Ikviena Latvijas ģimene aicināta uzņemt ārvalstu viesskolēnus

„AFS Latvija” aicina ikvienu ģimeni Latvijā kļūt par viesģimeni kādam ārvalstu skolēnam, tādā veidā daloties ar savu pieredzi un tradīcijām, kā arī iegūstot jaunu ģimenes locekli un draugu uz mūžu. Ārvalstu apmaiņas skolēni Latvijā ieradīsies jau augustā, uzsāks skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadīs šeit 2018./2019. mācību gadu, iepazīstot Latvijas kultūru, valodu un tradīcijas.

Viesskolēni Latvijā ieradīsies no Taizemes, Itālijas, Vācijas, Ungārijas, Francijas, Spānijas un citām pasaules valstīm. Kā norāda „AFS Latvija” Uzņemšanas koordinatore Ilze Liepiņa, kļūšana par viesģimeni ir ieguvums ikvienam ģimenes loceklim – kā vecākiem, tā bērniem. „Viesskolēni nereti pilda savas dzimtās valsts vēstnieku lomu, iepazīstinot viesģimeni ar savas valsts paražām, tradīcijām, valsts svētkiem, valodu. Šāda starpkultūru pieredze ir viena no neatsveramākajām lietām viesģimenes pieredzē, jo tikai ielaižot citu kultūru savās mājās ir iespējams patiesi mācīties un iegūt pozitīvas emocijas,” teic I. Liepiņa.

Mācību apmaiņas programmas ietvaros ārvalstu viesskolēnu mērķis ir adaptēties jaunā vidē, iepazīt kultūru un tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai to īstenotu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un mācās vietējās skolās. Vairāku gadu pieredze liecina, ka vairums viesģimeņu ar skolēniem vēl pēc programmas beigām uztur ciešas un draudzīgas attiecības un viesojās cits pie cita.

Viesmamma Linda Medne šogad savā ģimenē ir uzņēmusi viesskolnieci no Itālijas. Viņa par šādu iespēju zinājusi jau kopš laika, kad Lindas meita Anna bija devusies apmaiņas programmā uz Franciju un arī dzīvojusi viešgimenē. Medņu ģimene arī paši izlēma kļūt par viesģimeni un savu izvēli nenožēlo. „Viens no lielākajiem ieguvumiem no kļūšanas par viesģimeni ir tas, ka mūsu mazākā meita, kurai ir tikai septiņi gadi, jau ir sākusi runāt angliski, savukārt lielākajai meitai viesskolniece kļuvusi par draudzeni. Noteikti varu teikt, ka kļūšana par viesģimeni ir lieliska pieredze, tāpēc iesaku ikvienai ģimenei to uzdrīkstēties,” stāsta Linda.

Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei. Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespēja parādīt Latviju, tās kultūru un tradīcijas citiem pasaules iedzīvotājiem.

Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams atrasts šeit: http://afs.lv/host-an-afser/ .

Viesģimenes ieguvumi