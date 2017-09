Aicina piedalīties eseju konkursā "Latvijas nākotne … Eiropā"

Briselē : Vidzemnieks, mecenāts un starptautiskās organizācijas "ONE" Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs ir izsludinājis Latvijas mēroga eseju konkursu "Latvijas nākotne … Eiropā" jauniešiem. Eseju konkursā tiek aicināti piedalīties visi jaunieši - neatkarīgi no tā, kur viņi šobrīd mācās, strādā, dzīvo - gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Labākajiem eseju autoriem konkursa žūrija pasniegs diplomus un vērtīgas balvas.

Jaunieši, vecumā līdz 35 gadiem, tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt līdz š.g. 30.novembrim argumentētu eseju - kurā no 3000 līdz 5000 vārdu - par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē līdz 2030.gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no 28 valstu ES 2019.gadā. Esejas autoram, īsumā raksturojot problēmas Latvijā Eiropas Savienības kontekstā, pēc saviem ieskatiem jāpiedāvā konkrētus priekšlikumus šo problēmu risināšanā, rēķinoties ar Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni piedāvāto scenāriju ieskicējumus. Esejai jābūt autora paša oriģināldarbam un tā nedrīkst būt iepriekš publicēta.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž.K.Junkers, uzrunājot Eiropas Parlamenta deputātus Strasbūrā š.g. 13.septembrī norādīja, ka "Es vēlējos uzsākt procesu, kurā Eiropas iedzīvotāji paši nosaka savu ceļu un savu nākotni." Komisijas vadītājs Junkers uzsvēra, ka "tiem, kuri vēlas veidot mūsu kontinenta nākotni, būtu labi jāizprot un jāciena mūsu kopīgā vēsture. Tas ietver arī šīs četras [Igaunija, Latvija, Lietuva un Rumānija] valstis – Eiropa bez tām nebūtu vienots veselums." un "mums jau šodien ir jāsagatavojas rītdienas [Eiropas] Savienībai."

Laika posmā no š.g. 1.decembra līdz 2018.gada 31.janvārim iesniegtās esejas vērtēs Andrejs Pildegovičs, Latvijas Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs; Ilze Juhansone, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietniece; Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore; Zita Lunde, portāla TVNET galvenā redaktore; un projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." idejas autors un tā vadītājs, "ONE" Jaunatnes vēstnieks Beļģijā un mecenāts Uldis Šalajevs.

Eseju konkursa mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības, jo īpaši jauniešus, aktīvu iesaisti Latvijas attīstības plānošanā turpmākās ES attīstības kontekstā līdz 2030.gadam.

Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu, labāko darbu autori tiks aicināti uz konkursa noslēguma un apbalvošanas ceremoniju 2018.gada 16.februārī (laiks un vieta tiks precizēta vēlāk). Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." idejas autors un tā vadītājs Uldis Šalajevs pasniegs labāko eseju autoriem diplomus un naudas balvas: I.vietas ieguvējam/-ai - € 500; II.vietas ieguvējam/-ai - € 300 un III.vietas ieguvējam/-ai - € 100 (2 personām). Vērtīgas pārsteiguma balvas gaida arī citus esejas autorus un 50 konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstu par dalību konkursā. Balvu fonds galvenokārt ir atsevišķu žūrijas komisijas locekļu mērķziedojums no viņu privātajiem līdzekļiem.

Līdz 2018.gada 9.februārim tiks paziņoti konkursa rezultāti un idejas no labākajām esejām tiks iesniegtas valsts politikas plānotājiem, publicētas tīmekļa vietnē "Eiropas Jaunatnes Portāls" (http://ej.uz/grz5) un tiešsaistes sociālajos tīmekļos https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa, https://twitter.com/LVNakotneEiropa un https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog, kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs un plašsaziņas līdzekļos.

Uldis Šalajevs (34) ir Vidzemnieks no Madonas novada un kopš 2012.gada janvāra ir arī ilggadīgs jaunais mecenāts, kurš uz šo brīdi ir finansiāli atbalstījis 10 talantīgus studējošos jaunos inženierzinātņu studentus. Kopš 2016.gada marta, savā brīvajā laikā, jaunietis pilda starptautiskās organizācijas "ONE" Jaunatnes vēstnieka Beļģijā pienākumus. Kopš 2009.gada, U.Šalajevs strādā ES institūcijās Briselē, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās.



