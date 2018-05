Noderīgas idejas dāvanām, ja jāapsveic dzīvniekmīlis

Dāvanu izvēle ir process, kas var raisīt apjukumu, jo it kā preču un pakalpojumu klāsts šobrīd veikalos ir milzīgs, bet tajā paša laikā ir atbildīgs uzdevums no tā visa atrast to īsto un vienīgo dāvanu, kas patiešām iepriecinās tās saņēmēju.



Viens no veidiem, kā tuvoties īstās dāvanas izvēlei, ir meklēt kaut ko, kas saistās ar šī cilvēka hobijiem, interesēm, aizraušanos. Šoreiz piedāvājam dažas idejas, ko dāvināt dzīvnieku mīļotājiem. Tādu cilvēku ir tiešām daudz, tāpēc arī jums šis saraksts var drīz noderēt. Piedāvā dāvanu serviss “Lieliska Dāvana”.



* Dāvanu karte zooveikalā

Vienkārši un praktiski. Ja dzīvnieku mīļotājam, kuram jāsarūpē dāvana, mājās ir viens vai pat vairāki dzīvnieciņi, tad noteikti noderēs dāvanu karte zooveikalā. Jūs pat iedomāties nevarat, cik daudz naudas dzīvnieku mīļotāji atstāj zooveikalos. Viņi jau nepērk tikai barību un aprūpē nepieciešamās lietas, bet arī aksesuārus, mantiņas un dažādus nieciņus. Tas ir kā ar bērniem. Vecāki nevar iziet no veikala kaut ko nenopirkuši bērnam. Dāvanu kartes saņēmējs varēs ļauties kārtīgam šopingam zooveikalā bez sirdsapziņas pārmetumiem, ka atkal tērē naudu.





* Izjāde ar zirgu

Zirgi ir vieni no cēlākajiem un skaistākajiem dzīvniekiem. Reti kuram tie nepatīk. Tomēr salīdzinoši maz cilvēku ir izbaudījuši kādu prieku un sajūtas sniedz izjāde ar zirgu. Tā var kļūt pat lielisku dāvanu, kas palīdzēs zirgu mīļotājam nodibināt ciešākas attiecības ar šiem skaistajiem dzīvniekiem. Izjāde ar zirgu parasti notiek apmācīta cilvēka uzraudzībā, arī zirgi izvēlēti tādi, kuri labi komunicē ar cilvēkiem, ir mierīgi, tāpēc izjāde ar zirgu būs lieliska dāvana arī tiem, kuri ne reizi nav sēdušies zirga mugurā. Izjāde ar zirgu patiks arī bērniem.





* Ziedojums dzīvnieku patversmei

Katram dzīvniekmīlim un jebkuram līdzjūtīgam cilvēkam sāp sirds par tiem dzīvniekiem, kuri pamesti likteņa varā, cietuši no nežēlības un šobrīd atrodas patversmēs. Tie ir dzīvnieki, kuriem jāpalīdz, kuriem jānokļūst labās mājās. Īpaša un sirsnīga dāvana būs jubilāra vārdā veikts ziedojums vai labs darbs kādai dzīvnieku patversmei. Reizēm laba darba radītā gandarījuma sajūta sniedz daudz vairāk priekā nekā mantas un nauda.







* Interjera elements ar dzīvnieku motīviem

Mūsdienās ražo visu iespējamo. Tāpēc nebūs problēmu atrast oriģinālus interjera elementus, uzrakstus, traukus un citas lietas ar dzīvnieku motīviem vai ar šo tematiku. Varbūt jubilārs kolekcionē ar dzīvniekiem saistītus priekšmetus. Tad ir iespēja atrast kādu labu eksemplāru viņa kolekcijai. Dzīvnieku tematiku var atrast visur — rotaslietās, uz apģērba, uz traukiem, interjera un mākslas priekšmetiem. Atliek tikai izvēlēties.





* Kaķu saimniekiem patiks Skrāpele

Skrāpele ir produkts, kas radīts tepat Latvijā. Tas jau kļuvis par kaķu saimnieku un pašu kaķu iecienītu rīku. Tas ir nagu asināmais panelis no gofrkartona, kas piesūcināts ar kaķim tīkamiem un dabiskiem aromātiem. Skrāpele piemērota ne tikai nagu asināšanai, bet arī laiskai snaudai. Tie kaķu saimnieki, kuru mājās ir noskrāpētas mēbeles un tapetes, noteikti novērtēs šādu dāvanu.