Vai varat atļauties kādam aizdot naudu?

Ir iespējams atrast ļoti plašu informāciju par to, kā vislabāk aizņemties naudu un vai to vispār vajadzētu darīt, taču nereti gadās tā, ka cilvēks nokļūst pretējā lomā, proti, viņam tiek lūgts kļūt par naudas aizdevēju, un tad nu rodas daudz dažādu jautājumu. Ja naudu aizdot lūgs kāds tuvs cilvēks, noteikti gribēsit to darīt, jo nevēlēsities, lai viņam būtu jāņem pikalaina jeb ātrie kredīti. Tas ir daudz riskantāk un var radīt lielus finansiālus zaudējumus, tomēr, pirms steidzaties izpalīdzēt un aizdot naudu, padomājiet, vai varat to atļauties. Pirms naudas aizdošanas noteikti apsveriet sekojošas lietas.

Cik būtiski prasītā summa ietekmēs jūsu finansiālos situāciju?

Pirmais un pats svarīgākais, ko vajadzētu apsvērt, ir - vai jums vispār prasītā summa ir pieejama un vai varat atļauties to aizdot kādam citam. Ja jums pašam ir gana daudz naudas, un aizdodamā summa nekā īpaši jūsu budžetu neietekmē, droši varat izpalīdzēt savam tuviniekam, tomēr, ja runa ir par summām, kas jums ir būtiskas un sastāda lielu daļu no jūsu ienākumiem vai pat to pārsniedz, noteikti ir jāveic ilgākas pārdomas par to, vai naudu varat atļauties aizdot.

Vai jums pašam nav parādu?

Pavisam noteikti nedrīkst aizdot naudu tad, ja jums pašam ir jebkādas aktīvas kredītsaistības. Vienalga, vai jums ir paņemts kāds neliels ātrais kredīts vai arī jau gadiem ilgi maksājat hipotekāro kredītu, jūs nedrīkstat lieki riskēt. Ja aizdosit naudu, kamēr pašam ir kredītsaistības, arī jūs varat nonākt situācijā, kad finanses pietrūkst un nespējat veikt kredīta maksājumus. Tad būs jāmaksā lieli soda procenti. Iespējams, pat tas būs iemesls, lai pret jums tiktu uzsākti kādi parādu piedziņas procesi. Jūs nedrīkstat cita cilvēka finansiālo stāvokli nostādīt augstāk par savējo. Prioritātei vienmēr jābūt savu kredītsaistību nosegšanai.

Vai jums ir gana lieli uzkrājumi?

Tāpat nebūtu ieteicams aizdot naudu tad, ja jums vispār nav izveidots uzkrājumu fonds neparedzētām situācijām, vai arī tad, ja tas nesasniedz vismaz 5 jūsu vidējo mēnešalgu apmēru. Aizdot naudu, ja jums nav uzkrājumu, gan nav tik riskanti kā aizdot naudu, ja jums ir kredītsaistības, taču galvenā doma paliek tā pati – jūs nevarat aizdot naudu kādam citam, ja pats neesat nodrošinājies pret finansiālajām neveiksmēm un dažādām ārkārtas situācijām. Īpaši būtiski tas ir tad, ja naudu gribat aizdot uz ilgu termiņu. Jūs nevarat paredzēt, kas šajā laikā notiks ar jūsu pašu finansiālo situāciju, tāpēc labāk naudu neaizdot.

Vai jūsu ienākumi ir stabili?

Vēl viena situācija, kad naudu nedrīkst aizdot, ir tad, ja jums ir neregulāri, nepastāvīgi ienākumi vai arī pastāv liela iespēja, ka jūs varētu zaudēt savu ienākuma plūsmu pavisam. Piemēram, ja jums darbā vēl ir pārbaudes laiks, nav teikts, ka darbā patiešām tiksit pieņemts un ka jums būs ienākumi arī turpmāk. Arī tad, ja jums alga tiek izmaksāta neregulāri, piemēram, teju katru mēnesi tā netiek izmaksāta laikā, jums ir jāuzmanās ar naudas aizdošanu. Šādās situācijās, kad ienākumi ir neregulāri, pastāv ļoti liela iespēja, ka pats nonāksit finansiālās grūtībās, tāpēc citam dot savu naudu nudien nebūtu prātīgi.

Vai varat iztikt bez aizdotās naudas summas?

Visbeidzot, noteikti jāapdomā, vai varat arī iztikt bez aizdotās naudas summas. Kaut arī naudu aizdodat, nevis atdodat, tomēr ir jābūt gatavam uz to, ka naudu atpakaļ tā arī nesaņemsit. Cilvēkam, kuram nav naudas šodien, visticamāk, tās nebūs nedz rīt, nedz parīt, ja vien nav runa par gadījumiem, kad nauda tiek ņemta tikai līdz brīdim, kad aizņēmējam pašam būs garantēti ienākumi. Ja apzināties, ka bez šīs naudas nevarēsit iztikt, bet negribat sabojāt attiecības ar savu tuvinieku, labāk to neaizdodiet.

Protams, visus gadījumus nevar vērtēt vienādi. Ja nauda būs nepieciešama kādiem patiešām svarīgiem mērķiem, piemēram, lai segtu ārstēšanās izdevumus, visticamāk, jums arī būs vienalga, kā tas ietekmēs jūsu finanses un vai nauda tiks atdota, jo svarīgāki taču ir līdzcilvēki. Tāpat arī noteikti jāņem vērā tas, vai jūs šim cilvēkam esat vienīgais glābiņš, vai tomēr viņam ir arī citas iespējas aizņemties. Jūs varat ieteikt izmantot dažādus kreditēšanas pakalpojumus, taču jāatceras, ka pikavippi ilman luottotietoja jeb ātrie kredīti ar negatīvu kredītvēsturi parasti nav pieejami. Īsāk sakot, pirms aizdodat naudu, padomājiet arī par sevi, taču nezaudējiet cilvēcību.