Mecenāta Ulda Šalajeva projekts "Latvijas nākotne … Eiropā.."

Eseju konkursa nolikums

1. Konkursa temats: Latvija un tās turpmākā loma Eiropas Savienības valstu vidū līdz 2030.gadam.

2. Konkursa mērķis: Veicināt Latvijas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, aktīvu iesaisti Latvijas attīstības plānošanā turpmākās Eiropas Savienības attīstības kontekstā līdz 2030.gadam.

3. Konkursa rīkotājs: Mecenāts Uldis Šalajevs.

4. Konkursa dalībnieki:

4.1. Esejas autors ir Latvijas jaunietis/-e vecumā līdz 35 gadiem (dzimis/-usi pēc 1982.gada 18.septembra).

4.2. Esejas autors var būt tikai viena persona. Autoru kolektīvu darbi netiks izskatīti.

5. Darba uzdevums:

5.1. Uzrakstīt eseju konkursa izsludinātā temata ietvaros.

5.2. Īsumā raksturojot problēmu/-as Latvijā Eiropas Savienības kontekstā, konkursa dalībnieks pēc saviem ieskatiem piedāvā vairākus un konkrētus priekšlikumus šīs/šo problēmas/-u risināšanā, kas/kuras ir balstīts/-as uz vienu vai vairākiem Baltā grāmatā par Eiropas nākotni piedāvātajiem scenāriju ieskicējumiem.

6. Darba uzdevuma izpildes nosacījumi:

6.1. Esejas apjoms: uzrakstīt argumentētu eseju viegli uztveramā zinātniskās valodas stilā, kurā ir ne mazāk kā 3000 un ne vairāk kā 5000 vārdu. Esejā maksimālais apjoms īsam problēmas aprakstam ir ne vairāk kā 20%, savukārt autora piedāvātais/-io problēmas/-u risinājuma/-u apraksts – vismaz 80% no kopējā esejas apjoma.

6.2. Iesniegšanas forma: Esejai jābūt iesniegtai latviešu valodā, datorrakstā un teksta redaktora MS Office Word formātā (.doc/.docx). Eseja satur šī nolikuma 9.punktā ietverto informāciju.

6.3. Oriģināldarbs: Esejai jābūt autora paša oriģināldarbam, tā nedrīkst būt iepriekš publicēta. Citējot vai pārfrāzējot kāda autora darbus, nepieciešams norādīt atsauci1.

6.4. Šī konkursa kontekstā, katrs jaunietis/-e var iesūtīt tikai vienu eseju.

7. Konkursa norise: no 2017.gada 18.septembra līdz 2018.gada 28.februārim.

7.1. 2017.gada 18.septembris - konkursa izsludināšana;

7.2. līdz 2017.gada 30.novembrim plkst. 23:59 (UTC+2 stundas - Latvijas laiks) – eseju iesniegšanas termiņš;

7.3. no 2017.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.janvārim – žūrija izvērtē iesūtītās esejas;

7.4. līdz 2018.gada 9.gada februārim – konkursa rezultātu paziņošana;

7.5. 2018.gada 16.februārī - konkursa balvu pasniegšanas ceremonija.

8. Konkursa izsludināšana: Eseju konkurss tiek izsludināts tīmekļa vietnēs "Eiropas Jaunatnes Portāls", sociālajos tīmekļos https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog, https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa un https://twitter.com/LVNakotneEiropa, kā arī plašsaziņas līdzekļos un atbalstītāju tīmekļa vietnēs.

