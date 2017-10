Ar ģimnāzistiem tiksies žurnāliste no Irākas

No 11. līdz 13.oktobrim Latvijā viesosies žurnāliste no Irākas Hanīna Džamīla, lai kopā ar žurnālistiem, studentiem, skolēniem, NVO pārstāvjiem un citiem interesentiem diskutētu par migrācijas un bēgļu tematiem un to atspoguļojumu medijos, informē aģentūra LETA.



Tūres laikā plānotas arī žurnālistes tikšanās un pieredzes apmaiņa ar vietējo NVO pārstāvjiem, kas darbojas migrācijas, bēgļu, cilvēktiesību jomās. Savas viesošanās laikā Hanīna Džamīla 13.oktobrī pulksten 10.00 tiksies arī ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vidusskolēniem un skolotājiem.

Biedrības "Humana People to People in Latvia" pārstāve Silvija Pūpola stāsta, ka Irākas žurnālistes tūri Latvijā sauc "Kāpēc nejautājiet mums?".



"Tā veidota, lai sniegtu iespēju iepazīties ar žurnālistes stāstu par viņas profesionālo darbību Irākā, iemesliem, kas viņai lika pamest savu valsti un doties bīstamās bēgļu gaitās, par viņas iekļaušanos dzīvē Somijā un to, kā viņa redz šo bēgļu stāstu atspoguļojumu Eiropas medijos," skaidro S.Pūpola.



Projekta mērķis ir celt medijpratību jauniešu vidū un veicināt žurnālistu izpratni par bēgļu problemātiku, lai cīnītos pret rasismu un neiecietību. Projekts norisinās līdz novembrim. Projektu Latvijā īsteno biedrība "Humana People to People in Latvia", starptautiski sadarbojoties ar biedrību "Mondo" no Igaunijas un "VIKES" no Somijas.

Projektu finansē Eiropas savienības programma "Eiropa pilsoņiem".