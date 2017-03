Kādos gadījumos noteikti nevajadzētu aizņemties naudu no tuviniekiem?

Kad steidzami ir vajadzīga nauda, parasti ir vairākas iespējas, kā to iegūt, piemēram, ir iespējams ņemt ātros kredītus jeb pikavippi heti, pārdot savas mantas, meklēt papildus ienākumu avotus utt., taču nereti kā pirmo variantu daudzi izvēles aizņemties naudu no tuviniekiem. Daudzos gadījumos tas patiešām var būt labākais risinājums, jo tā naudu iespējams saņemt ātri un nav vajadzības noformēt oficiālus aizdevumus, kas saistās ar ļoti lielu risku, taču reizēm aizņēmumi no tuviniekiem var arī sagādāt nopietnas problēmas. Kādos gadījumos noteikti nevajadzētu aizņemties naudu no saviem tuviniekiem?

Ja aizdevējs nenosaka skaidrus atmaksas nosacījumus

Nereti, aizņemoties naudu no draugiem vai tuviniekiem, nerodas skaidra izpratne par to, kāda veida aizdevums tas īsti ir. Reizēm pat nav saprotams, vai tas vispār ir aizdevums, vai tā ir dāvana. No vienas puses aizdevējam šādi nosacījumi varētu šķist izdevīgi, jo nekas skaidri netiek pateikts, tātad viņš naudu var atdot, kad vien viņam tas ir ērti, taču var gadīties, ka šī neskaidrība ir pamats nopietnām domstarpībām. Ja aizdevējs sākumā izvairās runāt pat kaut kādiem atmaksas termiņiem, pēc tam viņam ir tiesības pieprasīt naudu atpakaļ jebkurā brīdī, kas naudas saņēmējam var sagādāt vēl lielākas problēmas. Tuvi cilvēki noteikti necentīsies jums ko tādu nodarīt, taču tas var būt veids, kā aizdevējs patur tiesības pieprasīt naudu atpakaļ, ja viņam pašām tā būs vajadzīga.

Ja aizdevējs patur tiesības diktēt savus noteikumus

Nereti ļoti tuvi cilvēki, piemēram, vecāki aizdod saviem bērniem naudu, taču viņi uzskata, ka tas dod tiesības diktēt savus noteikumus. Piemēram, ja tiek aizdota nauda dzīvokļa iegādei, vecāki izvēlas, kura vietā un kādu dzīvokli vai māju jāpērk. Tāpat viņi var pieprasīt tiesības nākt un palikt pie jums, kad vien vēlas. Ja jums pret to nav iebildumu, varat naudu arī ņemt, bet ja tomēr citu jaukšanās jūsu dzīvē nav pieņemama un jūs nevēlaties dot aizdevējam tiesības lemt par to, kā naudu vajadzētu tērēt, labāk meklējiet citus risinājumus. Piemēram, kredītiestāde nevar jūsu vietā izlemt, kā šī nauda būtu jātērē, tāpēc oficiāls aizdevums būtu labāks variants, jo, ja jūsu un aizdevēja viedokļi nesakritīs, tas var būt pamats nopietnam strīdam.

Ja tuviniekiem pašiem šī nauda ir vajadzīga

Vēl vajadzētu domāt ne tikai par savām interesēm, bet arī par tiem, kas naudu grasās aizdot. Tuvinieki noteikti vēl jums tikai labu, un ja viņi sapratīs, ka šī nauda jums ir tiešām vajadzīga, viņi noteikti būs gatavi jums to aizdot un upurēt savas intereses. Šādi parasti rīkojas paši tuvākie cilvēki, piemēram, vecāki un citi ģimenes locekļi. Pirms pieņemat naudu, pārliecinieties, ka viņiem tuvākajā laikā pašiem tā nebūs vajadzīga un ka jūs neesat iemesls, kāpēc viņi sevi ierobežo. Pat tad, ja paši potenciālie aizdevēji apgalvo, ka naudu varat droši ņemt, noskaidrojiet, kāda ir viņu patiesā finansiālā situācija.

Ja aizdevums jums uzliek parādnieka zīmogu uz mūžu

Ja jūs aizņematies naudu no bankas un to atmaksājat noteiktajā termiņā, jūsu saistības tiek izbeigtas, un neviens nevienam vairs neko nav parādā. Ar privātajiem aizdevumiem no tuviniekiem ir citādi. Tie var tikt pieminēti ne reizi vien. Pat tad, ja aizdevumu laicīgi atdosit, aizdevējs var uzskatīt, ka izdarījis jums milzu pakalpojumu un var pieprasīt palīdzību no jums vēl ilgu laiku pēc šī finanšu darījuma. Protams, ja viņš jums izpalīdzēja grūtā brīdī, jums ir pienākums izpalīdzēt arī viņam, taču tas var kļūt par iemeslu izmantošanai. Ik reizi, kad aizdevējam kaut ko ievajadzēsies, viņš var izmantot jūs. Lai tas nenotiktu, labāk neaizņemieties no cilvēkiem, ar kuriem jums nav tiešām ļoti tuvas attiecības un kuriem varētu būt arī kādi slēpti un ne pārāk labi nodomi.

Ja jums ir citas iespējas izdevīgi aizņemties

Viss iepriekš minētais pierāda to, ka aizdevumi no tuviniekiem var izrādīties ļoti slikts finanšu lēmums, tāpēc ir jāapdomā arī citi veidi, kā varētu izdevīgi aizņemties. Piemēram, ja jūs vēl neesat ņēmis ātros kredītus, iespējams, jūs varat saņemt tādu pakalpojumu kā bezprocentu kredīts jeb koroton pikavippi. Vairums nebanku kreditoru pirmo kredītu piedāvā bez maksas. Ja jums ir šāda iespēja, tad principā nav nekādas vajadzības ņemt naudu no tuviniekiem, jo arī šāda veida kredīts jums pilnīgi neko neizmaksās un būs jāatdod tikai tik daudz, cik aizņēmāties. Protams, oficiāli kredīti ir riskantāki, jo, tos laicīgi neatdodot, var draudēt parāda piedziņa un tiesu procesi, tomēr arī sabojātas attiecības ar tuviniekiem nav nekāds patīkamais scenārijs.

Naudas aizdevumi no tuviniekiem bieži vien var izrādīties vēl sarežģītāki nekā oficiāli aizdevumi, turklāt, ar vēl neizdevīgākiem slēptajiem nosacījumiem. Ja jūs esat drošs, ka naudas aizdevums no tuviniekiem ir gan jums, gan aizdevējam pieņemams risinājums, jūs to varat izmantot, taču nevajadzētu uzskatīt, ka tas ir labākais risinājums it visās situācijās.