9. Esejas noformējums šādā secībā:

9.1. Titullapa ietver šādas ziņas par konkursa dalībnieku (norādītajā secībā, skat. 1.pielikumu):

9.1.0. Norāde "Pieteikums mecenāta Ulda Šalajeva organizētajā eseju konkursā "Latvijas nākotne … Eiropā.."";

9.1.1. Latvijas novads;

9.1.2. Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība (pagasts);

9.1.3. Uzvārds;

9.1.4. Vārds;

9.1.5. Kontaktinformācija: (mobilais tālrunis);

9.1.6. E-pasta adrese;

9.1.7. Pilna pasta adrese kandidāta faktiskajai dzīvesvietai (šādā secībā): iela un tās numurs/dzīvokļa numurs/mājas nosaukums, ciems, pagasts, novads, pasta indekss, valsts;

9.1.8. Eiropas Savienības politikas joma (skat. 3.pielikumu);

9.1.9. Esejas tēmas nosaukums;

9.1.10. Īss kopsavilkums: (Maksimālais teksta ierobežojums: 250 vārdi).

9.2. A. Latvijas problēmas/-mu raksturojums (Eiropas Savienības kontekstā). (Esejā maksimālais teksta apjoms īsam problēmas/-u aprakstam ir ne vairāk kā 20% no kopējā esejas apjoma).

9.3. B. Autora piedāvātais risinājums/-i iepriekš "A" sadaļā minētās problēmas/-u risināšanā. (Esejā piedāvātās/-ie problēmas/-u risinājuma/u apraksts aizņem vismaz 80% no kopējā esejas apjoma).

9.4. C. Nobeigums.

10. Konkursa balvu fonds:

10.1. Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." idejas autors un tā direktors, mecenāts Uldis Šalajevs pasniegs labāko eseju autoriem diplomus un naudas balvas (pirms nodokļu nomaksas) šādā apjomā:

10.1.0. I.vietas ieguvējam/-ai - € 500 (1 persona);

10.1.1. II.vietas ieguvējam/-ai - € 300 (1 persona);

10.1.2. III.vietas ieguvēams/-ai - € 100 (2 personas).

10.2. Labākie 50 konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstu par dalību konkursā.

11. Darbu iesūtīšana:

11.1. Esejas dokumenta elektroniskais datnes nosaukums noformējams šāda formātā:

LATVIJAS NOVADS_UZVARDS_Vards_Nosaukums

Piemērs: MADONAS NOVADS_BERZINA_Valda_Latvijas ietekme Eiropas politikas veidosana

11.2. Eseja iesniedzama, to elektroniski nosūtot uz e-pastu Uldis.Salajevs.Konkurss@gmail.com līdz šī nolikuma 7.2.apakšpunktā minētajam termiņam.

12. Darbu vērtēšana:

12.1. Konkursa iesūtītos darbus vērtēs šim konkursam īpaši izveidota žūrijas komisija.

12.2. Žūrijas komisija vērtēs eseju konkursa dalībnieku iesniegtās esejas, balstoties uz noteiktiem vērtēšanas kritērijiem (skat. 2.pielikumā).

13. Vērtēšanas kritēriji:

13.1. Argumentētās esejas vērtēšana ir subjektīva. Lai vērtēšanas procesā maksimāli samazinātu subjektīvo faktoru, katra darba vērtēšanā būs ne vairāk kā pieci vērtētāji, kuri neatkarīgi viens no otra novērtē darbu.

13.2. Vērtējumu vidējā aritmētiskā summa veido argumentētās esejas vērtējumu (maksimāli iegūstamais 20 punktu skaits attiecīgajā esejas satura vērtēšanas kritērijā; skat. 2.pielikumu).

13.3. Esejas tiek sarindotas atbilstoši žūrijas komisijas piešķirtajiem vērtējumiem dilstošā secībā, sākot ar tām, kuras ir saņēmušas lielāko punktu skaitu.

13.4. Ja vairākas esejas saņem vienādu punktu skaitu, pieņemot lēmumu par uzvarētāja noteikšanu, priekšroka tiek dota tās esejas autoram/-ei, kurš/-a atbilstoši šī nolikuma 2.pielikumā esošajā II.B.7.vērtēšanas kritērijā saņēmis/-usi lielāko punktu skaitu. Ja arī šajā kritērijā ir vienāds punktu skaits, lēmums par uzvarētāja noteikšanu tiek pieņemts, savstarpēji vienojoties gan ar žūrijas komisijas vadītāju, gan ar šī konkursa rīkotāju.

