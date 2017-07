"Jaunie meistari” Stāķu pamatskolā

Stāķu pamatskolā pasākumā „Jaunie meistari” praktiskajās nodarbībās skolēniem bija iespēja iepazīt kosmetologa, rotkaļa un galdnieka profesijas, informē Inta Ceriņa.

"Rotkale Anna Vasile meitenes iepazīstināja ar rotaslietu izveides procesu, sākot no idejas līdz gataviem izstrādājumiem. Nodarbībā meitenes iepazina polimērmālu, veidojot to ar rokām. Patstāvīgi no polimērmāla izgatavoja rotaslietas un iemācījās apstrādāt un izgatavot rotaslietu metāla furnitūru ar metālapstrādes instrumentiem, kā arī pievienot to rotaslietām. Uzzināja materiāla tehniskās īpašības, kas nodrošina izstrādājuma kvalitāti un izprata termiskās apstrādes procesu. Meitenēm patika izmēģināt vairākas krāsu jaukšanas tehnikas un novērtēt gan savus, gan klasesbiedreņu darba rezultātus. Līga Vītola iepazīstināja ar kosmetologa profesiju, iespējām to apgūt Latvijā, kā arī par personīgo dzīves pieredzi. Viņa kopā ar meitenēm izveidoja to rakstura īpašību un lietu “zirnekli”, kādas nepieciešamas, lai strādātu par kosmetologu. Meiteņu sarunas turpinājās par personisko higiēnu, sejas, matu kopšanu, ādas tipu noteikšanu, iekšējā un ārējā skaistuma un stila kopšanu. Nodarbībā dalībnieces praktiski izmēģināja kosmētiku. Zēni meistara Laimoņa Lapsas vadībā iepazina galdnieka profesiju, praktiski darbojoties galdniecībā. Nodarbībā skolēni uzzināja, kā galdnieks izgatavo, montē, uzstāda dažādus koka izstrādājumus un plāno to izgatavošanu, brīvi lasa rasējumus un skices, organizē darba izpildi saskaņā ar darba uzdevumu, nodrošina iekārtu un instrumentu darbspēju, spēj vadīt darbus galdniecībā. Lielākais pārbaudījums bija izgrebt savu karoti no koka sagataves un dot tai svētību ar latvju raksta zīmi. Daudzus tas aizrāva, bet bija arī tādi, kas saprata, ka nekad viņam nebūs tādas pacietības, lai tik rūpīgi un pacietīgi veidotu koka lietas," stāsta I.Ceriņa.