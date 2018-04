Priekšnoteikumi, kas jāizpilda, ja gribat pretendēt uz hipotekāro kredītu

Hipotekārais kredīts ir iespēja tiem, kuri sapņo par savu mājokli, vēlas stabilitāti un savu miera ostu. Liela daļa cilvēku ir kaut reizi apsvēruši domu par hipotekāro kredītu. Tomēr daudzi arī no šīs domas ātri atsakās, jo zina, ka tam ir dažādi šķēršļi, ka viņi neatbilst aizdevēju izvirzītajiem kritērijiem. Tomēr šos šķēršļus iespējams pārvarēt, tāpēc apkopojām priekšnoteikumus, kas būtu jāizpilda, ja nākotnē tiek domāts par hipotekāro kredītu.

* Stabilas darba attiecības

Hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa finanšu saistības, kuru sekmīga izpilde lielā mērā atkarīga no tā, cik jūsu dzīve ir stabila un paredzama. Stabilas darba attiecības ir viens no faktoriem, kas par to liecina. Pirms pieteikties hipotekārajam kredītam, darba pieredzei vajadzētu būt vismaz diviem gadiem, vēlams, lai pie viena darba devēja strādāts vismaz pusgadu. Bieža darbavietas maiņa liecina par nestabilitāti un papildu riskiem.

* Pietiekami un regulāri ikmēneša ienākumi

Tieši ienākumu apjoms un regularitāte ir viens no izšķirošajiem faktoriem brīdī, kad aizdevējs lemj par hipotekāra kredīta piešķiršanu. Ienākumiem jābūt tik lieliem, lai pēc kredīta nomaksas paliktu arī ģimenes pamatvajadzību segšanai. Tāpēc ir izdevīgi parūpēties, lai visi ienākumi būtu legāli un pierādāmi, kā arī jāatceras uzrādīt aizdevējam ne tikai darba algu, bet arī cita veida ienākumus, kas ir gan jums, gan ģimenes locekļiem — pabalsti, ienākumi no saimnieciskās darbības utt.

* Laba kredītvēsture

Kredītvēsturi ir viegli sabojāt, bet grūti uzlabot. Tomēr tas ir iespējams. Tāpēc, ja zināt, ka šis ir jūsu klupšanas akmens, tad par to jāsāk domāt laikus. Aizdevējs pārbaudīs vajadzīgos reģistrus, lai izanalizētu iepriekšējos finanšu darījumus, to, cik atbildīgi esat bijuši savos maksājumos, vai nav bijusi parādu piedziņa un citas problēmas. Ja arī tas ir bijis, tad jāskatās nākotnē un jālabo situācija, atrisinot visas problēmas. Ja aizdevējs redzēs, ka ilgāku laiku nav nekādu problēmu, ka kredītvēsture strauji uzlabojusies, tas būs pozitīvs punkts aizdevēja acīs.

* Nauda pirmajai iemaksai

Hipotekārais kredīts nozīmē to, ka īpašuma iegāde tiek finansēta daļēji. Klientam pašam ir jāveic līdzmaksājums jeb pirmā iemaksa, kuras apmērs ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, bet vidēji tie ir līdz 20 % no īpašuma tirgus vērtības. Tas nozīmē, ka jau šodien ir jāsāk krāt pirmajai iemaksai. Zinot, kādā vērtībā mājokli plānots iegādāties, var aprēķināt, cik lielu vajadzēs pirmo iemaksu.



* Pietiekamas finanšu zināšanas

Analizējot klienta bankas kontu informāciju, ienākumus, izdevumus un kredītvēsturi, aizdevējs spriež par finanšu zināšanas — vai protat atbildīgi rīkoties ar saviem ienākumiem. Te var traucēt citas kredītsaistības, it īpaši jau ātrie un patēriņa kredīti, kas liecina par neprasmi plānot savas finanses. Ja tādi jums ir, tad sāciet ar šīs jomas sakārtošanu, lai turpmāk varētu atteikties no šādiem pakalpojumiem.