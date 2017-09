Labākā telefona meklējumos – kas jāņem vērā?

“Apple”, “Android” vai “Windows” telefonu? Lētu vai luksus klases? Turpini lasīt un tu uzzināsi vairākus noderīgus padomus, kas tev palīdzēs orientēties plašajā mobilo telefonu pasaulē.

Kas mūsdienās raksturo labu telefonu?

Milzīgais tālruņu piedāvājums veikalos un internetā tā vien liek aizdomāties par to, kā lai atlasa modeļus, kas ir patiesi labi un piemēroti tieši manām vajadzībām un iespējām?







Ņemot vērā cilvēku ikdienas steidzīgo ritmu un pieradumu pie ērtībām, arī tālrunim ir jāspēj pielāgoties šīm pārmaiņām. Mūsdienās par pietiekoši labu telefonu var uzskatīt tādu, kuram ir kamera, kas spēj radīt kvalitatīvus foto un video (gan priekšējā, gan aizmugures), kā arī ierīce spēj darboties visu dienu bez uzlādēšanas, pat tad, ja tiek veikti zvani un izmantots internets.







Tāpat jaunākajām aplikācijām tālrunī ir jādarbojas ātri, kā arī ekrāna attēla izšķirtspējai ir jābūt pietiekami augstai, lai foto un video materiāli, kā arī teksts būtu skaidri redzami. Šī ir tikai daļa no lietām, kurām vajadzētu būt vidusmēra tālrunī. Turpinājumā aplūkosim arī citus kritērijus.





Cik daudz man būtu jāmaksā par labu mobilo telefonu?

Cenu diapazons ir ļoti plašs – pašu lētāko tālruni ar tradicionālajām podziņām var iegādāties pat par 25 eiro, savukārt mūsdienīgākie un kvalitatīvākie mobilie telefoni var maksāt pat vairāk nekā 1000 eiro.







Ja vēlies savā īpašumā iegūt viedtālruni, kas būs aprīkots ar dažādām noderīgām funkcijām, labu kameru, lielu atmiņu, stilīgu dizainu utt., no tādiem zīmoliem kā “Samsung” vai “Apple”, tev ir jārēķinās ar vismaz 550 eiro.







Modeļi šajā cenu līmenī parasti ir aprīkoti ar lielu, ļoti detalizētu ekrānu. Turklāt tiem ir arī dažādas modernas funkcijas, piemēram, pirktu nospiedumu skeneris, sirds ritma fiksētājs, ūdensizturība, kā arī ātra uzlāde.







Par 450 eiro tu atradīsi telefonus ar labiem ekrāniem, pietiekami ilgu baterijas darbību un pienācīgu kameru. Taču šiem modeļiem parasti nav tādu ekstru kā dārgākajiem, kā arī ārējais korpuss nereti veidots no metāla, nevis metāla.







Atvēli tālruņa iegādei vismaz 120 eiro, lai izvairītos no neveiksmīga pirkuma

Ir saprotams, ka mūsu finansiālās iespējas ir dažādas, tādēļ ne visi var atļauties iegādāties tālruņus no augstākās cenu kategorijas. Taču, lai arī viedtālruni mūsdienās iespējams nopirkt arī par ļoti zemu cenu, ieteicams izvēlēties tādu, kurš maksā vismaz 120 eiro. Paši lētākie modeļi var būt diezgan neveiksmīgs ieguldījums.







Tiem, kuri meklē parastu telefonu, kas pildītu visas ikdienā nepieciešamās funkcijas – ziņu rakstīšanu, aplikāciju lietošanu, zvanus utt., pilnībā pietiek ar tālruni, kas maksā 170 – 230 eiro. Tiem nebūs ekstru, taču telefoni pietiekoši labi tiks galā ar visiem svarīgākajiem uzdevumiem.







“iOS”, “Android” vai “Windows” – kura operētājsistēma ir labākā?

Operētājsistēma (OS) ir programmatūra, kas darbina tavu tālruni. Tā nosaka, kā izskatīsies telefona izvēlnes, kādas aplikācijas ierīcē varēsi izmantot, kā arī, protams, spēlē lielu lomu tajā, cik viegli telefonu ir izmantot. Pasaulē ir 3 pazīstamākās operētājsistēmas – “iOS”, “Android” un “Windows”.







“Apple iOS”

Visi “Apple” telefoni ir aprīkoti ar šo operētājsistēmu, kas, atšķirībā no “Android”, nodrošina līdzīgu pieredzi, neatkarībā no tā, kuru modeli tu iegādājies. Šīs sistēmas atjauninājumi tiek izdoti katru gadu, tādēļ daži vecāko modeļu “iPhone” telefoni var būt spējīgi darboties tikai ar vecāko versiju programmatūru. Telefonus ir viegli apgūt un izmantot, taču jāņem vērā to salīdzinoši augstākā cena un tas, ka nav iespējams pievienot micro-SD kartes.





“Android”

Šo operētājsistēmu radījusi “Google”, un ar to tiek darbināti daudzi populāru zīmolu mobilie telefoni – “Samsung”, “LG”, “HTC” u.c. “Android” ir viegli lietot un pielāgot savām vajadzībām. Arī cenas ir krietni pieejamākas. Taču der atcerēties, ka šie tālruņi ir trauslāki pret vīrusu uzbrukumiem.





“Windows”

Šī operētājsistēma nav tik populāra kā 2 iepriekšējās, taču tai ir savas iespējas un priekšrocība – zemā cena. “Windows” ir ērti savienojama arī ar laptopiem un stacionārajiem datoriem, tādēļ ir viegli sinhronizēt datus ar vairākām ierīcēm. Tiesa gan, šī operētājsistēma nenodrošina tik daudz aplikāciju kā citi.





Mobilā telefona izvēle ir nopietns uzdevums – šī ierīce ar tevi ir kopā ikdienā, tādēļ tai ir jābūt pietiekami kvalitatīvai un daudzpusīgai, lai pielāgotos tavām vajadzībām. Izvēlies jaunu tālruni interneta veikalā 220.lv – dažādi modeļi, labas cenas un līzinga iespējas!