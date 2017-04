Latvijas Glābšanas dienesti izglīto Gulbenes vidusskolas jaunāko klašu skolēnus par drošību mājoklī

Gulbenes vidusskolā 30. martā “Mājokļa Drošības Mēnesis 2017” ietvaros viesojās Gjensidige Latvija, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija kā arī Sarkanais Krusts, lai izglītotu jaunāko klašu skolēnus par drošību mājoklī. Par to informē Gjensidige Latvija sabiedrisko attiecību pārstāve Gita Deniškāne.

G.Deniškāne stāsta, ka, ciemojoties Gulbenes vidusskolā, VUGD atgādināja bērniem, kā ikdienā būt uzmanīgiem mājās ar ugunsnelaimju izraisošām ierīcēm un kā rīkoties ugunsgrēku gadījumā. Valsts Policija skolēnus informēja par to, kam jāpievērš uzmanība mājās, lai pasargātu to no zagļiem, bet Sarkanais Krusts demonstrēja, kā rīkoties, ja kāds cilvēks ir cietis nelaimē un ir nepieciešama pirmā palīdzība.

Bērni ar interesi klausījās speciālistu stāstītajā un solījās arī saviem draugiem un ģimenei atgādināt par drošību mājoklī un mudināt tos būt uzmanīgiem.



"Vairums cilvēku (74%) uzskata, ka viņu mājoklis ir drošs, taču Gjensidige Latvija un “OMD Latvia” februārī veiktā pētījuma “Mājokļa Drošības uztvere Latvijas iedzīvotāju vidū” dati ļauj secināt, ka realitātē iedzīvotāji nepilnīgi novērtē iespējamos riskus un ne vienmēr ir pietiekoši parūpējušies, lai tos laikus novērstu. Savu mājokli par drošu visbiežāk uzskata iedzīvotāji ar bērniem līdz 2 gadu vecumam (86%), tie, kam pieder kāds mājdzīvnieks (78%), iedzīvotāji ar vidēji augstiem un augstiem ienākumiem (84%), kā arī jauno privātmāju un dzīvokļu projektu īpašnieki (84%)," statisti8kas datus komentē G.Deniškāne.







"Gjensidige vēlas mainīt iedzīvotāju uzskatus par drošību mājoklī un mācīt ikvienu, tostarp bērnus, domāt par drošību laikus. Bieži vien bērni, pārnākot agrāk no skolas mājās, ir vieni, tāpēc viņiem ir svarīgi zināt, kā rīkoties, ja notiek kāds nelaimes gadījums. Aizsākot “Mājokļa Drošības Mēnesi”, mēs vēlamies bērnus no mazotnes informēt par drošību mājoklī, mācīt uzņemties atbildību un būt apzinīgiem dažādu nelaimes situāciju gadījumos,” norāda

"Gjensidige Latvija" pārstāvis Guntars Ozols.