13.5. Esejas, kurām tika konstatētas neatbilstība atbilstoši šī nolikuma 2.pielikumā I.punktam (administratīvie kritēriji), tiek iekļautas eseju konkursa vērtēšanas saraksta beigās.

14. Autortiesības:

14.1. Pēc esejas saņemšanas eseju konkursa rīkotājs kļūst par esejas un visu no tās izrietošo autora mantisko tiesību, tai skaitā, publicēšanas un izplatīšanas tiesību, īpašnieku. Konkursa dalībnieku iesniegtie eseju darbi paliek konkursa rīkotāja īpašumā un var tikt izmantoti, atsaucoties uz autoru.

14.2. Ja rodas neskaidrības par šī nolikuma noteikumu interpretāciju, attiecīgo noteikumu skaidrojumu sniedz konkursa rīkotājs.

15. Rezultātu paziņošana un dalībnieku apbalvošana:

15.1. Uz balvu pasniegšanas ceremoniju tiks aicināti kopā desmit labākie eseju autori.

15.2. Konkursa rezultāti tiks izziņoti tīmekļa vietnē "Eiropas Jaunatnes Portāls", sociālajos tīmekļos https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa, https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog, un https://twitter.com/LVNakotneEiropa, kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs kā arī plašsaziņas līdzekļos.

15.3. Idejas no labākajiem darbiem tiks iesniegtas valsts politikas plānotājiem, publicētas tīmekļa vietnē "Eiropas Jaunatnes Portāls" un tiešsaistes sociālajos tīmekļos https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa, https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog, un

https://twitter.com/LVNakotneEiropa, kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs un plašsaziņas līdzekļos.

16. Vienādas attieksmes princips: Eseju izvērtēšanā žūrija ievēro vienlīdzīgus principus, nediskriminējot tieši vai netieši konkursa dalībniekus pēc dzimuma, rases vai etniskas izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas.

17. Personas datu aizsardzība:

17.1. Konkursa rīkotājs un žūrija ievēro Eiropas Savienības2 un Latvijas normatīvos aktus3 attiecībā uz personas datu aizsardzību.

17.2. Konkursa dalībnieku personas dati tiks izmantoti šajā nolikumā minētajiem mērķiem.

18. Piezīmes:

18.1. Konsultācijas: Ja rodas jautājumi par darba uzdevumu - pieteikuma sagatavošanu, potenciālais konkursa dalībnieks var vērsties pie konkursa rīkotāja, nosūtot sev interesējošo jautājumu uz e-pastu: Uldis.Salajevs.Konkurss@gmail.com.

18.2. Konkursa dalībnieku atbildība, pienākumi:

18.2.0. Tikai un vienīgi konkursa dalībnieks ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.

18.2.1. Konkursa uzvarētājs/-a, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir atbildīgs par nepieciešamo nodokļu nomaksu Valsts kasē par šajā konkursā saņemto mantisko un/vai naudas balvu (prēmiju).

18.2.2. Konkursa dalībnieka/uzvarētāja pienākums ir savstarpēji, vienojoties ar konkursa rīkotāju, atbalstīt publicitāti veicinošus pasākumus, ja tas ir nepieciešams, piemēram, sniegt intervijas.

18.3. Konkursa rīkotāja atbildība un pienākumi: konkursa rīkotājs atbild par konkursa veiksmīgu norisi un publicitāti.

18.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot pieteikumu, piekrīt šajā nolikumā minētajiem nosacījumiem.

2 Vispārīgā datu aizsardzības regula - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK

3 Fizisko personu datu aizsardzības likums

1.pielikums

Esejas noformējums

Pieteikums mecenāta Ulda Šalajeva organizētajā eseju konkursā "Latvijas nākotne … Eiropā.."

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka piekrītu mecenāta Ulda Šalajeva projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." Eseju konkursa nolikumā minētajiem punktiem.

