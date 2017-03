Novērtē un izvirza dalībai Vidzemes reģiona skatuves runas konkursam

Gulbenes novada skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkursā, kas Gulbenes kultūras centrā notika 28.februārī, piedalījās 18 skolēni no Gulbenes vidusskolas, Gulbenes 2.vidusskolas, Lizuma vidusskolas, Lejasciema vidusskolas, Rankas pamatskolas, Stāmerienas pamatskolas, K.Valdemāra pamatskolas, Litenes pamatskolas un viens 4.-5.klašu skolēnu kolektīvs no Tirzas pamatskolas. Par to informē Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Krevica.

Ņemot vērā žūrijas vērtējumu, dalībai Vidzemes reģiona skatuves runas konkursā izvirzīti Artūrs Paramonovs no Gulbenes 2.vidusskolas, Markuss Rauza no Gulbenes vidusskolas, Elisa Mūrniece no Gulbenes 2.vidusskolas, Paula Paipala no Gulbenes 2.vidusskolas un Tirzas pamatskolas uzvedums „Tēvocis Fjodors, suns un kaķis”.