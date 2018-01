Portatīvais dators studentam – kā izvēlēties?

Vai dators ir izturīgs? Protams, portatīvie datori, kuru karkass veidots no plastmasas, būs lētāki. Turklāt tie arī ir pietiekoši izturīgi, ja vien netiek pakļauti triecieniem. Taču, ja tu vēlies būt drošs, ka dators saglabās savu izskatu un kvalitāti vairākus gadus, ieteicams dot priekšroku cietākiem materiāliem. Veikalos ir pieejami modeļi ar alumīnija un oglekļa šķiedras korpusu, kuri ir ļoti izturīgi un necietīs, ja gadīsies, ka dators nokrīt zemē vai atsitas pret cietu virsmu. Turklāt arī šādu datoru dizaini ir ļoti eleganti, taču parasti arī dārgāki. Vēl viens padoms – pievērs uzmanību tam, vai tastatūra un skārienpaliktnis ar mitrumizturīgi.

Vai tastatūra ir ērti lietojama un parocīga? Gan skolā, gan universitātē jauniešiem nākas ļoti daudz rakstīt, tādēļ, lai šo uzdevumu atvieglotu, ieteicams izvēlēties datoru ar parocīgu klaviatūru un skārienpaliktni. Atsevišķiem portatīvo datoru modeļiem ir iebūvēta dzesēšanas sistēma, kas nodrošina to, lai datora korpuss vietās, kurām pieskaras rakstītāja plaukstas, būtu vēss.

Vai man vajadzīgs 2 in 1 portatīvais dators? Pārveidojamie laptopi mūsdienās kļūst arvien populārāki, tādēļ, ja tevi piesaista ideja, ka datoru var pārvērst par planšeti un izmantot tā skārienjūtīgo ekrānu, droši vari to izvēlēties. Ir tādi portatīvie datori, kuru displeju var atdalīt no tastatūras, kā arī tādi, kuru displeju ar grozīt un atlocīt dažādos veidos. Tiesa, tie var nebūt tik jaudīgi, kā parastie datori, taču ir ļoti viegli un parocīgi.