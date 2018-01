Sporta bārs ir lielisks veids kā apvienot interesi par sportu un garšīgi paēst

Sporta bārs Optibet ir lielisks veids kā apvienot interesi par sportu, garšīgi paēst, izbaudīt patīkamu atmosfēru labā kompānijā un pats galvenais – ļauties spēles azartam! Sporta bāri paliek arvien populārāki, pieaugot pieprasījumam, aug arī piedāvājums, līdz ar to esam sastopami nu jau vairākās adresēs Rīgā, kā arī Jūrmalā un Jelgavā, lai katrs no mums, ļauties spēles azartam, varētu pēc iespējas tuvāk mājām. Gaidīsim tevi ciemos, seko līdzi katra sporta bāra darba laikam mūsu mājas lapā, jo akcijas un īpašie piedāvājumi mainās!

Mēs rūpējamies par to, lai mūsu klienti pie mums justos kā mājās, sākot ar mājīgo atmosfēru, garšīgo virtuvi, kā arī ar dažādiem īpašiem piedāvājumiem, kas ļauj izbaudīt likmes bez riska, vai skatīties iemīļoto sporta notikumu īpašajā komandas fanu kreklā. Pie mums tiek translēti visi pasaulē svarīgākie un būtiskākie sporta notikumi, lai katra sporta veida entuziastam būtu iespējas ļauties sportiskajam azartam. Kļūt par mūsu sporta bāra reģistrētu lietotāju ir ļoti vienkārši, ienāc mūsu mājaslapā un reģistrējies, tas viss aizņems mazāk par piecām minūtēm tava laika, bet uzreiz pēc tam varēsi baudīt visus reģistrēto lietotāju īpašos akcijas piedāvājumus, sākot ar likmēm bez riska, beidzot ar jau pieminētajiem fanu krekliem.

Visos mūsu sporta bāros ir arī iespēja nobaudīt īpaši gardu pusdienu piedāvājumu, katru dienu no 12.00 līdz 16.00 tikai par 4.60 EUR, vai arī jebko citu no mūsu ēdienkartes, sākot ar dažādiem brokastu piedāvājumiem, beidzot ar gardiem bezalkoholiskiem vai alkoholiskiem kokteiļiem, lai spēles azarta garša būtu baudījums arī garšas kārpiņām! Par to kāds ir iknedēļas pusdienu piedāvājums, vari uzzināt apmeklējot mūsu mājas lapu. Ja sporta bāru Optibet vēlies apmeklēt lielākā kompānijā – rezervē galdiņu mūsu mājaslapā, parūpējoties par to, lai visai jūsu kompānijai būtu lielisks un neaizmirstams pasākums, piesakot jau iepriekš kādas uzkodas vai dzērienus vēlēsieties!

Pie mums likmes tiek liktas uz visiem pasaulē svarīgākajiem un aktuālākajiem sporta notikumiem, sākot ar basketbola spēlēm, beidzot ar golfu, tenisu vai pat kērlingu. Īpaši akcijas piedāvājumi vienmēr tiek piemeklēti spēlēm, kuras būs aktuālas katram īstenam Latviešu sporta entuziastam. Piemēram, līdz 31.01.2018. ir iespēja likt likmi bez riska uz kādu no NBA spēlēm NewYorkKnicks vai San Antonio Spurs, paredzot cik punktus attiecīgajā spēlē gūs kāda no mūsu basketbola zvaigznēm – Porziņģis vai Bertāns. Ja kļūdīsies – likmi atlīdzināsim 100%, lielisks veids kā droši pārbaudīt savas zināšanas par mūsu basketbolistu spējām!

Esot mūsu klients, mēs garantējam 100% jūsu datu drošību. Mūsu sporta bārs ir ieguvis internacionālus uzticamības un drošības sertifikātus, lai baudot spēles azartisko garšu, jums nebūtu jāuztraucas par neko citu, kā tikai jūsu likmēm!