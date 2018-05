Atjaunos Lizuma pils kāpņu margas

Kultūrkapitāla fonds šogad piešķīris kārtējos 4000 eiro Lizuma muižas pils kāpņu restaurācijai, šoreiz – tieši margu atjaunošanai. Par to liecina fonda publiskotā informācija. Naudas saņēmēja un ieceres realizētāja būs Lizuma vidusskolas attīstības biedrība.



Pagājušajā gadā fonds jau ar 4200 eiro atbalstīja pils kāpņu restaurācijas ieceri. Toreiz lizumnieši lūdza arī pašvaldības finansiālo atbalstu, jo projekta iecere prasīja lielāku naudas ieguldījumu. Atbalsts tika sniegts.

Projekta gaitā ir paredzēts pilī vītņu kāpnes no 1. līdz 3.stāvam restaurēt to sākotnējā izskatā. Koka spirālveida kāpnes, kas ved no pagrabstāva līdz bēniņiem, savulaik esot taisījis Jēkabs Kolaņģis. Lizumā muižas pils ir būvēta 19.gadsimtā. Tā pieder pašvaldībai. Ēkā atrodas vidusskola. Pils ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Visiem, kuri Lizuma pili saukuši un sauc par savu skolu, tā asociējas tieši ar vītņu kāpnēm, kas līdzinās dzīvības spirālei. Kāpnes ir pils interjera sastāvdaļa, pie kuras ikdienā turas, pa kuru gan fiziski, gan zināšanās kāpj skolēni un skolotāji.

Kultūrkapitāla fonds šogad atbalstījis vēl vairākas Gulbenes novada iniciatīvas. Gulbenes novada pašvaldības organizētajam pasākumu ciklam “Zudušās industrijas” fonds piešķīris 903 eiro. Gulbenes novada bibliotēkas projektam “Lasījumu cikls “Skanošā proza”” fonds piešķīris 504 eiro.