilvēku, kuri ir vieglprātīgi un ieraduši dzīvot, saņemot jaunu aizdevumu, tiklīdz atdots iepriekšējais, nav problēmu sadzīvot ar apziņu, ka tie dzīvo, izmantojot svešu naudu, patiesībā dzīvojot pāri saviem līdzekļiem. Tomēr ir cilvēki, kas pie sevis pārdzīvo, ka ir no kāda aizņēmušies, cenšoties savus parādus atmaksāt ne vien laikus, bet pat pirms noteiktā atmaksas termiņa. Problēmas rodas, kad uzņemtās parādsaistības kļūst nepanesamas un sāk kļūt grūtāk nomaksāt visus maksājumus. Cilvēkam naudas ir tik, cik viņš ir nopelnījis – vienu mēnesi tās var būt vairāk, otru mazāk, lai arī algas apmērs nav mainījies, jo ikmēneša tēriņi ir mainīgi, tos simtprocentīgi nevar paredzēt. Tomēr ļoti lielisks veids, kā kontrolēt sevi un savas finanses, ir budžeta plānošana – apzināt visus savus ienākumus un iespējamos izdevumus. Noteikti vispirms paredzot līdzekļus esošo parādsaistību un obligāto maksājumu veikšanai un tikai pēc tam plānojot pārtikas un izklaides izdevumus, kādu lielāku lietu iegādi.





Ja parādi ir vairāki, tad jāparēķina, kuras no saistībām ir visdārgākās – ar vislielāko procentu likmi. Dzēšot dārgāko parādu kā pirmo, ilgtermiņā varēsiet ietaupīt diezgan lielu summu, kas jāatdod kā procentu daļa. Protams, nedrīkst atdot visus līdzekļus par “dārgo” parādu, atliekot citas parādsaistības pusceļā. Ja jūtat, ka esošie ātrie un patēriņa kredīti kļūst par slogu, ko ar katru mēnesi ir arvien grūtāk atmaksāt, noteikti apsveriet iespēju apvienot šos kredītus vienā aizdevumā, veicot kredītu apvienošanu. Veicot kredītu konsolidāciju, jums vairs nebūs jāveic pamatsummas un procentu maksājumi par vairākiem kredītiem, bet gan tikai par vienu. Nav noslēpums, ka īstermiņa aizdevumi ir ar augstām procentu likmēm, tāpēc, iespējams, izdevīgāk ir apvienot visus aizdevumus vienā aizdevumā, kuram būs garāks atmaksas termiņš un zemāki procentu maksājumi. Kā arī izvairīsieties no iespējas aizmirst par kādu no maksājumiem, jo katru mēnesi būs jāveic tikai maksājums par vienu kredītu.





Pēc “CredFlare” tirgus pētījuma datiem kredītņēmējiem lielas problēmas rodas, ja aizņēmumu ņemšana jau kļuvusi par ieradumu – tiklīdz rodas nepieciešamība vai prātā ienāk doma par kādu vajadzību apmierināšanu, pirmā doma ir par aizņemšanos, nevis naudas ietaupīšanu, lai par saviem līdzekļiem iegādātos vajadzīgo lietu. Vispirms jāmaina domāšana – jāsāk katru mēnesi atlikt naudu, lai izveidotu iekrājumus, nevis uzņemties jaunas parādsaistības, riskējot ar iekļūšanu parādu gūstā. Ja negaidīti saņemiet lielāku naudas summu, kas nav bijusi plānota, noteikti ir vērts to izlietot, veicot pirmstermiņa kredītu atmaksu. Protams, sākumā var likties žēl atdot lielu naudas summu par kredītu, kuram vēl termiņš nav iztecējis, tomēr daudz labāk jutīsieties, ja kredīts būs atdots, un nākamajos mēnešos nebūs jāatliek savi ienākumi, lai veiktu kārtējo ikmēneša maksājumu.





Katram no mums būtu jādzīvo ar izveidotu ģimenes budžetu, stingri pieturoties pie plāna un neļaujoties spontānām idejām, kuras prasa papildu līdzekļus. Brīdī, kad esat izstrādājuši kārtējo ikmēneša budžeta plānu, paskatieties, kas notiek ar ienākumiem un izdevumiem – ja izdevumi ir mazāki, tad it kā pāri palikušo summu noteikti ir vērts sadalīt – vienu daļu atlikt uzkrājumu veidošanai, bet otru daļu veltīt pirmstermiņa parādu atmaksai. Tādējādi ātrāk varēsiet elpot brīvi, zinot, ka jums vairs nav parādsaistību, kā arī ietaupīsiet savus līdzekļus uz procentu maksājumiem. Noteikti ir vērts palūkoties sev apkārt – varbūt ir kas tāds no mājās esošajām lietām, ko sen vairs neizmantojat vai arī pielietošana ir ļoti reta un bez tā var iztikt. Pārdodot nevajadzīgās lietas, jums būs iespēja tikt pie papildu līdzekļiem, kurus novirzīt parādsaistību atmaksai.





Patiesībā ir tik daudz iespēju ietaupīt – sākot no iemīļotās kafijas dzeršanas pa ceļam uz darbu, beidzot ar sportošanu mājās, nevis dārgā sporta klubā. Protams, sevis ierobežošana jāveic pārdomāti, citādi ietaupītie līdzekļi netiks novērtēti un kādā brīdī var tikt spontāni izlietoti nevajadzīgam pirkumam. Mūsdienās pakalpojuma sniedzēji cīnās par katru klientu, tādējādi mums, patērētājiem, ir iespēja tikt pie izdevīgākiem pakalpojumiem. Tāpēc pārskatiet ikmēneša tēriņus par telefonu, internetu un televīziju – iespējams, ir izdevīgāki piedāvājumi, kas ļaus ietaupīt. Varbūt nav nepieciešamības pāriet pie cita pakalpojuma sniedzēja, iespējams, pietiks mainīt tikai esošo tarifa plānu vai pakalpojumu paketi. Sākotnēji var likties, ka tie ir tikai pāris eiro, kurus var ietaupīt, tāpēc nav vērts uz to iespringt, tomēr kopsummā mēnesī tie var būt pat vairāki desmiti eiro, ko varēs novirzīt parādsaistību dzēšanai.





Vienmēr pastāv iespēja darīt kaut ko vairāk – padomājiet, noteikti jābūt kādam veidam, kā palielināt savus ienākumus. Nav obligāti jāziedo visa sava dzīve naudas pelnīšanai, strādājot vairākos darbos vienlaikus, bet, iespējams, ir kāds veids, kā papildus piepelnīties. Papildu piestrādāšana kādu vakaru pēc darba vai brīvdienā vai hobija pārvēršana par uzņēmējdarbību var nest diezgan ievērojamus papildu ienākumus, tādējādi uzlabojot savu finansiālo situāciju. Līdztekus augošajiem ienākumiem nepalieliniet savus izdevumus, turpiniet stingri kontrolēt izejošo naudas plūsmu, stingri pieturoties pie nospraustā mērķa – tikt vaļā no savām parādsaistībām. Ja stingri turēsieties pie tikšanas vaļā no parādiem un jaunu saistību neveidošanas, jūs ne vien ātrāk varēsiet elpot brīvāk, bet arī būsiet iemācījušies kontrolēt savas finanses un apslāpēt spontānās idejas, kas ātri un visbiežāk nevajadzīgi patukšo jūsu maciņu.