0. Titullapa [ietver šādas ziņas par konkursa dalībnieku (šādā secībā):]

Tikai "0" un "C" sadaļās ietvertā informācija neattiecas uz eseju konkursa 2.pielikumā minētajiem I.5.vērtešanas kritēriju "Esejas apjoms".

1.Latvijas novads

2.Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība (pagasts)

3.Uzvārds

4.Vārds

5.* Kontaktinformācija: (mobilais tālrunis)

(+…)…..

6.* E-pasta adrese … … … … (+…)….. …@...

7.* Pilna pasta adrese kandidāta faktiskajai dzīvesvietai (šādā secībā):

(iela un tās numurs/

dzīvokļa numurs/ mājas nosaukums, ciems,

pagasts,

novads,

pasta indekss,

valsts)

8. Eiropas Savienības politikas joma

(no 3.pielikumā izvelēties tikai vienu jomu)

9. Esejas tēmas nosaukums: … … [Teksts]

10. Īss kopsavilkums:

(Maksimālais teksta ierobežojums: 250 vārdi) [Teksts, t.sk. norādot Latvijas problēmu/-as Eiropas Savienības kontekstā un tai/tām piedāvāto/-s risinājumu/-s]

* Tikai ar konkursa kandidāta piekrišanu šī informācija var tikt nodota trešajām personām, piemēram, publicitātes nolūkos.

A. Latvijas problēmas/-mu raksturojums (Eiropas Savienības kontekstā)

(Esejā maksimālais teksta apjoms īsam problēmas/-u aprakstam ir ne vairāk kā 20% no kopējā esejas apjoma). [Teksts]

B. Autora piedāvātais risinājums/-i iepriekš "A" sadaļā minētās problēmas/-u risināšanā.

(Esejā piedāvātās/-ie problēmas/-u risinājuma/u apraksts aizņem vismaz 80% no kopējā esejas apjoma). [Teksts]

C. Nobeigums [Teksts]

2.pielikums

Mecenāta Ulda Šalajeva projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." eseju konkursa vērtēšanas kritēriji

Vērtēšanas kritēriju VEIDS KRITĒRIJI VĒRTĒJUMS I. Administratīvie: ATBILST/NEATBILST

1. Iesniegšanas termiņš

Eseja iesniegta elektroniski tikai vienu reizi līdz 2017.gada 30.novembrim plkst. 23:59 (UTC+2 stundas - Latvijas laiks).

Atbilst/Neatbilst

Ja "Neatbilst":

Atkārtoti iesniegtās esejas un/vai arī pēc eseju iesniegšanas datuma un laika iesniegtā eseja netiek vērtēta, tādējādi konkursanta dalība šajā eseju konkursā tiek automātiski diskvalificēta.

2. Iesniegšanas forma

Eseja ir iesniegta datorrakstā.

Tā ir iesniegta uz konkursam paredzētajā pieteikuma formā.

Atbilst/Neatbilst

Ja "Neatbilst":

Ja eseja nav iesniegta uz konkursam paredzētās pieteikuma formas, tā netiek vērtēta, tādējādi konkursanta dalība šajā eseju konkursā tiek automātiski diskvalificēta .

3. Mērķauditorija:

Esejas autors ir Latvijas jaunietis/-e vecumā līdz 35 gadiem (dzimis/-usi pēc 18.09.1982.).

Atbilst/Neatbilst

Ja "Neatbilst":

Ja esejas autors ir vecāks par 35 gadiem, eseja netiek vērtēta, tādējādi autora dalība šajā eseju konkursā tiek automātiski diskvalificēta.

4. Valoda: Eseja iesniegta latviešu valodā.

Atbilst/Neatbilst

Ja "Neatbilst":

Ja iesniegtā eseja ir citā, nevis latviešu, valodā, tā netiek vērtēta, tādējādi autora dalība šajā eseju konkursā tiek automātiski diskvalificēta.

5. Esejas apjoms:

Eseja, kurā ir ne mazāk kā 3000 un ne vairāk kā 5000 vārdu.

Esejā maksimālais apjoms īsam problēmas aprakstam ir ne vairāk kā 20%, savukārt piedāvātais/-ie problēmas/-u risinājuma/-u apraksts – vismaz 80% no kopējā esejas apjoma.

