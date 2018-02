Vai vajadzētu aizņemties naudu no ģimenes vai draugiem?

Brīžos, kad plānoti kādi nozīmīgi izdevumu, taču paša līdzekļi ir par īsu, saprotam, ka būs nepieciešams aizņemties naudu šeit un tagad ( lån penge nu og her ). Taču, lai nebūtu jāapgrūtina sevi ar kredītlīgumu formalitātēm, visai vilinoša šķiet iespēja tā vietā palūgt saviem tuviem draugiem vai radiniekiem aizdot jums naudu. Bet jums rūpīgi jādomā par to, vai jūs varat atļauties atmaksāt to un var tikt galā ar to, kas varētu notikt, ja nevarat.

Kādi ir plusi un mīnusi aizņēmumiem no ģimenes un draugiem? Viens no galvenajiem plusiem, ja plānojat aizņemties naudas līdzekļus no ģimenes locekļiem ir tas, ka jūs varat saņemt šos ārkārtas līdzekļus un izvairīties no nepieciešamības slēgt aizdevuma līgumu ar kredītiestādēm, kas parasti piedāvā ļoti augstas aizdevuma procentu likmes. Ja abas puses ir pilnībā pārliecinātas, ka aizdevuma piešķiršana nekaitēs savstarpējām attiecībām starp ģimenes locekļiem (arī tajos gadījumos, ja aizdevumu nespēsiet atmaksāt laikā vai pilnā apmērā), tad tas patiesi var izvērsties par labu risinājumu, jo parasti šādi aizdevumi tiek izsniegti bez procentiem. Ja jūs esat nolēmis aizņemties no drauga, tad ņemiet vērā, ka, ja jūs neatmaksāsiet parādu pilnībā un laikā, jūsu ciešajai draudzībai būs beigas.

Ja vēlaties aizņemties nepieciešamo naudas summu no ģimenes vai drauga, pārliecinieties, ka līdz tam esat izveidojuši savu ikdienas tēriņu budžetu, kas ļautu jums redzēt, cik daudz naudas jums paliek pāri aizdevuma atmaksai pēc visu nepieciešamo rēķinu nomaksas. Kā daļa no budžeta sastādīšanas varētu būt pēdējo trīs līdz sešu mēnešu norēķinu kontu apskate un izanalizēšana, rēķinu apkopošana un pārtikas, saimniecības preču un izklaides čeku apkopošana. Ja nespējat izsekot pagātnes norēķiniem, tad sāciet tos izsekot ar šodienu un apkopojiet savus tekošos konta un kredītkaršu pārskatus dienu no dienas trīs mēnešu ietvaros (vai ilgāk, lai iekļautu maksimāli daudz vienreizējo izmaksu). Jums jāspēj argumentēt saviem tuvajiem, ka varēsiet atmaksāt aizdevumu un kādā tieši termiņā tas notiks. Tas palīdzēs arī jums pašam tikt skaidrībā ar to, kādas ir jūsu reālās aizdevuma atmaksas iespējas un vai šādu aizdevumu par izvēlēto summu vispār varat atļauties uzņemties uz saviem pleciem.

Ko darīt, ja kādā brīdī saprotat, ka jūs vairs nevarat atļauties atmaksāt aizdoto naudu? Tā vienmēr ir stresa pilna sajūta, kad jūs pēkšņi apzināties, ka vairs nevarat atļauties atmaksāt visu aizdevumu. Bet vēl sliktāk ir tas, ja jūs sākat ignorēt aizdevuma atmaksu pašrocīgi, par to itin nemaz neinformējot aizdevuma sniedzēju, tas atstās smagas sekas jūsu savstarpējām attiecībām. Tāpēc ir svarīgi vispirms izstrādāt savu tēriņu budžetu, pēc tam, kad aizdevuma atmaksa kļūst sarežģītāka, kopīgi izveidojiet jaunu atmaksas plānu, kas palīdzēs ātrāk izkļūt no grūtībām, bet tajā pašā laikā jūs nebūsiet atstājis novārtā aizdevuma atmaksu pat tad, ja tā, iespējams, būs ļoti mazu ikmēneša summu apmērā. Jūs tādā veidā tomēr parādīsiet savu labo gribu un nodomu ātrāk vai vēlāk aizdevumu atmaksāt pilnībā. Un vēl – ir ārkārtīgi svarīgi paziņot jūsu ģimenes loceklim vai draugam, kurš jums aizdevis naudu, par jūsu potenciālajām grūtībām jau tad, kad pamanāt pirmās pazīmes. Jūs vienmēr varēsiet atrast kopīgu risinājumu, ja vien komunicēsiet savā starpā un neslēpsiet patieso situāciju.