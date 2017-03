Fizikas konkursā piedalās sešas komandas no trim novada skolām

"Latvenergo" koncerna erudīcijas konkursam „Fizmix Eksperiments” reģistrējušās 212 komandas no 170 pamatskolām, informē erudīcijas konkursa koordinatore Inga Cīrule.

Konkursā iesaistījušās 32 komandas no Vidzemes, tostarp no Gulbenes novada - 6 komandas: 4 - no Gulbenes 2.vidusskolas, pa vienai - no Lizuma vidusskolas un Galgauskas pamatskolas. Gulbenes 2.vidusskolu pārstāv "Led žurkas" - komandas kapteinis Ņikita Trifonovs,

Rinalds Skopāns, Mareks Jaņuns, Jurģis Rainers Patmalnieks un Ilvars Ilgsalietis, skolotāja Elīna Gusāre; "Fārenheiti" - komandas kapteine Enija Baumgarte, Jeļizaveta Černova, Alīna Aleksandra Antipova, Alise Briede un Evelīna Marisa Mazūre, skolotāja Tatjana Pētersone; "Molekulas" - komandas kapteine Elvita Lībiete, Sintija Stepanova, Lāsma Ščedrova, Ilona Kļavkalne un Paula Groševa, skolotāja Iveta Holma-Ose; "Spuldzītes" - komandas kapteine Linda Paņina, Annija Sintija Toma, Simona Anna Cāne, Elīna Upīte un Sindija Zēna,skolotāja Aivija Grīnberga. No Lizuma vidusskolas piedalās komanda "Gravitācija" - komandas kapteine Elza Martinova, Madara Pūcīte, Austra Dūte, Sanija Jirgensone un Kristers Artis Kalve, skolotājs Jurijs Ločmelis; no Galgauskas pamatskolas - komanda "Komēta" - komandas kapteinis Jānis Valters Krevics, Dainārs Jurčiks, Dāvis Dikelis, Roberts Manguss un Samanta Vilne, skolotājs Juris Ločmelis.

"Šogad sacensība par vietu finālā un galveno balvu – ceļazīmi uz nedēļu garu vasaras nometni – notiks reģionu ietvaros. Līdz aprīļa vidum komandas patstāvīgi risinās fizikas uzdevumus un veiks eksperimentus, bet maijā katra reģiona desmit labākās komandas tiksies noslēguma spēlēs klātienē," stāsta I.Cīrule.

Konkursa laikā jaunieši apgūst fiziku, meklējot atbildes dažāda veida un sarežģītības pakāpes uzdevumiem. To mērķis ir nostiprināt skolēnu pamatzināšanas, piemēram, atpazīstot enerģijas veidus un orientējoties elektriskajos slēgumos, gan demonstrējot netipiskus un praktiski veicamus uzdevumus.