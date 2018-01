Tehniskais alpīnisms – kāpēc tā ir svarīga saimniecisko darbu daļa?

Virves, enkuri, karabīnes un stiprinājumi. Izklausās pēc kāpšanas kalnos, izklaidēm un atvaļinājuma tuvāk debesīm. Taču ir cilvēku daļa, kuriem šādi aksesuāri nepieciešami nopietnam darbam. Tas ir industriālais alpīnisms, un tā paņēmieni ikdienā tiek pielietoti daudz plašāk, nekā varētu šķist paviršam vērotājam.

Viena no būtiskākajām jomām, kur nepieciešama alpīnistu palīdzība, ir dažādi jumtu darbi – gan reņu tīrīšana no lapām, gan labošana, gan sniega tīrīšana no jumtiem. Un, protams, protams – Nacionālās bibliotēkas jumta mazgāšana! Kāpēc bez alpīnistu palīdzības jumtu nenotīrīt? Lasi tālāk!



Foto: Shutterstock.com

Kāpēc sniega tīrīšana no jumtiem ir svarīga?

Īpaši neiedziļinoties, var šķist – kāpēc gan pūlēties, ja no jumtiem, kuru slīpums pārsniedz 35 grādus, sniegs tāpat agri vai vēlu noslīdēs, savukārt plakanajiem jumtiem nekas nevar atgadīties, vai ne? Diemžēl tā nav, un ir daudz būtisku iemeslu, kādēļ sniega tīrīšana nav izvēles pasākums.

Jumtu tīrīšanu regulē normatīvie akti (Pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi), kuros ir norādītas minimālās jumta uzturēšanas prasības, kā arī noteikumi, kas jāņem vērā, veicot jumta attīrīšanas darbus no sniega. Jumta tīrīšana jānodrošina nama apsaimniekotājam vai īpašniekam. Ja tas netiek izdarīts, iestājas administratīvā atbildība un, pamatojoties uz šiem normatīvajiem aktiem, apsaimniekotājam vai īpašniekam var tikt piemērots sods. Gadījumā, ja nenotīrīta jumta dēļ ir cietuši cilvēki, var tikt ierosināta pat tiesvedība.

Nenotīrīts jumts un attiecīgi krītošas sniega un ledus kaudzes rada bīstamas situācijas ne tikai pašam īpašniekam, bet arī ikvienam, kurš vienkārši iet garām. Tāpat sniega kupenas var ielauzt jumta konstrukciju, kā arī noslogot jumta segumu, līdz ar to tas ātrāk ‘’nogurst’’ un tā mūžs var būt īsāks.

Kādu tehniskā alpīnisma aprīkojumu var izmantot jumta tīrīšanai?

Aprīkojums nepieciešams, lai droši noturētu jumta tīrītāju uz slidenās un bīstamās virsmas. Ministru kabineta noteikumi Nr. 526 (09.15.2002.) par darbu augstumā nosaka, ka šādu darbu var uzskatīt par darbu augstumā jau no 1,5 m augstuma. Lai darbs būtu drošs, jālieto profesionālais aprīkojums. Neder vienkārši apsieta virve ap vidukli – patiesībā ārkārtas situācijā šāds risinājums nodarīs vairāk ļauna nekā laba – krītot bez aizsardzības līdzekļiem var sasisties dažādos veidos, bet, krītot ar virvi ap vidukli, pastāv ievērojams mugurkaula traumu risks.

Profesionālu tehniskā alpīnisma aprīkojumu var iegādāties ikviens, taču tas nav lēts, kā arī – tas ir pareizi jāuzliek un jālieto. Aprīkojuma iegādes izmaksas var samazināt divos veidos – vai nu aprīkojumu iegādāties kopā ar citu māju īpašniekiem un lietot uz maiņām, vai arī vienkārši uzticēt šo darbu profesionāļiem, kas zinās:

* kā uzkāpt uz jumta;

* kā pārvietoties pa jumtu, lai to nesabojātu;

* kur drīkst spert soli uz katra jumta seguma veida (valcētiem jumtiem – pa šuvju vietām; ja jumts klāts ar loksnēm – pa latojumu u.tml.)

* kur stiprināt virves;

* kā stiprināt virves;

* cik grādu leņķī attiecībā pret jumtu pārvietoties;

* kādā secībā tīrīt jumtu;

* kā norobežot ietves un vietas, kur no jumta krītošais sniegs var trāpīt kādam uz galvas.



Kas jāzina, tīrot jumtus?



Veicot jumta tīrīšanu, ir jāievēro vairāki būtiski nosacījumi saistībā ar drošību un vispārējām prasībām jumta tīrīšanai:

* Par konkrēta nekustamā īpašuma un tam piegulošās publiskās lietošanas teritoriju sakopšanu ir atbildīgs nekustamā īpašuma īpašnieks vai pārvaldnieks;

* Tīrot jumtu, jānolauž arī visas lāstekas no jumta malas, balkoniem un jumtiņiem, lai nepieļautu, ka tās varētu kādam uzkrist uz galvas;

* Tīrot jumtu, jānorobežo teritorija, lai gājēji nepārvietotos pa to ietves daļu, virs kuras tiek strādāts;

* Sniega tīrīšana jāsāk tad, kad sniega sega uz jumta ir apmēram 25 cm biezumā. Šāda kārta pati tik ātri nenokusīs, kā arī slīdot var veidot lielākas pikas, kas var būt bīstamas;

* Īpaši uzmanīgi jātīra plakanie jumti ar mīksto segumu, lai nesabojātu jumta klājumu, kā arī jāuzmanās no dažādiem izvadiem, pieslēgumiem un iekārtām, kas atrodas uz jumta, bet var būt paslēpušās zem sniega kārtas (aeratori, ventilācijas izvadi, stiprinājumi u.tml.);

* Šādos darbos kategoriski aizliegts nodarbināt nepilngadīgas personas;

* Tehniskā alpīnisma aprīkojums jāuzliek pareizi – tas stiprinās gan ap augšstilbiem, gan pleciem, tādējādi kritiena gadījumā persona tiek iekārta virvēs ar visu ķermeni, sadalot triecienu.

Kaut arī ziemas nav paredzamas un sniegs te ir, te nav, sniega tīrīšana no jumtiem ir būtiska ikviena nama uzturēšanas daļa. Par to jāsāk domāt jau laikus, vai nu iegādājoties tehniskā alpīnisma aprīkojumu un laikus izpētot, kur uz jumta to varētu stiprināt, vai arī atrodot speciālistus, kas to paveiks Tavā vietā.

Attiecīgo pakalpojumu piedāvā uzņēmums Eco Baltia Vide, kurā darbojas profesionāli darbinieki ar vairāku gadu pieredzi sniega tīrīšanā no jumtiem. Uzzini vairāk par konkrēto pakalpojumu uzņēmuma mājaslapā, bet ja Tevi interesē arī citi ar vides apsaimniekošanu saistīti pakalpojumi, ienāc www.vide.ecobaltia.lv un uzzini, kā varam Tev palīdzēt!