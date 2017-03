Gulbenes novada jauniešu centra "Bāze" konsultante - metodiķe Lana Upīte informē, ka jauniešu centrs "Bāze" ik nedēļu ir atvērts no otrdienas līdz sestdienai no pulksten 12:00 līdz 19:00 bērniem vecumā līdz 13 gadiem, līdz pulksten 20:00, bērniem no 13 gadiem.

"Tiekamies uz piedzīvojumiem, atklājumiem un radīšanu," aicina L.Upīte.