Vērtīgi padomi studentiem par naudas taupīšanu

Studenta dzīve ir periods, kad bieži vien rodas dažādi lieki izdevumi, kurus ikdienā būtu nepieciešams ierobežot. Dažādas bulciņas un kafija pa ceļam uz augstskolu ir tikai dažas no lietām ar kurām noteikti ir saskāries ikviens students. Iespējams, ka pat varētu šķist, ka tā ir neiespējamā misija – ietaupīt studējot –, tomēr tas ir pavisam vienkārši. Atliek tikai mazliet mainīt savus ierastos paradumus, un tādā veidā varēsi ietaupīt diezgan lielu naudas summu.



Uzstādi mērķi

Studenti bieži vien sūdzas, ka viņiem nav naudas, lai aizbrauktu ceļojumā vai iegādātos kādu sen kārotu lietu. Šādos gadījumos der atcerēties, ka nepieciešams uzstādīt mērķi un tad uz to tiekties. Piemēram, viens no mērķiem varētu būt sakrāt 500 eiro līdz mācību gada beigās.

Katru dienu vai reizi nedēļā atliekot noteiktu naudas summu, drīz vien varēsi tikt pie nepieciešamās naudas summas, kas noderēs, lai piepildītu savu uzstādīto mērķi. Tādā gadījumā der arī ieviest mazo grāmatvedību, kas palīdzēs saprast gan galvenos ienākumu avotus, gan arī izdevumu pozīcijas.

Tādā veidā, rūpīgi sekojot saviem ikmēneša izdevumiem, tu varēsi saprast, kurām pozīcijām tērē vislielāko naudas summu, un kuras no šīm pozīcijām diezgan vienkārši iespējams ierobežo, un tādā veidā nebūs nepieciešams kredīts.

Nedodies uz veikalu izsalcis

Kad students (patiesībā ikviens cilvēks) dodas uz veikalu izsalcis, bieži vien tiek veikti dažādi nevajadzīgi pirkumi, jo ir sajūta, ka tajā brīdī varam apēst jebko. Tādā veidā tiek iegādāti dažādi nevajadzīgi produkti, kurus beigās nepieciešams pat izmest, jo tiem beidzas derīguma termiņš.

Dodoties uz veikalu noteikti ir svētīgi izveidot iepirkumu sarakstu, kas ļaus saprast, kuri produkti tev ir nepieciešami, lai varētu pagatavot garšīgu maltīti. Šādā veidā varēsi ietaupīt diezgan lielu naudas summu, ko pēcāk varēsi novirzīt citām lietām.

Iepērkoties noteikti ir vērts pievērst uzmanību arī dažādām atlaidēm, kā arī iespējai iegādāties preces vairumā, tādā veidā saņemot atlaidi. Protams, arī ar to nevajadzētu pārspīlēt. Ja redzi, ka piecu jogurtu iepakojums ir daudz lētāks nekā trīs jogurtu iepakojums, iespējams, no sākuma ir vērts padomāt, vai tiešām varēsi apēst visus piecus jogurtus līdz tā termiņa beigām.



Studentu pusdienas

Dodoties uz augstskolu noteikti ir vērts saprast, vai tev izdevīgāk ir pusdienot skolas kafejnīcā vai varbūt tomēr ņemt līdzi pusdienas, ko varēsi baudīt no mācībām brīvajā laikā. Arī šis ir viens no veidiem, kā iespējams ietaupīt naudu.

Noteikti esi pamanījis, ka teju ikvienā augstskolā ir pieejams kafijas automāts. Arī šis ir viens no ieradumiem, kas prasa diezgan lielus naudas līdzekļus, lai katru dienu baudītu šādu kafiju, kas mājās gatavota būtu daudz izdevīgāka.

Nepērc – izīrē

Ir ļoti daudzas lietas, ko patiesībā nemaz nav nepieciešams iegādāties. Piemēram, ja vēlies izlasīt kādu grāmatu, nav obligāti jādodas uz veikalu un jāiegādājas šī grāmata jauna. Tev ir iespējams izmantot arī bibliotēkas pakalpojumus un lasīt grāmatu tur. Tas pats attiecas arī uz žurnāliem un arī filmām.Tādā veidā iespējams ietaupīt diezgan lielu naudas summu, jo mūsdienās grāmatu cenas ir gana augstas.

Tas pats attiecas arī sporta inventāru un dažādām citām lietām, kuras ikdienā ir nepieciešamas studentiem. Iegādājoties lietotu preci vai arī īrējot to, tādā veidā varēsi ietaupīt gana lielu naudas summu.



Atrodi piepelnīšanās iespējas

Mūsdienās internets ir piepildīts ar dažādām mājaslapām, kurās iespējams ievietot informāciju par sevi un savām prasmēm, kas attiecīgi ļauj darboties kā pašnodarbinātajam. Šāda iespēja ir pieejam ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Viena no šādām vietnēm ir, piemēram, Upwork, kurā reģistrējoties, vari pieteikties dažādiem projektiem un piepelnīties.



Pārvērt hobiju biznesā

Bieži vien ir dzirdēti stāsti par dažādām biznesa idejām, kas ir radušās pateicoties nevis tam, ka ņemts kredīts, bet gan tam, ka cilvēkam ir gana liela harizma, lai īstenotu savu ideju.

Viens no piemēriem, protams, ir klasiskais Apple mobilo telefonu izgudrotājs Stīvs Džobss, kurš savu darbību uzsāka garāžā. Daudzas labas biznesa idejas ir radušās tieši brīdī, kad šie cilvēki ir bijuši jauni maksimālisti, kuri nebaidās no izaicinājumiem. Iespējams, ka arī tev ir nepieciešams padomāt – varbūt vari pārvērst savu hobiju par peļņas avotu.

Ja tev patīk nodarboties ar vingrošanu, iespējams ir vērts atvērt savu fitnesa klubu. Ja lieliski proti angļu valodu, iespējams, vari piepelnīties par privātskolotāju. Tās ir tikai dažās no iespējām, kas ir pieejamas ikvienam cilvēkam, jo mūsdienās pasaulē ir ļoti daudz iespēju tikt pamanītam un nopelnīt ar to.

Šīs ir tikai dažas idejas, kas varētu būt noderīgas ikvienam studentam, uzsākot savas studiju gaitas un domājot, kur gūt papildus naudas līdzekļus. Iespējams, ka šie padomi palīdzēs arī tev!