Nedāvini naudu, bet pārsteidz ar piedzīvojumu!

Mūsu dzīvē būtiska nozīme ir svētkiem. To varētu aprakstīt kā laiku, kuru pavadam kopā ar saviem mīļajiem, saņemam pozitīvas emocijas, garšas baudījumu, arī dāvanas. Par to, ko gaviļniekam uzdāvināt, lai sagādātu patiesu prieku, protams, jādomā viesiem. Un, ja šķiet, ka viss jau bijis un apnicis, viena no iespējām ir uzdāvināt naudu. Lai tad saņēmējs pats domā un izvēlas, kas viņam visvairāk vajadzīgs.

Šādai stratēģijai ir arī kāds mīnuss. Proti, tas ir pārāk paredzami un dāvanas saņēmējam var radīt sajūtu, ka dāvana pasniegta vien pienākuma pēc, pat īpaši neiedziļinoties saņēmēja vēlmēs.

Tādēļ, kad nākamreiz esi dilemmas priekšā, vienalga, vai vēlies sagādāt pārsteigumu draugam, radam vai kolēģim, ieskaties Visasdavanas.lv piedāvājumā, smelies iedvesmu un uzdāvini īstas emocijas. Portālā apkopotas visdažādākās dāvanu idejas, kas piemērotas visām gaumēm un iespējām.

Katram savu piedzīvojumu



Ja vēlies uzdāvināt ko īpašu un atmiņā paliekošu, ieskaties piedzīvojumu dāvanu klāstā! Meklējumos vari doties vadoties pēc dāvanas saņēmēja dzīvesveida un gaumes vai gluži vienkārši izvēloties kādu no tēmām, piemēram, Latviskas dāvanas, dāvanas nedēļas nogalēm, skaistumkopšana un SPA vai aktīvā atpūta.

Katrā no sadaļām atradīsi vairākas izvēles iespējas. Tādēļ iepazīsties ar pievienoto informāciju, izlasi piedāvājuma aprakstu un vajadzības gadījumā sazinies ar Visasdavanas.lv atsaucīgo komandu, lai precizētu piedāvājuma detaļas.

Īpaši piedāvājumi azartiskajiem



Ja zini, ka dāvanas saņēmējs priecāsies par elpu aizraujošu piedzīvojumu, vari uzdāvināt, piemēram, dalību tematiskā izlaušanās spēlē vai lidojumu ar paraplānu. Tiem, kuriem patīk aktivitātes uz ūdens, par lielisku dāvanu kļūs brauciens ar veikbordu vai individuālā vindsērfinga apmācība.

Pārsteigumi patriotiskajiem



Tiem, kuriem patīk viss latviskais – Latvijas skaistās dabas ainavas, tautas vēsturiskais mantojums un tikai šai zemei raksturīgās garšas - noteikti prieku sagādās maltīte Jaunpils pilī, Latvijā ražotu vīnu degustācija vai viesošanās Lāču maizes ceptuvē, kurā ir iespēja izmēģināt iemaņas kliņģera veidošanā un izbaudīt dažādus gardumus no īstas rudzu maizes.

Piedāvājumi romantiskām nedēļas nogalēm



Ja jāapsveic pāris, laba alternatīva ierastajām dāvanām ir iespēja izbaudīt romantisku nedēļas nogali kādā skaistā vietā, piemēram, brīvdienu mājā pie jūras. Ja ir vēlme iepriecināt ar kaut ko izsmalcinātu, var izvēlēties atpūtu un relaksējošu masāžu Skrundas muižas viesnīcā vai iespēju izbaudīt laisku nedēļas nogali viesmīlīgajās viesnīcas ‘’Libava’’ telpās.

Izsmalcinātas skaistumkopšanas procedūras



Par kārdinošu šokolādes SPA kūri, relaksējošu zemūdens masāžu vai kriosaunas apmeklējumu noteikti priecāsies ikviena daiļā dzimuma pārstāve. Taču lutinošas procedūras nav aktuālas tikai dāmām, tās izbaudīt aicināti arī kungi. Klasiskā ķermeņa masāža, SPA pedikīrs vīriešiem un Barona SPA kūre Dikļu pilī ir tikai dažas no dāvanu idejām vīrietim. Procedūras skaistumam un veselībai – īpašas dāvanas īpašiem cilvēkiem.

Baudījums gardēžiem



Dāvanas mēdz būt arī garšīgas. Dāvināt var romantiskas vakariņas gruzīnu tradicionālajā restorānā, gardu maltīte Pegasa Pils restorānā vai latviešu alus un uzkodu degustāciju. Šāda dāvana liks tās saņēmējam smaidīt un viņa garšas kārpiņām - gavilēt.

Apmācības un kursi zinātkārajiem



Ja zini, kādas ir gaviļnieka intereses un aizraušanās, vari uzdāvināt iespēju gūt jaunu pieredzi un zināšanas. Kursi zīmēšanā ar dabīgo hennu, golfa apmācība, abonements izvēlētajām deju nodarbībām un "B" kategorijas autovadītāja apmācība ir tikai daļa no variantiem. Piedāvājumā atradīsi vēl daudzas citas iespējas, kas ļaus piepildīt mazus un lielus sapņus.

Dāvanu kartes visām gaumēm



Ja tomēr plašajā piedāvājumu klāstā ir gadījies apjukt un ar īstās dāvanas atrašanu īsti nevedas, laba iespēja ir pasniegt kādu no Visasdavanas.lv dāvanu kartēm, kas tās saņēmējam sniedz iespēju izvēlēties sev tīkamāko piedzīvojumu. Dāvanu kartes pieejamas dažādos apmēros, tādēļ dāvanu ērti pielāgot katram konkrētajam gadījumam. Izvēlies un Tava dāvana būs īpaša!

Dāvanu karte derīga 12 mēnešus no iegādes brīža, tādēļ dāvanas saņēmējs to varēs izmantot sev ērtākajā laikā. Pasūti izvēlēto dāvanu karti internetā un izvēlies sev piemērotāko piegādes veidu – elektroniskā formātā savā e-pastā, Visasdavanas.lv birojā, ar pasta vai kurjera starpniecību.

Visasdavanas.lv – portāls īpašajiem dzīves mirkļiem



Visasdavanas.lv ir interneta vietne, kurā vienmēr atradīsi skaistas, īpašas un oriģinālas dāvanas dažādiem dzīves gadījumiem. Taču, ja nevarēsi izlemt, par labu alternatīvu vienmēr kļūs dāvanu karte. Plašais dāvanu klāsts veidots tā, lai tajā būtu vienkārši orientēties – piedāvājumi sarindoti atsevišķās kategorijās un veiksmīgāko izvēli izdarīt palīdzēs personības tests.

Turklāt Visasdavanas.lv piedāvā ne tikai dāvanas vien – ikvienu apsveikumu īpašāku padarīs kāds no interneta lapā atrodamiem dzejoļiem vai laba vēlējumiem. Tāpat tur atradīsi arī spēles un aktivitātes, tradīciju aprakstus un citas idejas, lai svētki izdotos patiešām lieliski.

Ja vēlies sagādāt pārsteigumu, kas atmiņā paliks vēl ilgi, Tu nekļūdīsies, ja uzdāvināsi piedzīvojumu. Tā ir iespēja piepildīt kādu mazāku vai lielāku sapni un iepriecināt ar ko tādu, ko dāvanas saņēmējs pats, iespējams, nekad neatļautos.