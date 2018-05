Jaungulbenietis ar dalību zīmējumu konkursā izcīna kāroto braucienu uz akvaparku

Jaungulbenietis Artis Bisenieks ir uzņēmīgs puika, kuram nupat palika 12 gadi. Īpašības vārds “uzņēmīgs” viņu raksturo vistiešākajā mērā – Artis gan aktīvi piedalās dažādos konkursos, iesaistās jaunsargu aktivitātēs, cītīgi mācās skolā, bet lielāko daļu ikdienas pašlaik velta basketbolam. Pērn jaunietis parādīja nesatricināmu mērķtiecību, uzvarot “Mana Aptieka” zīmējumu konkursā un sarūpējot sev un brālēniem sen kārotu piedzīvojumu – Līvu akvaparka apmeklējumu. Puika aug bez vecākiem, viņu audzina vecmāmiņa Daina, kura neslēpj lepnumu par mērķtiecīgo mazdēlu un viņa sasniegumiem.

Pats izcīna ilgi kārotu akvaparka dāvanu karti sev un brālēniem

Artis dzīvo Jaungulbenē un, kā daudziem citiem viņa vecuma bērniem, viens no ilgstoši kārotiem piedzīvojumiem viņam bijusi vēlēšanās apmeklēt akvaparku. Pērn pie šādas iespējas jaunietis beidzot tika, to pats mērķtiecīgi izcīnīdams aptieku apvienības “Mana Aptieka” ikgadējā zīmējumu konkursā. Par konkursu jaunietis uzzinājis skolā, un, kad noskaidroja, ka galvenajā balvā paredzētas dāvanu kartes uz Līvu akvaparku, – nebija divu domu – jāpiedalās! “Nu milzīgā sajūsmā viņš bija, kad uzvarēja. Kad uzzināja par konkursu, uzreiz teica – man jāpiedalās un jāuzvar!” stāsta Arta vecmamma Daina. “Pērn drīz pēc skolas beigšanas kopā ar brālēniem aizbrauca, nekad iepriekš akvaparkā nebija bijis. Par to braucienu sajūsmā vēl šodien,” turpina Daina.

Pērn “Mana Aptieka” zīmējumu konkursa tēma bija “Uzzīmē savu Lieldienu apsveikumu!”. Arta zīmējums, kurā attēlots Lieldienu zaķis, sākotnēji izpelnījās jaungulbēniešu atbalstu, kuri aktīvi balsoja tieši par viņa zīmējumu, šādi iegūstot pirmo vietu pilsētā. Pēcāk viņa zīmējums tika virzīts arī balsošanai sociālajos tīklos, kur tāpat kļuva par vienu no četriem favorītiem, un Artim dāvanu karte uz akvaparku bija rokā! Vecmāmiņa atzīst, ka lielāko pateicību Artis ir parādā tieši mācībspēkiem, kuri pastāstīja par zīmējumu konkursu un mudināja piedalīties.

Arī Arta skolas direktore Sarmīte Purviņa saka, ka šādi mērķtiecīgi vienaudžu panākumi iedvesmo arī citus jauniešus – šogad, sekojot Arta piemēram, zīmējumu konkursā lēma piedalīties arī Arta skolasbiedri. “Bērni paši aktīvi iesaistās, nav nepieciešamības īpaši pamudināt. Tādi konkursi ir iespēja bērniem no reģioniem pašiem nopelnīt braucienu uz tādām iecienītām atpūtas vietām kā akvaparks,” stāsta Sarmīte.

Nākamās uzvaras varētu saistīties ar basketbolu

Zīmēšana ir tikai viens no daudziem Arta hobijiem, kam pēdējā laika gan neesot atlicis laika, stāsta vecmamma Daina. “Šogad gan zinu, ka arī uzzīmēja darbu, taisījās “Mana Aptieka” konkursā piedalīties, bet zīmējumu neiesniedza,” turpina Daina. Šogad zīmējumu konkursa tēma bija “Uzzīmē apsveikumu savai Māmiņai!”.

Pašlaik jaunietis cītīgi mācās, piedalās jaunsargu aktivitātēs, bet lielākā aizraušanās ir basketbols. “Zīmēšanai tagad vairs īsti laika neatliek. Visur gan grib piedalīties un ir aktīvs, bet ļoti nopietni aizrāvies ar basketbolu,” stāsta puikas omīte. Kā jau daudziem basketbolistiem, arī Artim liels elks ir Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis. “Porziņģa bildes redzēju, ka viņam telefonā. Kad viņam bija tā nopietnā kājas trauma, arī ļoti līdzpārdzīvoja. Savukārt, kad redzēja, ka sportists aši veseļojas un jau staigā, ļoti priecājās,” par mazdēla līdzjušanu sportistam stāsta Daina.