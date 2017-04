Bērnudārzus un sākumskolas aicina piedalīties konkursā

Zīmols Vivacolor un spilgtā māksliniece Elita Patmalniece aicina Latvijas bērnudārzus un sākumskolas no 3. līdz 24. aprīlim piedalīties konkursā “Košas sienas – krāsainas dienas”, izveidojot aizraujošus un radošus darbus par tēmu “Krāsainas dienas”. Konkursa noslēgumā uzvarētājs iegūs 130 litrus Vivacolor Interior sērijas krāsas telpu atjaunošanai un mākslinieces Elitas Patmalnieces veidotu sienas gleznojumu, bet pieci dalībnieki no Latvijas reģioniem saņems veicināšanas balvas - 30 litrus krāsas.





Kampaņas iniciators, zīmola Vivacolor pārstāvis Gatis Kulbergs norāda: ”Mums ir patiess prieks, ka jau aizvadītā gadā, kad konkurss norisinājās pirmo reizi, tas guva plašu atsaucību, un Latvijas bērnudārzi ar interesi piedalījās un iesūtīja savus krāsainos un radošos darbus. Šogad esam izlēmuši sniegt iespēju konkursā piedalīties arī sākumskolām - 1. līdz 6. klašu audzēkņiem. Bērnudārzu un sākumskolu audzēkņi mācību telpās pavada lielāko daļu savas dienas, tāpēc šī ir lieliska iespēja, kā uzlabot vidi sev apkārt, padarot to patīkamāku un mājīgāku.”





Vienlaikus māksliniece Elita Patmalniece uzsver: “Sabiedrībā ir iesakņojies uzskats, ka telpas jākrāso daudz un dažādos krāsu toņos, kas atspoguļojas arī skolu un bērnudārzu telpās. Tiek uzskatīts, ka tas palīdz attīstīt radošumu, taču, manuprāt, ir tieši otrādāk – jo mazāk toņos ir izkrāsota telpa, jo daudz vairāk vietas ir fantāzijai. Telpā jābūt gan košām, gan arī tīrām un neitrālām krāsām. Nav nepieciešams katru sienu krāsot citā tonī. Košumu telpā var radīt nokrāsojot vienu spilgtu sienu vai ar dažādiem krāsainiem interjera elementiem, tostarp, mākslas darbu uz vienas sienas. Jāņem vērā, ka katru bērnu uzrunā atšķirīgas krāsas. Telpa jāveido tā, lai no tās var smelties iedvesmu un radīt to pats.”





Aizvadītajā gadā konkurss “Košas sienas – krāsainas dienas” guva lielu atsaucību bērnudārzu vidū - tika saņemti 178 pieteikumi jeb mākslas darbi. Galveno balvu – 130 litrus Vivacolor Interior sērijas krāsas un mākslinieces Kristīnes Luīzes Avotiņas sienas gleznojumu ieguva Rīgas Pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" grupa "Knīpiņas un Knauķīši". Savukārt Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes grupa “Ezīši” un Jaunsilavas pamatskolas pirmsskolas grupa “Vācelīte” ieguva veicināšanas balvas – 30 litrus Vivacolor Interior sērijas krāsas bērnudārza telpu atjaunošanai.





Pērn uzvarējušā bērnudārza grupiņas “Knīpiņas un Knauķīši” audzinātāja Ilze Ruduka stāsta: “Mēs esam ļoti kustīga, radoša un dzīvespriecīga grupiņa. Piedalāmies konkursos, iesaistāmies projektos, dodamies izzinošās ekskursijās un izbraucienos, kā arī, protams, nododamies mākslinieciskām izpausmēm jeb zīmējam, veidojam un gleznojam. Tā kā mēs ikdienā bieži iesaistāmies dažādās avantūrās, nodomāju – kāpēc gan nepamēģināt piedalīties arī konkursā “Košas sienas-krāsainas dienas”? Jāteic, ka uzvara konkursā bija ne tikai patīkama, bet tajā pašā laikā tas mums lika pamatīgi sarosīties, jo, lai atjaunotu telpas, piedalījās visi vecāki. Esam priecīgi gan par uzvaru konkursā, gan par paveikto darbu - kopumā esam atjaunojuši četras telpas. Izdevies pilnībā atjaunot gan sienu, gan griestu krāsojumu. Tāpat krāsas tika izmantotas arī citiem lielākiem vai mazākiem remontdarbiem izglītības iestādē. Esmu gandarīta, ka kopā izdevās paveikt tik daudz un nu mūsu ikdiena kļuvusi krāsaināka un košāka par vismaz 50 dažādiem krāsu toņiem un niansēm!”





Konkurss “Košas sienas – krāsainas dienas” norisinās no 2017. gada 3. līdz 24. aprīlim; to rīko krāsu zīmols Vivacolor. Konkursā var piedalīties visas pašvaldību un privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī sākumskolas no 1. līdz 6. klasei. Konkursa uzdevums ir izveidot radošus darbus par tēmu “Krāsainas dienas”, kurā atspoguļotas aizraujošākās un krāsainākās dienas dalībnieku dzīvē. Darbu var veidot izmantojot dažādas tehnikas – vizuālās mākslas un vizuālās plastiskās mākslas (zīmējumi, gleznojumi, aplikācijas), multimediālās (foto, video), vai literārās (dzeja, eseja).





Konkursa uzvarētājs iegūs 130 litrus videi draudzīgas un veselībai nekaitīgas Vivacolor Interior sērijas krāsas telpu atjaunošanai, savukārt pieci dalībnieki no Latvijas reģioniem saņems veicināšanas balvas - 30 litrus krāsas. Visi uzvarētāji saņems arī krāsošanas instrumentus. Noslēgumā māksliniece Elita Patmalniece izstrādās zīmējuma trafaretu, kuru kopā ar uzvarējušā bērnudārza vai sākumskolas audzēkņiem un skolotājiem kopā izkrāsos. Vairāk par konkursu: www.delfi.lv/calis/vivacolor-kosas-sienas/