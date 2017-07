Bērniem – vasaras nometņu laiks

Ar bērnu radošo darbu izstādi-pārdošanu Gulbenes novada domē piektdien, 30.jūlijā, noslēgusies pilsētas 2.vidusskolas organizētā vasaras nometne “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Tās mērķis bija izglītot bērnus radošā uzņēmējdarbībā, palīdzēt izzināt savus talantus, iespējas tos attīstīt, kā arī gūt ieskatu kā šos talantus var izmantot darba tirgū. Nometne notika no 26. līdz 30.jūnijam un tajā piedalījās 30 pilsētas skolu audzēkņi, kuri ir 7. līdz 10.klases skolēni. Nometnes norisi finansiāli atbalstīja pašvaldība, bija arī Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” atbalsts, kā arī vecāku līdzmaksājums – 40 eiro par katru bērnu.







Dalībnieku apmešanās vieta nometnes nedēļā bija Stāmerienas pagasta viesu māja “Sonāte”. Nometnes dalībnieki ceļoja pa novadu nolūkā iepazīt vairākus uzņēmumus, zemnieku saimniecības, mājražošanas vietas, amatniecības darbnīcas. “Vakaros bērni paši darbojās, ražoja produkciju, kuru beigās piedāvājām izstādē-pārdošanā,” “Dzirkstelei” saka Gulbenes 2.vidusskolas ekonomikas skolotāja Raisa Raga.







“Bija interesanti un jautri. Daudz redzējām, darbojāmies arī paši, kā arī atpūtāmies. Attīstīju prasmes, kuras man jau bija, piemēram, darbā ar koku, bet apguvu arī šo to jaunu. Šuvām franču lakatiņus. Nākamgad, ja vien būs šāda nometne, piedalīšos atkal Gulbenes 2.vidusskolas 9.klases skolēns Ilvars Ilgsalietis.





R.Raga uzsver – nometnes mērķis ir sasniegts, jo visi ir sapratuši, ka savus talantus var attīstīt un izmantot. Bērni, apciemojot uzņēmējus, zemniekus, mājražotājus un amatniekus uzskatāmi redzējuši, ka daudzi izvēlas to grūtāko ceļu – pašpilnveidi, uzņēmību, risku. Viņi paliek Latvijā un nebēg meklēt vieglāku peļņu ārzemēs. Bērni apmeklēja SIA “LatGran” Daukstu pagastā, kur tiek gatavots kurināmais materiāls no kokskaidu granulām, Agra Vīgranta individuālo uzņēmumu „Samiņi” Stradu pagastā, kas ir vienīgā krāsns podiņu ražotne Latvijā ar unikālām pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu ražošanas iekārtām, SIA “Gardums” Gulbenē, kur piedalījās bulciņu un cepumu gatavošanā un cepšanā, zemnieku saimniecībā “Dzelzavieši” Stāmerienas pagastā, kura tiek audzēti dažādi dzīvnieki, SIA “Baltic Disc Golf” Daukstu pagastā, kas izklaidei piedāvā disku golfa parku “Stari”, kā arī pie mājražotāja Viļa Klaviņa Stāmerienā.







Jūlijā un augustā Gulbenes novadā noritēs vēl vairākas vasaras nometnes bērniem. Piemēram, no 3. līdz 7.jūlijam 40 bērni vecumā no 7 līdz 15 gadiem Tirzas pamatskolā varēs uzturēties izglītojošajā diennakts nometnē, kur noritēs starpdisciplināras nodarbības par tēmām „Cilvēks“, Ūdens“, „Akmeņi“, „Laiks“. Dalības maksa par katru bērnu ir 40 eiro. Var vēl paspēt arī piedalīties Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajās karjeras vasaras dienās Gulbenē, jauniešu centrā “Bāze”, no 18. līdz 21.jūlijam, kā arī no 1. līdz 4.augustam. Tur būs iespēja darboties 30 bērniem vecumā no 7 līdz 16 gadiem. Tā būs dienas nometne, kas dos ieskatu profesionālās karjeras izvēlē, varēs iepazīties ar dažādu jomu pārstāvjiem, kā arī ar Eiropas brīvprātīgajiem. Dalības maksa – 4 eiro. Vēl šovasar Gaujasrēveļos notiks veselīga un aktīva dzīvesveida vasaras diennakts bezmaksas nometnes 7 līdz 12 gadus veciem bērniem – no 13. līdz 17.augustam un no 18. līdz 22.augustam. Šādas pašas nometnes Gaujasrēveļos notiks 13 līdz 17 gadus veciem bērniem no 10. līdz 14.jūlijam un no 7. līdz 11.augustam. Šīs nometnes finansiāli atbalsta Eiropas Sociālais fonds.