Kur atrast naudu parāda nomaksai?

Ātro kredītu piedāvājumi mums uzglūn no katra stūra – sabiedriskajā transportā un to pieturās, tiešsaistes ziņu portālos un televīzijā. Tā vien šķiet, ka aizņemties viegli (lån nemt) ir mūsdienu cilvēka absolūta nepieciešamība. Bet tiklīdz esam uzkāpuši uz šīs taciņas, lielāko daļu no mums, skatoties uz iekrāto parādu, pārņem izmisums: kā gan būs iespējams samaksāt tik daudz naudas, lai nosegtu parādu? Kā un kur atrast šo papildus naudu, lai reizi par visām reizēm samaksātu personīgos vai ģimenes parādus?

Skarbā patiesība ir tāda, ka ikvienai ģimenei šī “papildus nauda” ir pieejama deguna galā, bet ne visi to pamana. Fakts ir tāds, ka mēs patiešām nepievēršam pietiekami daudz uzmanības mūsu izdevumiem un lielākajai daļai no mums pat nav sastādīts ikmēneša budžets, lai reāli izsekotu – kāpēc mums vienmēr trūkst naudas. Pētījumi pierāda, ka vidēji ikviena mājsaimniecība absolūti nelietderīgi izmanto teju 10 līdz 15% no ikmēneša ienākumiem. Ja ikviens no mums godīgi paskatītos uz savu finanšu situāciju un sāktu ar ikmēneša budžeta sastādīšanu, pavisam drīz kļūtu skaidrs, ka it kā saspiestajā tēriņu sarakstā vēl joprojām ir ļoti daudz iespēju, kur ietaupīt naudu un to novirzīt parādu atmaksai. Viss, kas patiesībā ir jādara, lai atrastu naudu parādu nomaksai, ir jāapzinās nelietderīgi izmantotā ikmēneša ienākumu daļa un jānovirza tā svarīgāku mērķu sasniegšanā.

Kā to panākt?

Kā jau minēts, pirmā darbība, kas jums jāveic, kad esat stingri nolēmuši, ka ir pienācis laiks nopietni ķerties klāt pie parādu atmaksas un ātrais sms kredīts jeb kvik sms lån vairs nebūs jūsu mīļākais risinājums, jums ir jāsastāda ikmēneša ģimenes budžets. Šādas budžeta sastādīšanas galvenais uzdevums ir ļaut jums izsekot, kur tieši, kādās jomās, kādās pozīcijās aiztek jūsu ikmēneša ienākumi. Pēc tam jums ir jāiemācās no tā izšķirt jūsu ģimenes patiesās vajadzības no tās vēlmēm un iegribām. Nepieciešamība jeb vajadzības ir tās lietas, kas tieši attiecas uz jūsu izdzīvošanu: pajumte, pārtika, pamata apģērbs, transports uz darbu, skolu. Vispirms apskatiet savas vajadzības, pēc tam apziniet visas vēlmes, kuram jūs mēdzat tērēt savu naudu. Daļa no iemesla, kāpēc daudzi no mums ir tik jūtīgi savos finanšu jautājumos un jebkura novirze no normas var tuvināt ģimeni bankrotam, ir saistīta ar nespēju patiesi un godīgi nodalīt vajadzības no vēlmēm.

Kad jūs esat nonākuši pie skaidras izpratnes par to, ka daudzas no lietām, kam jūs tērējat ievērojamus ikmēneša ienākumus, patiesībā nav nekas vairāk kā jūsu iegribas, jūs varat uzsākt ceļu uz pārmaiņām. Vispopulārākā lieta ir atteikties no kabeļtelevīzijas abonēšanas, kā arī atteikšanās no izšķērdīga paraduma lielāko daļu ēdienreižu ieturēt ārpus mājas. Ir vērts pārskatīt, cik dārgs ir jūsu mobilo sakaru plāns un vai visas piedāvātās funkcijas jūs vispār izmantojat savā ikdienā. Jūs varat novirzīt visu šo “jaunatrasto” naudu, ko līdz šim esat paraduši izdot par itin nevajadzīgiem priekšmetiem un pakalpojumiem, un novirzīt to, lai samaksātu savus parādus un, iespējams, pat krietni ātrāk, kā sākotnēji cerējāt. Ja vēlaties nopietni ietaupīt uz ikdienas izdevumiem un jūsu ģimenei pieder vairāk par vienu automašīnu, apsveriet iespēju vienu no tām pārdot (vai pat visas) un labāk izmantot sabiedrisko transportu. Šis būs īpaši izdevīgi, ja dzīvojat pilsētā un sabiedriskais transports jums ir ērti pieejams. Jūsu ietaupīsiet naudu gan par benzīnu, apdrošināšanu, tehnisko apskati, nodokļiem, gan arī par vispārējo auto uzturēšanu braukšanas kārtībā. Jūs būsiet pārsteigti, cik daudz naudas tas pievienos parādu atmaksai.