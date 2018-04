Konkursā “FIZMIX Eksperiments” par iekļūsanu finālā spēkosies arī sešas Gulbenes novada skolas

Vairāk nekā tūkstotis pamatskolas vecuma jauniešu no visas Latvijas izvēlējušies papildināt savas zināšanas fizikā, startējot Latvenergo koncerna erudīcijas konkursā “FIZMIX Eksperiments”, informē konkursa koordinatore Kate Nītiņa.







No Vidzemes reģiona konkursā piedalās 29, tostarp no Gulbenes novada - astoņas komandas. No Gulbenes kopā ar citām Vidzemes komandām par iekļūšana finālā spēkojas sešas komandas:







1.vieta ar 39 punktiem reģionā ir "Kilovatiem" no Gulbenes 2.vidusskolas. Tajā piedalās skolotāja Raisa Raga, komandas kapteinis Madars Klucis, Ņikita Žugors, Ričards Bubišs, Mareks Zaimolovs un Normunds Maļiks;







2.vieta ar 38 punktiem reģionā "Pipariņiem" no Gulbenes 2.vidusskolas. Komandā ir skolotāja Elīna Gusāre, komandas kapteine Alise Brūniņa, Sindija Kordule, Roberts Zorgevics, Kristiāna Bukovska un Enija Groma;







4.vieta ar 36 punktiem reģionā - Gulbenes 2.vidusskolas komandai "Octacore". Komandā darbojas skolotāja Tatjana Pētersone, komandas kapteinis Lauris Lapsa, Ralfs Lazdiņš, Kristaps Šķirpāns, Katrīna Ostrovska un Lāsma Ščedrova;







6.vieta ar 31 punktu Gulbenes 2.vidusskolas komandai "Heilo", komandā startē skolotāja Ilze Ilgsaliete, komandas kapteine Sanija Rjačenska, Juris Mauriņš, Signe Sarkane, Paula Šterna un Kristiāns Šulcs;





7.vietu ar 30 punktiem pašlaik ieņem Lizuma vidusskolas komanda "Gravitācija", komandā piedalās skolotājs Juris Ločmelis, komandas kapteine Elza Martinova, Austra Dūte, Gatis Kļaviņš, Raivis Rautmanis un Kristers Artis Kalve;







8.vieta ar 29 punktiem Gulbenes 2.vidusskolas komandai "Jumeits", komandā - skolotājs Guntis Princovs, komandas kapteinis Ņikita Trifonovs, Kristers Začs, Mareks Jaņuns, Ilvars Ilgsalietis un Rinalds Skopāns.







11.vieta ar 25 punktiem - Gulbenes 2.vidusskolas komandai "Banāns", komandā - skolotāja Dace Vilka, komandas kapteine Sindija Gabrāne, Sendija Vendeliņa, Amanda Timoško un Ginters Holomkovs.







23.vieta ar 1 punktu - Lejasciema vidusskolas komandai "Celsiji", komandā - skolotāja Antra Paegle, komandas kapteinis Gustavs Galvans, Ričards Didriksons, Dāvis Elmārs Mellis, Horens Stalidzāns un Elvis Dambrovs.





Konkursa komandu tops





"Lai izzinātu fizikas daudzveidīgo dabu un praktisko pielietojumu ne tikai zinātnē, bet arī jaunajās tehnoloģijās, būvniecībā, IT jomā, sportā un pat kulinārijā, konkursam šogad pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – 226 komandas ar 8. un 9. klašu skolēniem no 169 pamatskolām. Konkursa atlases kārtā skolēni trīs nedēļu garumā veic eksperimentus un risina oriģinālus fizikas tematikas uzdevumus, kādi nav pieejami mācību grāmatās. Savukārt 12. maijā 60 zinošākās komandas no Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales, Rīgas reģiona un Rīgas pilsētas tiksies vērienīgā finālā, lai cīnītos par galveno balvu – dalību īpašā fizikas vasaras nometnē. Atlases kārtā sīvākā konkurence par iekļūšanu finālā norisinās Latgales, Rīgas un Zemgales reģionos, no kuriem konkursam pietiecies lielākais skaits dalībnieku – 50, 45 un 36 komandas," stāsta K.Nītiņa.

Viņa stāsta, ka konkursa fināls, kurā tiks noskaidroti galvenās balvas ieguvēji, šogad būs reizē arī Latvijā pirmais fizikas festivāls. Tajā tiks piedāvāta plaša izglītojoši izklaidējoša programma gan pašiem dalībniekiem, gan skolas biedriem un visiem zinātkārajiem bērniem un jauniešiem.