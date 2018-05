Fizikas konkursa finālā Gulbenes jaunieši iegūst 3. vietu valsts mērogā

Latvenergo koncerna 8. un 9. klašu erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments” Gulbenes 2. vidusskolas komanda “Jumeits” valsts mērogā izcīnījusi augsto 3. vietu, balvā saņemot ceļazīmi uz īpašu vasaras nometni, informē konkursa koordinatore Kate Nītiņa.

Šogad konkursā startēja rekordliels dalībnieku skaits – 226 komandas no visas Latvijas. Spēcīgākie dalībnieki 12. maijā tikās Rīgā, kur piedalījās arī Latvijā pirmajā fizikas festivālā.

"Vērienīgā konkursa noslēgumā Rīgā startēja 360 konkursa finālisti no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales Rīgas reģiona un Rīgas. Komanda “Jumeits” (skolotājs Guntis Princovs) pirmajās divās kārtās mērojās spēkiem ar sava reģiona stiprākajām komandām no Cēsīm, Valkas, Madonas un Līgatnes. Parādot pārliecinošu sniegumu, komanda izcīnīja iekļūšanu fināla noslēguma kārtā, kurā par godalgotajām vietām valsts mērogā sacentās ar zinošākajiem jauniešiem no katra reģiona un Rīgas. Iegūstot vienādu punktu skaitu, Gulbenes 2. vidusskola 3. vietu dala ar Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komandu “Fizika”. Valsts mērogā 1. vietu ieguva Skrundas vidusskolas komandas “Venta”," stāsta K.Nītiņa.

Viņa stāsta, ka kamēr komandas sacentās zināšanās, fināla norises vietā Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 notika arī Latvenergo koncerna organizētais Latvijā pirmais fizikas festivāls, pulcējot vairāk nekā divus tūkstošu apmeklētāju.

"Gan konkursa dalībnieki un līdzjutēji, gan visi citi apmeklētāji festivālā bez maksas baudīja plašu izglītojoši izklaidējošu programmu – tika veikti neparasti eksperimenti ar gravitāti, skaņu, gaismu un elektrību, būvētas raķetes, laivas un ar sauli vadāmie auto, apgūti akrobātu triki, darbināts hidrauliskais robots, pārbaudīti dažādi fizikas likumi un zināšanas elektrodrošībā," atklāj konkursa organizatore.

Vairāk informācijas par komandām un dalībniekiem https://www.fizmix.lv/eksperiments/komandu-tops