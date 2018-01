Kā pārdzīvot aizkavējušos vai atceltu lidojuma reisu ziemas laikā?

Sniega vētras, ledus, slapjš sniegs, lietus un vējš. Lai arī kā mēs to sauktu, dabas stihijas un slikti laika apstākļi nav ceļotāja labākie draugi. It īpaši runājot par tiem, kuri lido ar lidmašīnu. Ziemas laikā mēdz gadīties situācijas, kad reisi ne tikai aizkavējas, bet arī tiek atcelti. Smagākajos gadījumos tiek slēgta pat visa lidosta. Taču viss nav zaudēts. Ja tomēr tev nākas piedzīvot kādu no šiem starpgadījumiem, atrodoties citā valstī, seko “Compensa” sagatavotajiem padomiem, un gan tavs atvaļinājums, gan garastāvoklis būs glābts.

Tiem, kuri ar šādām situācijām nav saskarušies – varat būt priecīgi, taču vienmēr ir jābūt gatavam uz visu, jo dzīve ir pietiekami neparedzama.







Nekad nepērc pēdējo lidojumu dienā

Ja biļete jau ir iegādāta, šoreiz diez vai ir iespējams ko darīt lietas labā, taču, kad pirksi lidmašīnas biļeti nākamreiz, atceries, ka nepieciešams izvēlēties lidojumu, kas konkrētajā dienā ir visagrāk. Protams, mēdz gadīties, ka ir pieejams tikai viens lidojums konkrētā laikā, taču, ja tev ir iespēja izvēlēties, noteikti dot priekšroku agram rītam, it īpaši, ja ceļo ziemas laikā. Kā zini, sliktā laika dēļ lidojumu var pārcelt vai pat atcelt, tādēļ tev būs vairāk opciju un alternatīvu, ja kaut kas tāds notiks.







Pirms dodies prom no mājas, pārliecinies, ka lidojums notiks

Tiklīdz ieraugi pirmo sniegpārslu krītam no debesīm, tev ir jāsaprot, ka pēc pāris stundām tā var pārvērsties sniegputenī, kura rezultātā lidojums būs atcelts vai aizkavēsies. Pieraksties aviokompānijas jaunumiem, kā arī regulāri pārbaudi tās mājas lapu, lai uzzinātu jaunumus par lidojumu laikiem. Labāk taču ir pavadīt laiku savā virtuvē, dzerot kafiju, nevis, gaidot vairākas stundas lidostā.





Tāpat, protams, pirms ceļojuma arī pārliecinies, ka tev ir iekāpšanas karte – tā var būt drukātā vai digitālā (pārbaudi, vai aviokompānija to izmanto) formātā. Pārbaudi, vai tev ir sēdvietas numurs, vai bagāža atbilst visiem parametriem, vai esi samaksājis par reģistrējamo bagāžu, ja tādi ir utt.







Iegādājies ceļojumu apdrošināšanu

Lai arī var šķist, ka ceļojuma apdrošināšana ir nepieciešama tikai tiem, kuri dodas izbaudīt eksotiskus piedzīvojumus, tā var noderēt arī tad, ja ir slikti laika apstākļi. Piemēram, apdrošināšanas kompānija “Compensa” savā polisē ietver arī izmaiņas ceļojumā, kur ietilpst gan ceļojuma atcelšana, aizkavēšanās, pārtraukšana, gan arī lidojuma aizkavēšanās. Polisē ir ietverta arī bagāžas apdrošināšana.





Tev nepieciešams plāns

Ja tavs lidojums ir atcelts brīdī, kad atrodies lidostā, izdari šīs divas lietas. Pirmkārt, dodies pie izlidošanas vārtiem esošā lidostas darbinieka, lai uzzinātu, kādas ir biļetes pārrezervēšanas iespējas.







Kamēr tu gaidi rindā, ir vērts arī piezvanīt uz aviokompānijas informatīvo tālruni, lai noskaidrotu šo pašu informāciju. Iespējams, tev izdosies iegūt nepieciešamo informāciju ātrāk nekā, gaidot rindā, jo noteikti būs arī citi pasažieri, kas vēlēsies uzzināt to pašu.







Lejupielādē mobilās aplikācijas

Pirms dodies uz lidostu, velti mazliet laika tam, lai lejupielādētu dažus tiešsaistes rīkus, kas vēlāk var noderēt, piemēram, savas aviokompānijas aplikāciju, lai regulāri varētu pārbaudīt informāciju par lidojumu laikiem, laika apstākļu aplikāciju, lai sekotu līdzi tam, vai nepastāv risks, ka var tikt apdraudēta izlidošana, kā arī tad, ja lidojums jau aizkavējies, tu varēsi redzēt, kādas ir turpmākās prognozes. Tāpat arī ieteicams lejupielādēt aplikāciju, kas pēdējā brīdī ļauj rezervēt viesnīcas numuriņu vietā, kurā atrodies (centies atrast tādu, kas ir tuvu lidostai).





Svarīgākajām lietām vienmēr jābūt viegli pieejamām

Medikamenti, mazuļu piederumi, mobilais telefons, lādētājs un viss pārējais, kas tev ir nepieciešams un ko tu bieži izmanto, ir jāieliek vai nu rokas somiņā vai rokas bagāžā tā, lai tu viegli tam varētu piekļūt. Nekad neliec šīs lietas reģistrējamā bagāžā. Ja tavs lidojums aizkavēsies vai tiks atcelts pēc tam, kad bagāža jau būs nodota, var paiet ilgs laiks, kamēr tu atkal varēsi saņemt savu koferi vai somu.







Zini noteikumus

Dodoties cauri lidostas drošības kontrolei, nereti nākas diezgan ilgi gaidīt rindā. Lai pēc iespējas ātrāk tiktu tai cauri, der zināt svarīgākos noteikumus, kas jāņem vērā. Ieteicams novilkt apavus, datoriem jābūt ievietotiem speciālajā kastē, kas tiek pārbaudīta, tāpat ir jānovelk āra apģērbs – virsjakas, mēteļi, cepures, šalles, cimdi, kā arī lielākas jakas un žaketes.







Ja tev līdzi ir tādas lietas kā šampūns, dezodorants, zobu pasta utt., zini, ka to tilpums nedrīkst pārsniegt 100 ml un tos jāievieto atsevišķā, aiztaisāmā plastmasas maisiņā, kurus iespējams iegādāties veikalos. Mēdz būt, ka arī lidostās uz vietas ir pieejami šie maisiņi. Ja tavas līdzi paņemtās lietas rokas bagāžā netabildīs noteikumiem, tās tiks atņemtas un izmestas.







Ceram, ka tev nekad nebūs jāpiedzīvo aizkavējies vai atcelts lidojums!