Konkursa „Esi drošs – neesi pārdrošs” pusfinālā - Gulbenes novada valsts ģimnāzijas komanda

Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Līvu Akvaparku, A/S „Latvijas Gāze”, A/S „Sadales tīkls”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu rīko informatīvi izglītojošu konkursu “Esi drošs – neesi pārdrošs” Latvijas skolu 7.-8. klašu skolēniem. Noskaidrotas labāko vērtējumu ieguvušās komandas, kuras iekļuvušas konkursa pusfinālā un turpinās cīņu par titulu “Visdrošākā klase – 2017” un apmeklējumu Līvu Akvaparkā. Par to informē Personāla vadības un administratīvā departamenta sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja Gunta Skrebele.

Viņa stāsta, ka 1.atlases kārtā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits - 133 komandas no visas Latvijas, tostarp arī no Gulbenes, kuras elektroniski atsūtīja atbildes uz dažādiem jautājumiem par drošību un pareizu rīcību ārkārtas situācijās.

"Konkursa žūrija ar pusfinālistiem tiksies 13. oktobrī Iekšlietu ministrijā, kad tiks noskaidrotas desmit zinošākās komandas, kuras tālāk sacentīsies konkursa finālā," stāsta G.Skrebele.

Ņemot vērā to, ka 20. un 21. vietas ieguvējiem bija vienāds punktu skaits, pusfinālā ir iekļuvusi 21 komanda, tostarp Gulbenes novada valsts ģimnāzijas komanda “Fantastiskais piecinieks”.



Konkursa mērķis ir nostiprināt skolēnu pamatzināšanas un veicināt viņu izpratni par drošību ikdienā un rīcību ārkārtas situācijās, kā arī pievērst uzmanību problemātikai, kas skar skolēnu izglītošanu ar drošību saistītiem jautājumiem.





Informācija par piedalīšanos konkursā pieejama konkursa organizatoru mājaslapās: iem.gov.lv, vugd.gov.lv, vp.gov.lv, www.nmpd.gov.lv, lg.lv, www.akvaparks.lv, sadalestikls.lv, kā arī projekta “Esi drošs – neesi pārdrošs” Facebook kontā.