10 iemesli, kāpēc ģimenē uzņemt ārvalstu viesskolēnu

Bezpeļņas brīvprātīgo organizācija „AFS Latvija” sniedz neatsveramu iespēju ikvienai ģimenei iepazīt citu kultūru savās mājās, parādīt savas valsts tradīcijas citiem pasaules iedzīvotajiem un dalīties pieredzē un zināšanās, tādējādi veidojot pasauli draudzīgāku. To visu iespējams īstenot, kļūstot par viesģimeni kādam no ārvalstu viesskolēniem, kuri jau augustā ieradīsies Latvijā.





Par to, kādi tad īsti ir ģimeņu reālie ieguvumi no kļūšanas par viesģimeni, stāsta „AFS Latvija” nosūtīšanas koordinatore Ilze Liepiņa.





10 iemesli, kāpēc ģimenē uzņemt ārzemju viesskolēnu





1. Kultūra un tradīcijas. Kļūšana par „AFS Latvija” viesģimeni, uzņemot savās mājās ārvalstu skolēnu, sniedz ikvienam ģimenes loceklim iespēju iepazīt citu kultūru un tradīcijas. Kā pieredze liecina, ārvalstu jaunieši bieži vien uzņemas savas dzimtās valsts vēstnieka lomu un mēģina pēc iespējas plašāk iepazīstināt savu jauno ģimeni ar dažādām savas kultūras niansēm, piemēram, ēdienu tradīcijām, svētku svinēšanu, ikdienas atšķirībām sadzīvē;2. Attiecības ģimenē. Līdz ar kļūšanu par viesģimeni bieži vien uzlabojas arī attiecības ģimenē, jo šāda pieredze uzlabo strīdu risināšanas māku, ļauj būt tolerantākiem pret citu kultūru pārstāvjiem, tādā veidā arī labāk iepazīstot sevi un savus tuvos;



3. Svešvalodas. Valodu apguve ir viens no lielākajiem ieguvumiem, par ko var būt priecīgi kā vecāki, tā arī jaunākie ģimenes locekļi. Par spīti tam, ka viesskolēna mērķis ir iemācīties latviešu valodu, vismaz sākumā tiek lietota arī angļu valoda, kas ievērojami uzlabo prasmes komunicēt svešvalodā. Tāpat no ārvalstu viesskolēniem ir iespēja mācīties un apgūt arī citu svešvalodu. Piemēram, kā liecina pieredze, uzņemot viesskolēnu no Itālijas vai Vācijas, bieži ģimenē tiek iegūts arī šo valodu pamats.

4. Vērtības. Viesģimene aug kopā ar viesskolēnu – pēc viesskolēnu uzņemšanas, ģimene atzīst, ka mainījušās ģimenes vērtības, dzīvē ienācis lielāks pozitīvisms, pavēries plašāks skats uz pasauli.

5. Draugs uz mūžu. Kļūstot par viesģimeni, tiek iegūts ne tikai jauns ģimenes loceklis, bet draugs uz mūžu. Viesskolēni ar savām viesģimenēm uztur kontaktus arī pēc programmas beigām, turpina braukt ciemos un uzņem ģimeni ciemos savā dzimtajā valstī.



6. Skats uz pasauli. Ārvalstu viesskolēni ir entuziasma pilni un ar plašu redzesloku, viņi savu „pasaules skatījumu” parāda arī citiem ģimenes locekļiem.

7. Gandarījums. Tā ir iespēja izdarīt labu darbu kādam bērnam, ļaujot justies kā mājās un palīdzot iepazīt svešu valsti. Kļūšana par viesģimeni ir neizsakāma gandarījuma sajūta.

8. Komunikācija. Uzlabojas prasme komunicēt ar dažāda vecuma un dažādu dzīves pārliecību bērniem.

9. Laiks kopā. Kopā ar viesskolēnu ģimene vairāk laiku pavada kopā, dodas atpūsties dažādos atpūtas un izklaides braucienos pa Latviju, no jauna atklājot arī Latvijas bagātības.

10. Domubiedri. Jauna pasaule un „AFS Latvija” kopiena. Katru gadu Latvijā tiek uzņemti vairāk nekā 30 viesskolēni, līdz ar to viesģimenes ir vairākas, vecāki regulāri tiekas, pārrunā savu pieredzei, un bieži veidojas jauna draudzība starp ģimenēm ar līdzīgiem stāstiem. Tie ir iegūti jauni domubiedri un līdzīgi domājoši draugi.

Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kuras locekļi ir atvērti starpkultūru pieredzei. Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās