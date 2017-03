Kāpēc izvēlēties bezmaksas jeb bezprocentu kredītu?

Katram no mums var nākties saskarties ar situācijām, kad ar makā pieejamo naudu ir stipri par maz, un uz plaukta stāvošā krājkasīte ar savu tukšo punci arī nav labākais palīgs. Šādās situācijās ir vairāki varianti, kā tikt pie naudas, tomēr ne visi no tiem būs izdevīgi un patīkami. Kā pirmo aizņemšanās variantu var minēt radu un draugu aizdevumu, kurš savā būtībā ir pats izdevīgākais, jo tuvinieki ne tikai neņems komisiju par aizdevumu, bet arī varēs pagaidīt, ja jums radīsies kāda kavēšanās ar atdošanu. Protams, te var rasties papildus problēmas, piemēram, var sabojāties attiecības, kas noteikti nav tas labākais, ja ņem vērā, ka daudz ko nosaka finanses. Otrs variants ir aizņemšanās no savas bankas, kura ierasti piedāvā overdraftu, tomēr šāda naudas iegūšana radīs papildus izmaksas gan par overdrafta izmantošanu, gan par to, ka šī nauda netiks laicīgi atdota. Visbeidzot ir pats interesantākais aizdevuma veids – bezmaksas jeb bezprocentu kredīts . Šo pakalpojumu piedāvā praktiski visi nebanku kreditori un pieteikties tam var tikai vienu – pirmo reizi. Šāds bezmaksas kredīts dod iespēju saņemt aizdevumu un nemaksāt par to komisijas maksu. Piemēram, ja paņemsiet 300 eiro aizdevumu uz 30 dienām, tikpat būs arī jāatdod. No visām minētajām aizņemšanās iespējām šo var minēt kā pašu izdevīgāko, jo – nevajadzēs riskēt ar draudzību un attiecībām, nebūs jālūdzas, naudu saņemsiet 15 minūšu laikā pēc kredīta pieteikuma iesniegšanas. Tas patiešām ir ātri un vienkārši, neprasot nekādas liekas darbības, piemēram, došanos uz banku.

Nebanku kreditoru pakalpojumi ir ļoti pārdomāti, klients saņem visu uzreiz un viss process ir vienkāršots līdz dažu nelielu darbību izpildei. Ja bankas gadījumā ir jāiet uz šo iestādi, jāstāv rindā un jārunā ar kredītu speciālistu, tad nebanku kreditēšanas gadījumā ir jāieiet kāda aizdevēja mājaslapā un jāaizpilda pieteikums, kurš dažu minūšu laikā tiks apstrādāts un veiksmīgas atbildes gadījumā pēc dažām minūtēm jūsu kontā tiks ieskaitīta vēlamā naudas summa. Praktiski pie kredīta var tikt no jebkuras vietas pasaulē, kur ir pieeja interneta pieslēgumam. Ja, atpūšoties pie dabas, rodas ideja, ka vajadzīgs kredīts, var noformēt vēlamo aizdevumu. Vai nav skaisti? Ir, tomēr nesteidzieties priecāties un skriet meklēt, kur paņemt kredītu bez maksas. Sākumā apsēdieties un padomājiet, vai tiešām šobrīd nevar iztikt bez tā, kam tiek plānots kredīts, vai nevar pagaidīt un iekrāt, vai nevar pārkāpt saviem uzskatiem un palūgt naudu no tuviniekiem? Atbildiet uz šiem jautājumiem un apzinieties, ka saistības ar kreditoriem var radīt dažāda veida sekas, kuras nākotnē var būt par šķērsli dažādu dzīves ieceru realizēšanai, piemēram, ja tiks sabojāta kredītvēsture, un būs vēlme aizņemties automašīnai vai mājoklim, visdrīzāk saņemsiet atteikumu tieši sliktās kredītvēstures dēļ. Steigties ar aizņemšanos nevajag, sākumā ir jādomā citi varianti, ieskaitot atalgojuma palielināšanu vai papildus darba meklēšanu.

Kur un kā tikt pie bezmaksas kredīta? Ja esat nolēmuši paņemt aizdevumu bez maksas, būtu jāsāk ar to, ka jāatrod kāds bezmaksas kredītu salīdzinātājs vai jādodas uz LAFPA biedru sarakstu , kurā atradīsiet visus nebanku kreditorus. Protams, salīdzinātājiem ir savi plusi, tie ļauj piemeklēt aizdevumu pēc vairākiem kritērijiem, kas var būt gan pirmā kredīta maksimālā summa, gan vecuma ierobežojumi. Ir arī pavisam nopietnas salīdzināšanas platformas, piemēram, Sravni.ru, Moneysupermarket.com vai CredFlare, tajās ir plašākas iespējas, taču ātrāk un vienkāršāk var izmantot parasto salīdzinātāju piedāvāto kredītu salīdzināšanu . Ierasti vienkāršajās salīdzināšanas lapās ir neliela tabula ar kādiem 10 rūpīgi atlasītiem aizdevējiem, tāpēc izvēlēties nebūs grūti. Pievērsiet uzmanību vēlamajai summai, vecuma ierobežojumam un procentu likmei, jo tā būs svarīga, ja nespēsiet laicīgi atdot paņemto aizdevumu un nāksies pagarināt atmaksas termiņu. Daudzi šos pakalpojumus uztver pārāk vieglprātīgi un tikai, kad nespēj laicīgi atdot un sāk maksāt soda komisijas, saprot, ka tie nav nekādi joki un jādomā bija daudz ātrāk. Lai pasargātu sevi no nepatikšanām, der ņemt vērā galvenos noteikumus:

- neņemt vairāk kā nepieciešams;

- neņemt, ja nav skaidrs, kā šī nauda tiks atdota;

- neņemt pie vairākiem aizdevējiem uzreiz un neaizņemties, ja domas par aizņemšanos ir radušās azarta vai apreibinošo vielu iespaidā.

Aizņemties var tikai tad, ja ir izvērtēti visi scenāriji un ir sastādīts rūpīgs ģimenes budžets, kurā ir skaidri atvēlēta vieta arī kredīta maksājumiem. Lai arī vārdu salikumus – “bezmaksas kredīts” var ieviest tādu kā drošības sajūtu, nepadodieties tai un uztveriet šo aizdevuma veidu līdzvērtīgi maksas pakalpojumiem.