Pirmie soļi kāzu plāna un budžeta noteikšanā

Pavisam iespējams, ka jūsu kāzas būs lielākā un visvairāk apmeklētā ballīte, kuru jebkad būsiet savā mūžā rīkojuši. Jā, tas izklausās visai biedējoši, jo to organizēšanā ir jāņem vērā tika daudz un dažādu faktoru, taču nebaidieties. Iepazīstināsim jūs ar vienkāršiem pirmajiem soļiem kāzu plānu un budžeta noteikšanā.

Solis Nr. 1: Izbaudiet saderināšanos

No sirds izbaudiet šo lēmumu būt kopā uz mūžiem. Leciet gaisā aiz laimes un sauciet: “Hei, mēs esam saderināti!” Caurām dienām priecājaties par skaisto saderināšanās gredzenu. Atrodiet laiku, lai abi mazliet aprakstītu savu saderināšanās stāstu – to tālāk varēsiet nodot saviem bērniem. Sapņojiet par laiku, ko nodzīvosiet kopā. Fotografējiet sevi kopā ar saderināšanās gredzenu.

Solis Nr. 2: Pastāsti par saderināšanos saviem vecākiem

Pirms darāt pasaulei zināmu, ka esat saderinājušies, vispirms jums vajadzētu pastāstīt par to saviem vecākiem (ja vien, protams, jūs neesat nošķirti viens no otra, nesatiekaties vai vecāku jums vienkārši vairs nav). Šajā paziņojuma ideālajā variantā jums abiem kā pārim ir jābūt klāt, un dariet to klātienē (nevis ar telefona vai Skype palīdzību), lai vecākiem būtu iespēja redzēt jūsu laimi tuvumā, paskatīties uz gredzenu un uzsākt sarunas par kāzu plāniem. Pēc tam jau varat dalīties šajā ziņā ar saviem tuvajiem draugiem; tiem, kuri, visticamāk, būs arī kandidāti vedējtēva un vedējmātes godam.

Solis Nr. 3: Iegādājieties pierakstu žurnālu, kur piefiksēt visas idejas par kāzām

Jums būs tūkstošiem ideju un mirkļu, ko nevēlēsieties aizmirst, tāpēc vislabāk iekārtot kopēju kāzu plānošanas žurnālu. Ja ar tehnoloģijām esat uz “tu”, tad ļoti ērti šādu plānošanas žurnālu ir iekārtot elektroniskā veidā kādā no tiešsaistes vietnēm vai aplikācijām.



Solis Nr. 4: Paziņojiet par savu saderināšanos plašākā lokā

Pastāsti visiem jūsu labās ziņas! Saderināšanās ir priecīgs notikums – dalieties ar to! Ir daudz veidu, kā to izdarīt, un nav viena pareizākā vai atbilstošākā veida – izvēlieties to, kas jums abiem patīk. Mācieties pieņemt lēmumus kopā.

Solis Nr. 5: Vienojoties par kāzu datumu

Viens no vissvarīgākajiem lēmumiem, ko jūs abi pieņemsiet saistībā ar kāzu plānošanu, būs tieši kāzu datums. Tas ne tikai būs pirmais jautājums, ko ikviens jums prasīs uzreiz pēc saderināšanās ziņojuma, bet arī atvieglos visu kāzu plānošanas gaitu gan rezervējot telpas, gan vienojoties ar baznīcu, gan uzaicinot mūziķus un kāzu vadītājus.

Solis Nr. 6: Vienojieties par kāzu budžetu

Visvienkāršāk šo procesu uzturēt aktīvu kādā no budžeta veidošanas darba lapām, kas kāzu plānošanai ir bez maksas pieejamas neskaitāmās vietnēs tiešsaistē. Apskatiet savas finanses un iespējas kāzu izmaksām. Uzziniet, cik daudz jums abiem uz šo brīdi ir uzkrājumu, cik daudz vēl būtu jāiekrāj, lai varētu atļauties tādas kāzas, par kurām abi būtu priecīgi. Runājiet ar abu pušu un pajautājiet, vai viņiem ir vēlme finansiāli ar atbalstu piedalīties jūsu kāzās. Mēs stingri ieteiktu pāriem izvairīties no aizdevumiem, kad runa ir par kāzu organizēšanu. Jūs patiešām nevēlaties uzsākt savu kopdzīvi ar apjomīgu parādu, kuru būsiet uzkrājuši kāzu organizēšanas sakarā un kurš būs jāsāk atmaksāt uzreiz, tiklīdz būsiet atgriezušies no sava medusmēneša.

Sekojiet aprakstītajiem soļiem un ticiet, ka jūsu dzīves labākā ballīte būs iespējama.