Atbilst/Neatbilst

Ja "Neatbilst":

Ja iesniegtā eseja satur mazāk nekā 3000 vārdu, tā netiek vērtēta, tādējādi autora dalība šajā eseju konkursā tiek automātiski diskvalificēta.

II. Saturs Maksimālais punktu skaits: 20 punkti (1 – viszemākais novērtējums; 20 – visaugstākais novērtējums)

A. Latvijas problēmas/-mu raksturojums (Eiropas Savienības kontekstā)

1. Īss, kodolīgs, patiess uz viegli pārbaudāmiem faktiem balstīts Latvijas problēmas/-mu raksturojums Eiropas Savienības kontekstā.

No 1 līdz 20 punktiem

2.Esejas atbilstība tematam: autora izklāstītā/-s Latvijas problēma/-s balstās uz vienu vai vairākiem Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni piedāvātajiem scenāriju ieskicējumiem.

No 1 līdz 20 punktiem

3. Valodas lietojuma stils:

autors izmantojis viegli saprotamu zinātniskās valodas stilu. Piemēram, stingri tiek ievērotas valodas un rakstības normas; monologa raksturs; emocionāli neitrāli valodas izteiksmes līdzekļi; speciālā terminoloģija; precizitāte; skaidrība; fakti; analīze; secinājumi; formulējumi; definīcijas; paskaidrojoši vārdi, iesprausti vārdi un iespraustas konstrukcijas; citāti.

No 1 līdz 10 punktiem

4. Satura oriģinalitāte.

No 1 līdz 20 punktiem B. Autora piedāvātais risinājums/-i iepriekš autora minētās problēmas/-u risināšanā: Maksimālais punktu skaits: 20 punkti (1 – viszemākais novērtējums; 20 – visaugstākais novērtējums)

5. Autora piedāvātais risinājums/-i ir cieši saistīts ar esejā izklāstīto Latvijas problēmu/-ām.

No 1 līdz 20 punktiem

6. Esejas izkārtojums - loģisks, saskaņots, vienots, piemērots mērķim, virzīts uz konkrētiem autora izteiktajiem priekšlikumiem, ierosinājumiem problēmas/-u risināšanā.

No 1 līdz 10 punktiem

7. Saturs - konkrēts, pārliecinošs, atbilstošs, radošs, saprotams.

No 1 līdz 20 punktiem

8. Viedoklis - skaidrs, konsekvents.

No 1 līdz 20 punktiem

3.pielikums

No zemāk piedāvātajām Eiropas Savienības politikas jomām, lūdzu izvēlēties un norādiet 1.pielikuma 10.punktā tikai vienu jomu, kura visvairāk skar konkursa kandidāta esejā minēto tematiku:

1. Attīstība un sadarbība

2. Audiovizuālā joma un plašsaziņas līdzekļi

3. Ārpolitika un drošības politika

4. Budžets

5. Cilvēktiesības

6. Daudzvalodība

7. Digitālā ekonomika un sabiedrība

8. Ekonomikas un monetārās lietas

9. Enerģētika

10. ES pilsonība

11. Humānā palīdzība un civilā aizsardzība

12. Institucionālie jautājumi

13. Izglītība, mācības

14. Jaunatne, sports

15. Jūrlietas un zivsaimniecība

16. Kaimiņattiecības, paplašināšanās

17. Konkurence

18. Krāpšanas apkarošana

19. Kultūra

20. Lauksaimniecība, lauku attīstība

21. Muita

22. Nodarbinātība un sociālie jautājumi

23. Nodokļi

24. Patērētāji

25. Personāla politika

26. Pētniecība un jauninājumi

27. Reģionālā un pilsētvides politika

28. Tieslietas, iekšlietas, migrācijas politika

29. Tirdzniecība

30. Transports

31. Uzņēmējdarbība

32. Veselība, pārtikas nekaitīgums

33. Vide, klimata pārmaiņu iegrožošana

34. Vienotais tirgus

35. Zinātne, izpēte, inovācijas, kosmoss

