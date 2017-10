Erudīcijas spēles "Vides erudīts" pusfinālā tiek Gulbenes novada valsts ģimnāzija

Pagājušajā nedēļā norisinājās pirmās 6 vides erudīcijas spēles "Vides erudīts". Tajās piedalījās komandas no Gulbenes, Lizuma, Alūksnes, Ļaudonas, Bērzpils, Limbažiem, Valkas, Smiltenes, Valmieras un Alojas. Vietu pusfinālā izcīnīja arī Gulbenes novada valsts ģimnāzijas komanda - Klinta Sniedze Markova, Bruno Eduards Krēsliņš un Georgs Gibala. Par to informē Latvijas Reģionu televīzijas (Re:TV) administrācijas vadītāja Linda Laiva."

"Pirmās trīs spēles norisinājās Gulbenes sākumskolā. Tajās piedalījās Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2. vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Alūksnes novada vidusskolas, Smiltenes vidusskolas, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas, Balvu novada Bērzpils vidusskolas komandas. Vietu pusfinālā izcīnīja komandas no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas un Balvu novada Bērzpils vidusskolas. Bet 28.septembrī Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā trīs spēlēs sacentās komandas no Valmieras 5.vidusskolas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas, Limbažu novada ģimnāzijas, Alojas Ausekļa vidusskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas, Valmieras tehnikuma. Erudītākā komanda bija no Limbažu novada ģimnāzijas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Valmieras tehnikuma. Pēdējās ceturtdaļfināla spēles notiks 17. oktobrī, pusfināla spēles - 18.oktobrī un finālspēle - 19. oktobrī," stāsta L.Laiva.

Katrā spēles posmā skolēniem jāatbild uz 10 jautājumiem un jātiek galā ar praktiskiem uzdevumiem par cilvēka ietekmi uz vidi un pareizu atkritumu apsaimniekošanu.





"Visas 27 komandas saņems veicināšanas balvas, savukārt finālisti saņems speciāli izstrādās galda spēles „Vides erudīts” un kādu no trīs galvenajām balvām skolēnu pārstāvētajām skolām: 1. vieta – brauciens uz Tartu (līdz 50 personām); 2. vieta un 3. vieta – dāvanu karte 100 eiro vērtībā," norāda L.Laiva.







Spēle "Vides erudīts" tiks pārraidīta arī televīzijas ekrānos - no 7. oktobra līdz 18. novembrim katru sestdienu un svētdienu pulksten 16:00 kanālā Re:TV. Raidījumu ciklu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.