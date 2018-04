Noderīga informācija tiem, kuri plāno apmeklēt autoskolu

Ja jums vēl nav autovadītāja apliecības, bet plānojat to tuvākajā laikā iegūt, tad jums jāizvēlas savām vajadzībām piemērota autoskola. Autoskola "Credo Autopriek s” iesaka laikus iepazīties ar visu nepieciešamo informāciju, kas aktuāla autoskolu audzēkņiem.

Ar kādām izmaksām jārēķinās:

* Teorijas apmācība. Katra autoskola īsteno savu cenu politiku, nereti tiek piemērotas vilinošas atlaides, tomēr jābūt vērīgiem, jo reklāmas saukļi ne vienmēr atbilst patiesajai situācijai. Cenas teorijas apmācībai variē no dažiem līdz vairākiem desmitiem eiro. Autoskolas, kuras nedala teorijas izmaksas un dokumentu noformēšanu, kopā iekasē apmēram no 60 līdz pat 120 eiro par šo pozīciju.

* Dokumentu noformēšana. Daudzas autoskolas mēdz sīkāk dalīt izmaksu pozīcijas, atsevišķi izceļot dokumentu noformēšanu. Vidēji tie ir apmēram 40 eiro. Ja autoskola, ko izvēlaties, šādu pozīciju neprasa, tad tas jau ir iekļauts kopējā maksājumā par teorētisko apmācību.

* Pirmās palīdzības kursi. Bez tiem nebūs iespējams iegūt autovadītāja apliecību. Par šo pozīciju būs jāmaksā atsevišķi 32 eiro. Ja jūs jau esat izgājuši šos kursus, tad atkārtoti tas nebūs nepieciešams.

* Medicīniskā izziņa. Arī tā ir obligāta pozīcija, bez kuras nav iespējams iegūt braukšanas mācību atļauju un sākt piedalīties ceļu satiksmē. Medicīniskā izziņa izmaksās 22 eiro. Ja tāda jau ir un tai nav beidzies derīguma termiņš, tad jaunu kārtot nav nepieciešams.

* Braukšanas nodarbības. Šī noteikti ir dārgākā izmaksu pozīcija. Šobrīd vienas 45 minūšu nodarbības cena ir no 12,50 eiro. Pareiziniet šo summu ar vismaz 20, tad iegūsiet minimālo summu, kas jāiztērē par braukšanas nodarbībām.

Valsts eksāmeni CSDD. Teorijas un braukšanas eksāmens un ar tiem saistītās izmaksas kopā būs 79,36 eiro.

Izmaiņas, kas stājušās spēkā kopš 2016.gada novembra

Ja neesat tam sekojuši līdzi, tad īsa informācija par to. Teorētiskajā apmācībā ir iekļautas jaunas tēmas un izveidota moduļu sistēma. Minimālais braukšanas nodarbību skaits ir palielināts no 14 līdz 20 stundām. Braukšanas apmācībā būs obligāti jāiekļauj braukšana tumsā un apgrūtinošos, slidenos apstākļos. Būtiska izmaiņa ir tā, ka arī par braukšanas nodarbībām jānorēķinās ar autoskolu. Tāpat jāatceras, ka tagad kursants CSDD eksāmenus var kārtot trīs gadu laikā no tās dienas, kad ir reģistrējies autoskolā.



Jaunums — video jautājumi teorijas eksāmenā

Jaunums šīs tēmas sakarā ir tas, ka B kategorijas teorijas eksāmenos jau no 2018.gada 2.maija tiks iekļauti arī video jautājumi. Tie būs pietuvināti reālām dzīves situācijām, palīdzot vadītājiem atpazīt un prognozēt bīstamas situācijas. Tiks palielināta kopējā satiksmes drošība un kultūra. Latvija ir viena no pirmajām valstīm, kurā būs šāds jauninājums. Paredzēts, ka eksāmenā būs trīs video jautājumi, katrs par citu tēmu. Jau tagad ikviens interesents var iepazīties ar video jautājumiem un izmēģināt tos CSDD mājaslapā.